Finalmente, dopo un periodo di rodaggio all’estero, è arrivata anche da noi la nuova funzione d’acquisto Amazon. Tramite la modalità “su invito”, infatti, avrete la comodità di prenotare il prodotto che desiderate in maniera semplice e veloce, nei periodi in cui non è già disponibile sullo store.

Un cambiamento importante, ideato appositamente per evitare che i bot o i bagarini presenti sul web finiscano per accaparrarsi grandi quantità di articoli, riducendone drasticamente le disponibilità e non consentendovi di completare i vostri acquisti. Non a caso, Amazon ha deciso di inaugurare immediatamente il sistema “su invito” con la tanto agognata la tanto agognata PlayStation 5, quasi sempre introvabile oppure rivenduta da terzi a prezzi improponibili. In questo articolo, ci occuperemo di spiegarvi nel dettaglio la nuova funzione introdotta dallo store, per aiutarvi a sfruttarla al meglio e senza intoppi.

In primis, questa funzionalità è disponibile solo per gli utenti Amazon Prime? La risposta è no, si tratta di un sistema pensato per favorire tutti gli utenti della piattaforma senza dare vantaggi a chi possiede Prime, almeno secondo quanto rivelato fino ad ora.

In più, sfruttare la modalità “su invito” è estremamente veloce e intuitivo, in quanto vi basterà cliccare sul nuovo pulsante «richiedi invito» e poi attendere la mail dallo store, in un secondo momento. Ovviamente questo passaggio non vi permetterà di passare all’acquisto diretto del prodotto, ma vi consentirà di fare domanda per effettuarlo il prima possibile, inserendovi in una coda digitale senza la necessità di attendere il vostro turno. Successivamente Amazon si assicurerà di assegnare un solo prodotto a ciascun utente registrato, non appena ci saranno nuove disponibilità.

Questo vi permetterà di portare a casa anche gli articoli più richiesti con la minima fatica! Una volta ricevuta la mail di Amazon, avrete ben 72 ore per completare l’acquisto. In caso non giungiate al checkout nei tempi previsti, invece, perderete la priorità d’acquisto sul prodotto. Al momento, il sistema è stato abbinato propio all’ottimo bundle Playstation 5 Standard Edition più Horizon Zero Dawn: Forbidden West ma attendiamo con ansia di scoprire gli altri articoli su cui verrà proposto!

Dopo avervi spiegato minuziosamente gli acquisti su invio disponi da Amazon, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, in moto tale da essere sempre informati sulle prossima disponibilità di PlayStation 5, in più, scoprire anche le migliori promozioni relative a: Offerte, Hardware & Tech,Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!