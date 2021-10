Huawei Matebook D14 con 150€ di sconto, un notebook perfetto per lo studio!

Se cercate un notebook moderno, potente ed affidabile ma la proposta mattutina di Mediaworld dedicata al MacBook Air di Apple non vi ha convinto o, semplicemente, preferite affidarvi ad una soluzione dotata di Windows, allora vi interesserà sicuramente questo ottimo Huawei MateBook D14, soprattutto ora che viene proposto al prezzo più basso di sempre da uno degli e-commerce più grandi in assoluto.

Amazon, infatti, propone quello che è uno dei notebook più ambiti della categoria a 599,00€ invece di 749,00€! Si tratta del secondo e importante calo di prezzo messo in opera dal noto portale da quando questo specifico modello è approdato sul mercato. Amazon prevede una forte richiesta al punto da spostare la spedizione ad un ipotetico 22 ottobre, prendendosi probabilmente il tempo sufficiente per aumentare lo stock di Huawei MateBook D14.

Come detto, parliamo di un notebook valido sotto ogni punto di vista, perfetto per lo studio e ottimo per la produttività in movimento, grazie al peso di soli 1,38kg, allo spessore ultrasottile e al display da 14 pollici con cornici che permettono al Huawei MateBook D14 di ottenere un rapporto schermo/scocca pari all’84%. Essendo un dispositivo che potrete portare sempre con voi, il produttore ha tenuto conto dell’importanza dei materiali, realizzando questo notebook con i suoi tipici standard qualitativi, i quali si vanno ad aggiungere alla lista dei fattori che permettono a questo modello di contraddistinguersi dalla concorrenza.

Oltre ad un’estetica che potremmo definire quasi aerodinamica, il Huawei MateBook D14 dispone di svariati accorgimenti anche lato software, che vi permetteranno di sfruttare appieno le potenzialità del notebook. Una delle più apprezzate e utili è sicuramene quella relativa alla collaborazione multi schermo, che faciliterà notevolmente la connessione con il vostro dispositivo mobile, dandovi modo di trasferire i file da una parte all’altra con semplici gesti, oltre a permettervi di visualizzare il display dello smartphone o tablet sul PC, con i tutti i vantaggi ad esso collegati.

Un notebook, dunque, capace di mettere in difficoltà persino brand specializzati e con molta più esperienza alle spalle, ed ecco perché non vogliamo indugiare oltre, lasciandovi in calce il link che vi porterà direttamente sulla pagina del prodotto, il quale starà a voi decidere poi se aggiungerlo o meno a carrello. Ciò detto, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

