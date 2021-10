Apple MacBook Air da 13″ e 512 GB ad un prezzo straordinario su Mediaworld!

Dopo avervi proposto le primissime offerte giornaliere, ora vi segnaliamo in questo nuovo articolo le migliori proposte di MediaWorld, in particolare quelle coinvolte nella sua iniziativa chiamata “Solo per Oggi”, incentrate sui migliori prodotti appartenenti ad Apple. Infatti, gli interessati potranno beneficiare di sconti fino al 50% su notebook, smartphone, smartwatch e tablet. Attenzione però, l’iniziativa ha una durata molto limitata, in quanto terminerà allo scoccare della mezzanotte.

Mediaworld, come da sua tradizione, sta mettendo a disposizione tantissimi articoli del suo catalogo, anche quelli che hanno compiuto il debutto sul mercato recentemente. Tra le varie offerte disponibili, vogliamo consigliarvi l’acquisto del Apple MacBook Air da 13″ e 512 GB. Solitamente venduto a 1.429,00€, solo per oggi è acquistabile a “soli” 1.199,00€, a seguito di uno sconto di 230,00€ dal prezzo consigliato dal produttore statunitense.

Stiamo parlando di un notebook incredibile perché garantisce prestazioni di altissimo livello, sia per tutte le operazioni quotidiane che quelle professionali, come montaggio di video. Il MacBook Air 2020 vanta un potente processore Apple M1, accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio d’archiviazione SSD. Quest’ultimo utilissimo per memorizzare i vostri dati nel vostro dispositivo senza dover necessariamente fare attenzione allo spazio residuo.

Grazie al suo bellissimo display Retina con risoluzione 2560 × 1600 pixel, questo notebook rappresenta anche la scelta ideale per guardare i migliori contenuti multimediali, specie quelli appartenenti ai maggiori servizi di streaming on-demand. Come abbiamo ribadito, il MacBook Air è un ottimo prodotto per la produttività, in quanto possiede un pannello con una gamma cromatica P3 è ai vertici della categoria.

Insomma, un articolo dalle ottime specifiche tecniche e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un autentico best-buy della categoria. Chiaramente, non è l’unico prodotto compatibile con l’iniziativa di Mediaworld, motivo per cui vi rimandiamo alla relativa pagina per poter visionare tutte le proposte del portale.

