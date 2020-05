Dopo il grande successo del nostro precedente articolo sulla selezione dei migliori 10 speaker bluetooth economici, abbiamo deciso di proporvi una nuova lista, dedicata stavolta a quegli speaker portatili che possono fregiarsi su di una caratteristica non da sottovalutare: la loro impermeabilità. Del resto, “estate” significa mare, piscina, giornate fuori con gli amici ed anche temporali improvvisi che ci sorprendono durante le lunghe passeggiate, tutte attività a cui si può dare un mood completamente diverso portando con sé la propria musica anche se si incorre nel rischio che l’acqua danneggi irrimediabilmente i nostri dispositivi.

Onde evitarsi spiacevoli incidenti, abbiamo quindi pensato di selezionare per voi quelli che sono i migliori acquisti disponibili sul mercato nell’ambito degli speaker bluetooth resistenti all’acqua, con alcuni esponenti della lista che riescono addirittura a galleggiare senza difficoltà! Non solo caratteristiche per un’ottima riproduzione della musica, ma anche le più alte certificazioni IPX, ossia il livello di protezione che l’involucro fornisce contro l’accesso di liquidi. Il tutto dividendo i prodotti in base alle loro caratteristiche, in modo che possiate trovare subito lo speaker che possa assecondare la vostra personalità quanto le vostre necessità, il tutto arrivando verso quello che riteniamo esser il migliore della categoria. Buona lettura e buoni acquisti!



I migliori speaker bluetooth impermeabili

Il più economico: VTIN R4

Lo speaker VTIN R4 è il più economico di questa selezione, pur restando un dispositivo ricco di feature e carattere. La una coppia di altoparlanti doppi da 45 mm riproduce un suono di elevata qualità e migliora la resa dei bassi rendendoli più profondi. Dotato di una batteria con da 1500 mAh, è uno speaker in grado di avere un’autonomia di 24 ore e grazie al grado di impermeabilità IPX5 offre una buona resistenza a spruzzi d’acqua, sabbia e polvere. Nella confezione, oltre alla cassa troviamo il cavo della ricarica, il laccio per fissare la cassa a qualsiasi struttura ed il jack da 3,5 mm. Il compromesso ideale per chi non vuole spendere troppo, potendo comunque portare con sé uno speaker in grado di resistere alle avversità degli sport all’aperto.

Il più colorato: Sony SRS-XB01

Anche l’occhio vuole la sua parte e Sony lo sa bene! L’azienda giapponese, infatti, per il suo speaker SRS-XB01 ha realizzato un design dalla colorazione tanto elegante quanto particolare, con una scelta possibile fra sfumature di rosso, giallo o verde, seppur siano disponibili anche le colorazioni nera e bianca, forse più adatte a chi non vuole nulla di troppo vistoso. Ovviamente non è tutto design e stile quello che si cela dietro l’SRS-XB01 che, oltre ai suoi colori, si fa apprezzare anche per i suoi ottimi bassi, amplificati dal sistema Extra Bass, grazie a cui il suono diventa più potente, profondo e corposo. Ciliegina sulla torta, una certificazione IPX5 che garantisce il dispositivo contro acqua e polvere, nonché la presenza di un microfono integrato che completa il quadro di questo speaker piccolo, colorato ma molto deciso!

Tanti Bassi: JBL Go 2

Amanti dei bassi profondi e decisi da portare in qualsiasi luogo? JBL GO 2 è lo speaker che fa al caso vostro! Piccolo, compatto e dal design resistente, questo speaker ha un rivestimento esterno impermeabile certificato IPX7 che lo rende ottimo per ascoltare la musica in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia senza preoccupazioni. Altra grande caratteristica del JBL GO2 è la presenza di vivavoce con cancellazione dei rumori di fondo, una feature rara per questa fascia di prezzo ma sempre ben accetta, così come è apprezzabile la presenza di un ingresso aux-in da 3,5mm per l’utilizzo via cavo. Insomma, JBL GO2 sarà pur piccolo, ma dimostra una grande personalità, d’aspetto e di suono, in grado di portare la nostra musica preferita in piscina o in spiaggia senza preoccuparci di danneggiarlo!

Grande autonomia: Anker SoundCore 12W

La qualità audio dell’Anker SoundCore 12W è data da un mix di elementi fra cui i driver performanti ed una specifica porta a spirale per i bassi che li rende più potenti e nitidi, tutto ciò porta lo speaker ad avere una distorsione armonica inferiore all’1% riproducendo benissimo i suoni anche ai volumi più alti. Oltre all’incredibile pulizia audio, è la sua autonomia a lasciare davvero sorpresi, tant’è che il SoundCore 12W è in grado di riprodurre brani per 24 ore senza esser ricaricato, grazie alla batteria ad alta capacità Li-ion da 4400 mAh che impiega solo 5 ore per ricaricarsi completamente. Oltre alla riproduzione di brani musicali, il SoundCore12W, inoltre, si collega tramite una connessione Bluetooth 4.0 che rende il collegamento stabile fino a ben 20 metri di distanza, e gode, dulcis in fundo, della presenza di un microfono incorporato, perfetto per le chiamate in vivavoce.

Rapporto qualità prezzo: Anker SoundCore Boost 20W

Quando si parla di compromesso fra qualità e prezzo è impossibile non citare il SoundCore Boost 20w, che con il suo aspetto classico e minimalista si adatta a qualsiasi circostanza anche grazie alla sua impermeabilità livello IPX5. Munito di tecnologia BassUp, che ottimizza i bassi del doppio altoparlante e della coppia di subwoofer da 20W con la semplice pressione di un tasto, SoundCore Boost offre un suono nitido e corposo ad ogni livello di volume. Grazie alla porta USB, coperta da un pratico sportelletto, la batteria da 5200 mAh rende lo speaker in grado di riprodurre la musica e contemporaneamente ricaricare un dispositivo collegato: perfomance e utility in un unico dispositivo!

Resistente agli urti: Tronsmart Force

Il Tronsmart Force si propone come uno speaker in grado di accompagnarci ovunque, che sia una passeggiata fuori porta o un’escursione in montagna. Certificato IPX7, gode di un comodo anello per poter essere agganciato a zaini o simili. Dotato di tre tipi di modalità di riproduzione fra cui scegliere liberamente (3D stereo, Bassi extra e Standard), questo speaker è composto da due altoparlanti integrati che riproducono un suono stereo a 360°, arrivando fino a 15h di autonomia con appena 2h di ricarica. Come se tutto questo non bastasse il Tronsmart Force è dotato di supporto micro SD, cavo e presa da 3,55mm per ascoltare musica anche senza connessione, rendendolo l’altoparlante wireless idrorepellente adatto a tutte le tue attività all’aperto e al chiuso!

Ottimo per gli sportivi: JBL Clip 3

Questa è la soluzione che farà letteralmente impazzire gli amanti delle attività all’aperto! JBL Clip 3 ha un aspetto maneggevole e robusto e si aggancia a zaini o vestiti con il suo moschettone integrato. La cassa bluetooth è realizzata con materiali resistenti ed impermeabili secondo lo standard IPX7, che permettono comunque la presenza di un connettore jack da 3.5 mm e della funzione vivavoce integrata, per rispondere alle telefonate con la sola pressione di un tasto. Inoltre, grazie alla sua autonomia di oltre 10 ore, rappresenta un amico affidabile da portare con voi ovunque vogliate!

Galleggia sull’acqua: Wonderboom

Amanti del mare, della piscina e degli sport acquatici avete trovato lo speaker perfetto per la vostra passione dell’acqua. Ultimate Ear ha realizzato per voi Wonderboom, uno speaker piccolo e stiloso, disponibile in una moltitudine di colorazioni diverse, così da adattarsi allo stile ed alla personalità di chiunque. Ma l’interesse verso questo piccolo e compatto speaker sta altrove: Wonderboom è infatti uno dei rarissimi dispositivi in grado di galleggiare sull’acqua e può essere completamente immerso in acqua fino alla profondità di 1 metro per un massimo di 30 minuti! Il tutto in uno speaker dalle dimensioni ridotte (9,3 x 9,3 x 10,2 cm) che però riesce a diffondere un suono potente con bassi ricchi ed avvolgenti arrivando fino a 10 ore di intrattenimento non-stop. Con Wonderboom siamo sicuri di aver trovato il perfetto compagno per gli ormai imminenti bagni estivi!

Portatile e di qualità: Bose SoundLink

Cercate uno speaker in grado di seguirvi ovunque? Bene, il SoundLink Micro è dotato di un cinturino in silicone resistente agli strappi che permette di ancorarlo saldamente allo zaino, o al manubrio della bici, il tutto senza paura di bagnarlo perché dotato di impermeabilità livello IPX7. Lo speaker è in grado di riprodurre la musica in maniera nitida e bilanciata per oltre 6 ore, conferendo ai bassi una notevole profondità nonostante le dimensioni compatte. Inoltre, grazie alla presenza di un vivavoce e microfono integrato, vi offre anche la possibilità di rispondere alle chiamate, nonché di interagire con l’assistente virtuale preimpostato sul dispositivo.

Il migliore: Ultimate Ear Boom 3

Come si suol dire “Gli ultimi saranno i primi”, e così abbiamo voluto fare anche noi, trattando dell’Ultimate Ear Boom 3 alla fine di questa nostra selezione. Ci troviamo di fronte al migliore dispositivo di questa lista, merito soprattutto del suo suono potente e avvolgente, con ‎bassi profondi e precisi, accuratamente bilanciato per offrire l’ascolto di ogni singola nota. Il rivestimento dello speaker lo protegge dall’ingresso di acqua e polvere, e consente al Boom 3 di essere immerso per un massimo di 30 minuti, senza contare quella che è l’oggettiva solidità dei materiali costruttivi impiegati. Capace di offrire ben 15 ore di autonomia, oltre alla classica funzione via cavo, è possibile ricaricare il Boom3 in modalità wireless con il dock di ricarica ‎Power Up, venduto separatamente. Nonostante le piccole dimensioni per le tante funzionalità, 18cm di altezza x 7cm di diametro, ci troviamo di fronte ad uno speaker ineccepibile, tanto potente quanto pratico da portare sempre con sè.

