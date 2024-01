Migliori casse bluetooth economiche (febbraio 2024)

Chi le preferisce piccole e portatili, chi più grandi e potenti, chi vuole unire lo stile alla qualità: le casse bluetooth sul mercato sono ormai moltissime e tutte differenti tra di loro. Alcune sono pensate per essere utilizzate in ufficio, portate in viaggio, in borsa, valigia o nel proprio zaino; altre ancora offrono un suono impeccabile senza rinunciare al design; senza ovviamente dimenticare gli appassionati di outdoor che, non volendo rinunciare ad un po' di musica, potrebbero optare per dispositivi leggeri, ma resistenti ed impermeabili.

Come detto, ce n'è per tutti i gusti e poiché immaginiamo sia difficile, per molti di voi, orientarsi adeguatamente in questo mondo di alternative, ci siamo messi all'opera stilando quella che è la nostra selezione contenente le 5 migliori casse bluetooth economiche, optando quindi per i prodotti entry level alla portata di tutti.

Nel selezionarli, dunque, non ci siamo solo basati sul prezzo, restando al di sotto dei 50€, ma confrontando anche le numerose caratteristiche principali, così da potervi offrire una lista completa che possa comprendere anche specifiche esigenze, come quella relativa al prodotto più piccolo, quello meglio impermeabile o semplicemente il più potente. Una lista completa e smart che, ne siamo certi, vi sarà molto utile per scegliere il migliore acquisto per le vostre esigenze.

Detto ciò, non ci resta che invitarvi a leggere con attenzione tutto ciò che abbiamo steso in questa accurata guida. Per ogni prodotto, come potrete notare, avete a disposizione un comodo link che vi permetterà di acquistarlo rapidamente, senza perdere tempo!

Come scegliere la migliore cassa bluetooth?

Vi abbiamo proposto la nostra selezione di quelli che sono i maggiori speaker bluetooth, spaziando tra diverse tipologie di prodotti per darvi una visione quanto più versatile possibile del mercato attuale. Ma quali sono i fattori fondamentali per la scelta di una cassa? Le caratteristiche da tenere in considerazione sono moltissime. Come abbiamo già detto, il tipo di utilizzo che se ne vuole fare è fondamentale: comprendere se deve essere utilizzata in viaggio, piccola e quindi portatile, oppure se deve essere di grandi dimensioni, per un utilizzo domestico, è indubbiamente importante. In seguito, la qualità del sonoro, la potenza, la durata della batteria e molto altro: tutte caratteristiche ch,e se devono soddisfare certi requisiti, nella maggior parte dei casi, richiedono un investimento leggermente maggiore.

Trovare un prodotto di qualità, dall'ottimo rapporto qualità/prezzo e perfetto in base alle vostre specifiche esigenze non è un gioco da ragazzi, anche perché le proposte sul web sono davvero moltissime. Grazie a questa sezione finale, però, vi aiuteremo a capire come osservare attentamente la cassa che state pensando di acquistare, prima di portarla a casa, in modo tale da rimanere soddisfatti in tutto e per tutto, senza dover scendere a compromessi di nessun genere!

Che qualità del suono hanno le casse bluetooth?

Ovviamente, questo è tra i più importanti fattori al momento della scelta di una cassa bluetooth, e per questo vi ricordiamo che più il dispositivo è grande e migliore sarà l'audi. Infatti, per una maggior qualità del suono, con bassi che si avvertono sensibilmente e un audio equilibrato, è necessaria una cassa di risonanza, che non è presente nei dispositivi più piccoli. Dunque, pensate bene al suo scopo quando acquistate una cassa piccola, poiché un buon suono è garantito da alcuni elementi che, insieme, esprimono le prestazioni della cassa bluetooth che state pensando di acquistare.

In primis, va osservata attentamente la potenza espressa in Watt, poi il numero di altoparlanti e il tipo di altoparlanti, o meglio di quante vie siano dotati e anche le frequenze che riescono a coprire. La potenza, banalmente, indica quanto possano suonare forte le casse e, con un wattaggio maggiore, otterrete indubbiamente una dispositivo in grado di riprodurre la vostra musica a volumi più alti.

Diverse casse bluetooth sul mercato sfruttano un unico altoparlante per entrambi i canali, oppure due, uno per il canale destro e l’altro per il sinistro. Quando il dispositivo ne ha 2, è in grado di assicurare una resa migliore. In più, le vie dedicate alla riproduzione di uno specifico range di frequenze audio è altrettanto importante, in quanto costituiscono dei veri e propri componenti aggiuntivi all’interno dell’altoparlante: possono essere subwoofer, woofer, midrange, tweeted e super tweeted, e tutti variano enormemente di frequenza. Solitamente i modelli di fascia medio-bassa hanno sempre un unico altoparlante che molto spesso è costituito da una sola via, il che si traduce in un suono di qualità estremamente scarsa, ed è da questi che dovrete immediatamente allontanarvi. I prodotti di media qualità invece hanno due vie che vi assicurano un suono molto più nitido e di qualità.

Quanto dura la batteria?

Anche questo fattore dipende dalle dimensioni della cassa, infatti più sarà grande e più la capacità della batteria dovrebbe aumentare, almeno in teoria. L'autonomia della vostra cassa varia in base alla tipologia di batteria del prodotto che può essere ricaricabile di tipo NiMH oppure al litio.

Se state pensando di portare la cassa bluetooth in giro, spesso anche per diverse ore, dovrete assicurarvi che i tempi di ricarica non superino le 6 ore e che vi garantiscano un'autonomia sufficiente ad esempio per un picnic o una gita fuori porta, senza esser vincolati alla una presa di corrente.

Quali dimensioni hanno le casse bluetooth?

Una casse bluetooth portatile è perfetta per l'uso in mobilità, ma come abbiamo visto nei punti precedenti la durata della batteria e la qualità del suono sono due punti essenziali a cui bisogna pensare bene quando si vogliono acquistare dispositivi particolarmente piccoli. Delle dimensioni troppo ridotte possono abbassare la qualità del suono, ma trovare un prodotto con il giusto compromesso è l'opzione migliore.

All'interno della nostra lista abbiamo proposto casse bluetooth di differenti grandezze: da quelle in grado di entrare addirittura in tasca, adatte a tenervi compagnia senza troppo impegno mentre siete in mare o in piscina, fino a quelle un po' più ingombranti da portare in borsa in zaino. Quest'ultime sono indubbiamente più pesanti, ma allo stesso tempo vi assicurano suoni molto più potenti. Possono essere meno adatte a qualche ora passata in spiaggia, ma sono l'ideale per delle feste in compagnia o per degli eventi in cui avere una buona musica si riveli fondamentale.

Che potenza hanno?

Molto spesso viene definita la potenza delle casse bluetooth con i Watt, ossia il valore massimo a cui il suono dalla cassa viene riprodotto. Tuttavia questo elemento, se non accoppiato ad altre funzionalità importanti, talvolta è privo di utilità, però è comunque bene sapere quale livello di potenza massima può raggiungere il proprio speaker. Un wattaggio più elevato corrisponde a delle casse in grado di riprodurre l’audio in maniera più forte, per esempio. Non bisogna però confondere la potenza con la qualità del suono: maggior potenza corrisponde solo a una riproduzione con un volume maggiore, non con un'acustica di qualità superiore!

Quali materiali scegliere?

Sicuramente, starete valutando l'acquisto di una cassa bluetooth piccola e a un prezzo conveniente perché avete intenzione di portarla con voi in giro. D'estate, d'inverno, al mare, durante un picnic oppure in montagna: le occasioni possono essere moltissime e, in ogni caso, c'è sempe il rischio che la vostra cassa si rovini. Per questo i materiali di cui è composta possono fare la differenza tra un prodotto estremamente delicato e uno pensato per durare nel tempo, anche in caso di urti, graffi o contatti con l'acqua.

Per esempio, le casse con corpo esterno in alluminio piuttosto che in plastic, sono l'ideale per chi ha intenzione di lasciare il dispositivo sotto al sole. Il primo materiale, infatti, riduce drasticamente il surriscaldamento e rispetto alla plastica ed è anche molto più resistente agli urti. Ovviamente, non dovreste sottovalutare l'importanza di avere una cassa waterproof se siete assidui frequentatori di spiagge, fiumi e laghi!