Zaini per la scuola elementare | I migliori del 2021

Dopo la guida dedicata ai migliori zaini per la scuola media e ai migliori zaini per la scuola superiore, è giunto il momento di focalizzare la nostra attenzione sugli zaini per la scuola elementare. In questo articolo abbiamo pensato di elencarvi i migliori prodotti per tutti coloro che, a partire dal prossimo anno scolastico, affronteranno le elementari e dunque per tutti i bambini con un’età compresa tra i 6 e i 10 anni.

La scelta – come in tutte le guide all’acquisto – è stata particolarmente ardua, ma abbiamo selezionato solo prodotti che rispondono ad alcuni criteri assai importanti. In primo luogo, un buon zaino deve possedere una buona resistenza – ottimi materiali permettono di soddisfare questo requisito. Poi, in secondo luogo, dev’essere dotato di imbottiture e al tempo stesso deve possedere diverse tasche per assicurare un buon comfort e soprattutto una buona capacità.

Prima di passare alla rassegna, è doveroso sottolinearvi che abbiamo selezionato articolo venduti su Amazon, per la semplice reperibilità di alcuni di essi e per la garanzia post-vendita. Senza indugiare ancora, vi presentiamo l’articolo dedicato ai migliori zaini per la scuola elementare. Buona lettura e buono shopping!

Nota del Redattore: abbiamo aggiornato il suddetto articolo al 2 settembre 2021, con alcuni nuovi prodotti e la wiki!

I migliori zaini per la scuola elementare

Zaino per Maestri Pokemon

Come primo prodotto di questa particolare guida all’acquisto vi consigliamo di dare uno sguardo allo zaino dei Pokémon con le stampe di Pikachu, Bulbasaur, Charmander e tanti altri ancora. Questo prodotto è dotato di uno scomparto principale con zip che consente di inserire libri, quaderni e tutto il necessario per la scuola elementare. Non manca una tasca frontale per tenere al sicuro l’astuccio oppure la merenda. Il suddetto zaino, inoltre, possiede degli spallacci imbottiti e regolabili per donare il massimo comfort a spalle e piedi, anche quando il peso è notevolmente elevato.

Zaino della squadra del cuore

Gli zaini più gettonati tra gli studenti della scuola elementare sono quelli che si caratterizzano dai colori della propria squadra del cuore. Per questo motivo abbiamo pensato di consigliarvi tre possibili alternative, ciascuna proveniente dalle tre migliori società in Italia considerando il blasone e la fama a livello internazionale. Tutti si caratterizzano da ottime caratteristiche strutturali, infatti garantiscono spallacci e schienale imbottiti per migliorare il confort in qualsiasi circostanza. Inoltre, possiedono tutti una buona capacità e al tempo stesso vantano una serie di tasche esterne utili per portare con sé altri oggetti per la didattica.

Seven Iridescent

Dopo uno zaino realizzato per bambini e bambine, è doveroso focalizzare l’attenzione su un prodotto dedicato più specificatamente alle studentesse delle scuole elementari, motivo per cui vi consigliamo lo zaino Seven Iridescent. Si tratta di un prodotto che coniuga una grande resistenza, grazie al sua struttura realizzata completamente in nylon super-resistente, che gli permette anche di garantire un’ottima tenuta nel tempo. Non teme dunque gli strappi, ai graffi e all’acqua. Inoltre, grazie ad una serie di tasche interne ed esterne, questo zaino sarà capace di ospitare tantissimi oggetti, oltre ai libri e ai quaderni.

Zaino di Harry Potter

In questa guida all’acquisto non poteva mancare uno zaino appartenente all’imponente universo di Harry Potter, e per questo motivo vi raccomandiamo di dare un’occhiata allo zaino con le stampe dei migliori personaggi del brand – i disegni sono realizzati seguendo il cosiddetto stile Chibi. Questo zaino possiede uno scomparto principale con cerniera, uno schienale imbottito per il massimo comfort, una coppia di cinghie robuste e una tasca frontale. Inoltre, è stato realizzato interamente con materiali premium, e dunque sarà in grado di resistere a qualsiasi maltrattamento.

Zaino con stampa di Fortnite

Fortnite è senza ombra di dubbio sempre sulla cresta dell’onda e lo dimostra l’incredibile successo che ha riscosso Epic Games in questi anni. Da un videogioco di successo ci si aspetta un merchandising di grande spessore, infatti al giorno d’oggi esistono tantissimi oggetti a tema. Tra questi, vi segnaliamo lo zaino ufficiale di Fortnite, che rappresenta il compagno ideale per tutti coloro che affronteranno la scuola elementare. Essendo un prodotto dedicato a bambini, questo zaino assicura un’ottima tenuta nel tempo e al tempo stesso garantisce un buon comfort grazie a spallacci e schienale imbottiti.

Seven Noongar

Siamo giunti alla conclusione di questa particolare guida all’acquisto e come ultimo prodotto vi presentiamo lo zaino/trolley appartenente alla scuderia Seven, una realtà ormai consolidata nel nostro mercato, e non solo. Questo prodotto possiede degli spallacci imbottiti e uno schienale – anch’esso imbottito – rivestito in tessuto con fondo preformato. In più, questo zaino misura 48 x 35 x 24 cm e possiede una capacita complessiva di 35 litri e quindi può contenere libri, quaderni e tantissimi altri oggetti. In più, non manca una tasca frontale utile ad accogliere l’astuccio e altri accessori.

Come scegliere i migliori zaini per la scuola elementare

Dopo aver visto tutti i prodotti che riteniamo essere i migliori per i bambini che affronteranno la scuola elementare, è giunto il momento di spiegarvi quali sono le caratteristiche da ricercare prima di compiere un acquisto del genere, vale a dire:

Materiali resistenti

Tasche esterne ed interne

Trolley

Materiali resistenti

La ricerca di materiali resistenti è una delle prima caratteristiche in uno zaino per scuole elementari, poiché è necessario dotare i propri figli con prodotti capaci di resistere ad una serie di sollecitazioni, oltre a contenere tutto l’occorrente per la didattica.

Tasche esterne ed interne

Le tasche esterne ed interne servono semplicemente a contenere tutta l’attrezzatura che un bambino ha bisogno durante le lezioni. Maggiore è il numero delle tasche, maggiore sarà la capacità dello zaino.

Trolley

Un trolley, rispetto ad un semplicissimo zaino, possiede una struttura interna con ruote che permette a chiunque di portare con sé lo zaino come se fosse un trolley da viaggio. Tuttavia, questo comporta un peso maggiore, e conseguente sforzo da parte dei bambini nel momento se preso in spalla.