Migliori deumidificatori - ottobre 2023

Non c’è niente di peggio che sentirsi scomodi nella propria casa, e purtroppo il clima può spesso essere la causa di questo disagio. L’umidità eccessiva è uno dei problemi più comuni, portando con sé una serie di inconvenienti come la muffa, l’odore di umido, la condensa e un’aria pesante. Per combattere questi problemi e creare un ambiente più sano, i deumidificatori sono la soluzione ideale. Questi dispositivi sono progettati specificamente per ridurre l’umidità nell’aria.

I deumidificatori offrono una serie di vantaggi, sia per la salute degli occupanti che per la manutenzione della casa. L’umidità può diventare un problema sia in estate che in inverno, quindi un deumidificatore è utile tutto l’anno. Tuttavia, quando si tratta di acquistare il deumidificatore giusto, ci sono alcuni fattori chiave da considerare. In questa guida abbiamo selezionato alcuni dei migliori deumidificatori sul mercato, tenendo conto di vari fattori, tra cui il prezzo, per aiutarvi a trovare il modello più adatto alle vostre esigenze.

Nei paragrafi seguenti troverete quindi una selezione di deumidificatori, con dettagli sulle loro specifiche tecniche e link per ulteriori informazioni o per effettuare un acquisto online. Ricordate che i deumidificatori sono l’esatto contrario degli umidificatori, quindi fate attenzione a non confonderli. Se avete bisogno di aumentare l’umidità in casa, vi consigliamo di consultare la nostra guida dedicata ai migliori umidificatori.

Come scegliere un deumidificatore

Se siete alla ricerca di informazioni dettagliate sui deumidificatori e sui fattori che influenzano la selezione del modello più adatto alle vostre necessità, allora vi invitiamo a continuare la lettura. Questa seconda parte vi fornirà infatti tutte le indicazioni necessarie per fare un acquisto informato.

Inizieremo con un’analisi delle varie categorie di deumidificatori disponibili in commercio, per aiutarvi a capire le loro specificità e differenze. Successivamente esamineremo le performance dei vari modelli e vi daremo consigli su come determinare se un particolare deumidificatore è adatto al vostro ambiente domestico.

Che tipi di deumidificatori esistono?

Anche se si decide di acquistare uno dei migliori deumidificatori disponibili sul mercato, è fondamentale comprendere che esistono diverse tipologie, ognuna con le proprie peculiarità. Le tipologie principali di deumidificatori sono i modelli a condensazione e quelli a essiccante.

I deumidificatori a condensazione operano catturando l'umidità presente nell'aria attraverso un processo che coinvolge una bobina fredda. L'umidità si trasforma in piccole gocce d'acqua che vengono quindi raccolte in un serbatoio o smaltite. Questi deumidificatori sono diffusi e adatti per molte applicazioni domestiche. Risultano particolarmente efficienti nella rimozione dell'umidità dall'aria, soprattutto quando l'umidità è moderata o elevata. Sono anche noti per il loro buon rapporto tra consumo energetico ed efficienza e sono spesso scelti per un uso regolare. Bisogna però considerare che in ambienti a bassa temperatura possono perdere efficienza poiché la bobina fredda rischia di ghiacciarsi. Inoltre, alcuni modelli potrebbero emettere rumore a causa della ventola e del compressore, richiedendo occasionali pulizie dei filtri.

D'altra parte, i deumidificatori a essiccante sfruttano materiali essiccanti, come il gel di silice, per assorbire l'umidità dall'aria. L'aria umida passa attraverso il materiale essiccante, che attira e trattiene il vapore acqueo. Questi deumidificatori sono spesso preferiti in climi più freddi o in specifiche applicazioni industriali. Si dimostrano efficaci anche in ambienti a basse temperature, poiché non dipendono da una bobina fredda che potrebbe ghiacciarsi. Inoltre, sono generalmente più silenziosi rispetto ai loro omologhi a condensazione, in quanto non necessitano di un compressore. Presentano un design più compatto e portatile, adatto a spazi ristretti. Tuttavia, solitamente consumano più energia rispetto ai deumidificatori a condensazione e potrebbero non funzionare altrettanto bene in condizioni di umidità estremamente elevata. Alcuni modelli richiedono anche la sostituzione periodica del materiale essiccante.

Quanta umidità può essere estratta?

Se la capacità di deumidificazione è inferiore all'umidità effettiva nella stanza, il deumidificatore potrebbe non essere in grado di mantenere l'umidità a livelli accettabili. D'altra parte, un deumidificatore con capacità eccessiva potrebbe consumare troppa energia e rendere l'ambiente troppo secco, con possibili impatti negativi sulla salute e il comfort delle persone presenti.

La dimensione dell'ambiente ha pertanto un ruolo significativo. Ad esempio, in un ambiente con un'umidità media dell'85%, si consiglia un deumidificatore da circa 10 litri in 24 ore per una stanza di circa 25 metri quadrati. Per ambienti di 50 metri quadrati, un modello da 15 litri in 24 ore sarebbe più indicato. Tuttavia, all'aumentare delle dimensioni dell'ambiente, le esigenze crescono. In ambienti di 90 metri quadrati o più, sarebbe necessario un deumidificatore da almeno 30 litri in 24 ore per ottenere risultati efficienti.

La potenza in termini di metratura

La metratura è un parametro strettamente associato alla capacità di deumidificazione e viene comunemente espressa in metri quadrati. Come chiarito precedentemente, la capacità di deumidificazione di un deumidificatore si riferisce alla quantità di umidità che può essere estratta dall'aria entro un determinato intervallo di tempo. Pertanto, è fondamentale evitare di confondere questi due valori, anche se entrambi descrivono la stessa caratteristica.

Quali funzioni può svolgere un deumidificatore?

Un deumidificatore di fascia superiore è dotato di una serie di funzioni avanzate che vanno oltre il semplice controllo dell'umidità. Ecco alcune delle caratteristiche avanzate che un deumidificatore di alta qualità può offrire:

Modalità di asciugatura: questa caratteristica consente al deumidificatore di asciugare i vestiti in modo efficiente, sfruttando il calore prodotto durante il processo di deumidificazione. Questo può essere particolarmente utile in spazi ristretti o durante periodi umidi in cui l'asciugatura dei vestiti richiede più tempo. Purificazione dell'aria: un deumidificatore di alta gamma può anche agire come purificatore d'aria. Utilizza filtri avanzati per catturare polveri sottili, allergeni e altre impurità presenti nell'aria, migliorando così la qualità dell'aria all'interno dell'ambiente. Funzionalità smart: i deumidificatori moderni possono essere dotati di capacità intelligenti, consentendo il controllo tramite dispositivi mobili o assistenti vocali. Questo permette di monitorare e regolare l'umidità e altre impostazioni da remoto, migliorando la comodità e l'efficienza complessiva.

D'altra parte, i modelli di base offrono solitamente solo le funzioni essenziali, come il Timer e le opzioni di velocità. Il Timer consente di impostare il periodo di funzionamento del deumidificatore, dopodiché si spegne automaticamente, contribuendo così al risparmio energetico e alla programmazione per specifici momenti. Le diverse opzioni di velocità, che possono variare da due a tre o più a seconda del modello, consentono al dispositivo di adattare l'intensità dell'operazione di deumidificazione.

Quanto rumore emettono i deumidificatori?

I deumidificatori possono emettere un range di rumori, misurati in decibel (dB), che va approssimativamente da 40 a 50 dB. Questa scala di rumore è cruciale per valutare il comfort e il disturbo in varie situazioni. Un rumore di circa 45 dB di solito è considerato una soglia che non arreca notevoli fastidi alla maggior parte delle persone. A questo livello, il rumore è simile a una conversazione tranquilla o al ronzio di un frigorifero e solitamente è semplice da trascurare, soprattutto in ambienti con rumori di fondo comuni.

Alcuni deumidificatori sono progettati per funzionare ancora più silenziosamente, producendo meno di 40 dB di rumore. Questa caratteristica è preziosa in ambienti dove è fondamentale evitare anche il minimo disturbo acustico, come nelle camere da letto, negli uffici o nelle biblioteche. Questi modelli garantiscono che il processo di deumidificazione si svolga in modo discreto e non interferisca con le attività quotidiane o con il relax.

Dall'altro lato, ci sono deumidificatori che possono superare i 50 dB di rumore. Oltre questa soglia, il rumore potrebbe diventare fastidioso, soprattutto in ambienti silenziosi. Questo può essere paragonato al rumore del traffico moderato o al rumore di una conversazione moderata. In situazioni dove è essenziale mantenere un'atmosfera tranquilla, come nelle stanze per la meditazione o negli studi di registrazione, è consigliabile optare per modelli che emettono meno rumore.

Qual è l'importanza della tanica dell'acqua in un deumidificatore?

La tanica, o serbatoio dell'acqua, di un deumidificatore svolge un ruolo cruciale che non va sottovalutato. Questo componente riveste un'importanza fondamentale quando si considera l'acquisto di un deumidificatore, poiché svolge la funzione di contenere l'umidità estratta dall'aria dall'elettrodomestico. La sua efficienza e la sua capacità determinano la durata di funzionamento del deumidificatore prima che sia necessario svuotarla. Naturalmente, un serbatoio più capiente può contenere una maggiore quantità di umidità, consentendo al dispositivo di operare per periodi più lunghi senza richiedere interventi continui da parte vostra.

Inoltre, è importante sottolineare che quando il serbatoio dell'acqua si riempie, il deumidificatore interrompe la sua operatività. Pertanto, è consigliabile scegliere un modello che assicuri un'autonomia di almeno 4-5 ore, in modo che l'apparecchio possa continuare a funzionare senza interruzioni anche quando non siete presenti in casa. In sintesi, la tanica dell'acqua è un elemento essenziale nella performance complessiva del vostro deumidificatore e merita un'attenzione particolare quando state valutando l'acquisto di questo elettrodomestico.

I deumidificatori si possono spostare facilmente?

Per la stragrande maggioranza dei deumidificatori, tranne quelli progettati per l'uso su scrivanie, il trasferimento da una stanza all'altra è un'operazione semplice grazie al loro sistema di ruote integrate nella base. Questo significa che potete spostarli agevolmente in base alle vostre esigenze, adattando la loro posizione a diverse zone della casa dove l'umidità può variare.

Inoltre, molti deumidificatori sono dotati di una comoda maniglia nella parte superiore. Questo dettaglio aggiuntivo non solo migliora la portabilità, ma vi permette anche di trasportarli su scale senza sforzo. La combinazione di ruote e maniglia rende il trasporto veloce e agevole, garantendo un'esperienza di regolazione dell'umidità estremamente comoda per voi. Detto ciò, la presenza della maniglia non è un requisito indispensabile, ma assicuratevi che il modello che state per acquistare almeno disponga delle ruote integrate.

I migliori produttori di deumidificatori

Nel vasto mondo dei deumidificatori, emergono chiaramente due protagonisti: De Longhi e Argo, soprattutto quando si parla dei modelli di fascia più alta. La scelta di affidarsi a questi brand va oltre la semplice decisione di acquisto, poiché offre anche una sicurezza aggiuntiva in termini di assistenza post vendita. Nel caso in cui si verifichino problemi con il dispositivo, è probabile ricevere un supporto eccellente da parte di entrambi questi produttori. Nonostante entrambi offrano anche opzioni più economiche, generalmente intorno ai 100 euro, è consigliabile esplorare altre alternative meno conosciute in questa fascia di prezzo. Spesso, questi marchi meno famosi riescono a offrire prestazioni sorprendentemente migliori.

Quanto spendere per un deumidificatore?

Determinare la somma da investire in un deumidificatore è un processo che coinvolge una serie di considerazioni. È fondamentale comprendere che il costo del deumidificatore dipende da diversi fattori, e una spesa più alta non è sempre garanzia di prestazioni superiori. Infatti, il prezzo non riflette solamente le capacità operative del dispositivo, ma tiene conto anche di aspetti come la capacità del serbatoio dell'acqua, il quale influisce sulla durata di funzionamento del deumidificatore.

Per esempio, potrebbe verificarsi la situazione in cui un deumidificatore con un serbatoio da 1 litro offre prestazioni superiori rispetto a un modello con un serbatoio da 5 litri, che magari ha un prezzo più elevato. Pertanto, la scelta ideale consiste nell'equilibrare queste variabili e selezionare un modello che offra un compromesso adeguato tra prestazioni e costo. In ogni caso, è possibile reperire deumidificatori di buona qualità con un budget di circa 150 euro.

Dove va posizionato il deumidificatore?

La disposizione ottimale di un deumidificatore è cruciale per garantirne le prestazioni migliori. Nonostante alcuni possano affermare che la sua collocazione non abbia grande importanza, è chiaro che la posizione ideale è al centro della stanza, invece di un angolo. Questo assicura un'efficace circolazione dell'aria e la rimozione dell'umidità da ogni angolo della stanza. Se state valutando l'opzione dello scarico continuo, è necessario prestare particolare attenzione. In questo caso, è consigliabile posizionare il deumidificatore vicino a un lavandino per consentire un facile drenaggio dell'acqua senza rischio di allagamenti.