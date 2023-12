Migliori macchine caffè automatiche in grani (dicembre 2023)

A chiunque piacerebbe bere un caffè buono come al bar in ogni momento della giornata. La soluzione migliore sono le macchine caffè a grani automatiche, ma ovviamente non tutte garantiscono la stessa qualità o le stesse prestazioni, proprio come i modelli a capsule. Di seguito ci occuperemo di segnalarvi i modelli migliori di questa tipologia, tenendo in considerazione varie fasce di prezzo, cosicché possiate acquistare il meglio del mercato in base al vostro budget.

In questo ultimo aggiornamento del 2023, abbiamo sostituito la "vecchia" De Longhi Magnifica S con la più recente De Longhi Rivelia Perfetto, che diventa così la nostra nuova preferenza in termini di facilità d'uso.

Il caffè è una delle bevande più amate e, come saprete, esistono diversi modi per prepararlo. Uno di questi, nonché forse il preferito dagli italiani, è affidarsi a una macchina da caffè, un oggetto presente in tantissime famiglie italiane e non solo, in grado di offrirvi un piacere unico e tipico di un ottimo espresso al bar. Proprio come il caffè, esistono diverse tipologie di macchine da caffè, ognuna pensata per preparare il caffè in un certo modo.

In questo articolo approfondiremo le migliori macchine caffè a grani, ossia quelle che vi permetteranno di preparare il caffè attraverso la macinatura dei chicchi, il metodo migliore per chi desidera bere caffè sempre ottimi e freschi. Le macchine da caffè a grani, infatti, hanno la caratteristica di macinare i chicchi all'istante, il che vuol dire che non andrete a perdere l'aroma, la dolcezza, il sapore e il retrogusto del caffè. La qualità dei chicchi di caffè viene infatti prima di ogni altra cosa, ma la differenza la fa anche l'elettrodomestico, ed ecco perché vi aiuteremo a scegliere le migliori macchine da caffè a grani che potete acquistare ad oggi.

Non vogliamo indugiare troppo ma arrivare subito al dunque, ed ecco perché troverete solo un estratto delle caratteristiche tecniche di ogni modello riportato in calce, con la certezza però che si tratta di soluzioni all'avanguardia e di modelli di ultima generazione. Se volete approfondire le funzionalità di un modello, consigliamo di visitare la pagina ufficiale del produttore o quella di uno store online, i cui link saranno presenti al fianco di ogni prodotto da noi riportato.

Come scegliere una macchine caffè automatica in grani

Di norma, qualsiasi macchina caffè a grani riuscirà a soddisfare le esigenze degli amanti del caffè, dal momento che la qualità dell'aroma proviene proprio dai chicchi che, macinati in tempo reale, mantengono il loro gusto e aroma. Questo però non vuol dire che tutte le macchine caffè a grani siano uguali, dato che le diverse possibilità di preparazione offerte da quest'ultime possono fare la differenza.

Quali sono le funzioni delle macchine caffè a grani?

Come avrete intuito, un fattore da tenere in considerazione, nonché il più importante, è il numero di impostazioni di macinatura della macchina, che deve essere il più alto possibile, così da permettervi di preparare il caffè secondo le proprie esigenze e gusti. Normalmente, i modelli più blasonati hanno oltre 10 opzioni di macinatura, oltre a diversi livelli di intensità di aroma, ed è su questi che bisognerebbe puntare se si vuole ottenere un caffè che sia davvero come quello del bar. Le macchine caffè a grani automatiche condividono comunque una serie di caratteristiche a prescindere dal modello, consentendovi di preparare svariate bevande. Le funzioni che troverete su ogni modello sono le seguenti:

Espresso : è forse la tipologia di caffè più conosciuta in assoluto. Tutte le macchine caffè a grani automatiche vi permettono di creare un caffè corto, lungo , singolo o doppio ;

: è forse la tipologia di caffè più conosciuta in assoluto. Tutte le macchine caffè a grani automatiche vi permettono di creare un , ; Cappuccino : è la classica schiuma bianca che si usa per il caffè macchiato o per il latte macchiato;

: è la classica schiuma bianca che si usa per il caffè macchiato o per il latte macchiato; Acqua calda: è una funzione che vi permette di preparare un tè o una tisana.

I modelli più all'avanguardia offrono sì le stesse funzioni, ma lo fanno in modo più ampliato, rendendo l'elettrodomestico versatile e in grado di soddisfare le esigenze più complesse. Tali funzioni coinvolgono sia la preparazione del caffè che il funzionamento della macchina. Un modello di fascia alta vi permette sicuramente di scegliere il livello di macinatura, ottenendo così una grana fine o grossolana, basata sulle vostre preferenze. Coloro che prediligono un sapore più intenso imposteranno la macinatura a un livello più fine, mentre chi preferisce un gusto meno intenso andrà per una regolazione più grossolana.

Oltre al livello di macinatura, una macchina caffè a grani automatica di fascia alta permette poi di regolare l'intensità dell'aroma che, proprio come la precedente, influisce sul sapore del caffè. Le regolazioni dei modelli più costosi coinvolgono anche la temperatura dell'acqua e la lunghezza della bevanda, impostazioni utili affinché possiate preparare un caffè caldo o tiepido, lungo o corto. Per quanto riguarda il cappuccino, le soluzioni più all'avanguardia consentono di prepararlo in maniera del tutto automatica, lasciando a voi solo il compito di premere un pulsante e di mettere la tazza nella giusta posizione.

Le macchine caffè a grani automatiche con tante funzioni potrebbero mandare in difficoltà l'utente meno attento, che si vedrà costretto ogni volta a navigare tra le numerose funzioni, rischiando di non trovare l'impostazione preferita, ed ecco perché i produttori inseriscono una memoria all'interno dell'elettrodomestico, atta a salvare le vostre tipiche impostazioni di preparazione. In alcuni casi potreste trovare persino la connettività Wi-Fi con la relativa app per smartphone e tablet, con la quale selezionare e memorizzare le varie opzioni direttamente dal vostro dispositivo mobile. I modelli top di gamma, infine, riescono a preparare il caffè in maniera rapida, impiegando meno di 1 minuto anche se l'elettrodomestico è stato appena acceso.

Tra le funzioni meno avanzate, e quindi presenti su ogni modello, troviamo l'autospegnimento, che spegne l'elettrodomestico dopo un certo periodo di inutilizzo, l'interruzione dell’erogazione, che permette di fermare l'erogazione della bevanda al punto che si preferisce, il riscaldamento tazze, che non ha bisogno di presentazioni, così come il riscaldamento veloce, che consente alla macchina di essere pronta in meno di 1 minuto.

L'importanza del beccuccio

Dopo aver scoperto cosa permette di fare una macchina caffè a grani, vogliamo soffermarci brevemente su un elemento importante ma spesso sottovalutato, ossia il beccuccio. Questo, possibilmente, deve essere regolabile in diverse altezze, in quanto le tazze di caffè non sono tutte uguali. Se posizionato troppo in alto e se la tazza è piccola, si rischia di sporcare la macchina con gli schizzi di caffè e ciò ovviamente non è il massimo. È importante inoltre valutare la distanza tra il beccuccio e il poggiatazze, soprattutto se pensate di utilizzare tazze o bicchieri molto alti.

Qual è la capacità del contenitore delle macchine caffè a grani?

Se siete soliti fare un uso regolare del caffè, magari insieme ad altre persone, allora la capacità del contenitore assume un ruolo importante, dal momento che un contenitore grande vi permetterà di non dover aggiungere frequentemente i chicchi di caffè nel serbatoio. Come immaginerete, questo si ripercuoterà anche nella manutenzione, la quale così facendo non dovrà essere eseguita spesso, a maggior ragione se la macchina del caffè è dotata di programmi automatici di risciacquo e decalcificazione.

Che pressione dell'acqua deve avere una macchina caffè a grani?

La pressione dell'acqua è importante in qualsiasi macchina da caffè, ma nei modelli a grani acquisisce un'importanza ancora maggiore. Una forte pressione, infatti, è necessaria per preservare l'aroma della bevanda e tutte le sostanze che danno al caffè quel tipico gusto intenso e corposo. Riconoscibile tramite la sigla "Bar", un'ottima macchina da caffè a grani dovrebbe avere una pressione di 15 Bar, mentre i modelli da evitare dovrebbero essere quelli caratterizzati da meno di 12 Bar.

Quali sono i vantaggi delle macchine caffè automatiche in grani?

Le macchine caffè a grani automatiche sono versioni automatizzate delle classiche macchine per caffè espresso. A differenza di un modello tradizionale, in cui dovete macinare manualmente il caffè e aggiungerlo al portafiltro, le soluzioni di cui vi abbiamo parlato in questo articolo fanno tutto quello che è necessario per preparare un'ottima tazza di caffè al posto vostro, lasciandovi solo il compito di modificare le impostazioni e premere un pulsante. Come abbiamo anticipato nei paragrafi precedenti, questi modelli sono soliti includere anche un montalatte o un sistema automatico di schiumatura del latte. Questo permette di creare la schiuma di latte in modo semplice e veloce anche se non avete alcun genere di esperienza come barista. I modelli a grani automatici, inoltre, tendono a preparare un espresso a dir poco eccezionale, grazie alla possibilità di regolare svariate impostazioni relative all'aroma e alla durezza dell'acqua, soddisfacendo il vostro palato.

Come pulire le macchine caffè automatiche in grani?

Ogni elettrodomestico necessita di essere pulito per evitare che smetta di funzionare prima del previsto e ciò vale anche per le macchine caffè a grani automatiche. Questo tipo di elettrodomestico dovrebbe essere pulito ogni giorno, ma la maggior parte delle persone si preoccupa di pulire la macchina solo quando notano che qualcosa smette di funzionare o quando il caffè diventa meno gustoso. Se si aspetta che l'elettrodomestico inizi a perdere colpi prima di eseguire una buona pulizia si rischia di non riuscire a far ritornare in ottimo stato la macchina caffè a grani automatica e, di conseguenza, di non poter beneficiare di un'ottima aroma, sembrando quasi come se il prodotto avesse perso le sue caratteristiche che lo hanno reso all'avanguardia.

A far cambiare il gusto della bevanda saranno ovviamente i residui di caffè e latte, che creeranno muffe e microbi qualora non venisse fatta una buona manutenzione. Alcune soluzioni vantano sistemi di pulizia automatici, ma dovreste comunque eseguire una pulizia manuale, in modo da avere la certezza di pulire davvero a fondo l'elettrodomestico. Pulire le macchine caffè a grani automatiche è semplice e non richiede molto tempo da parte vostra, ma permettono al prodotto di funzionare in maniera ottimale per tutto il suo ciclo di vita.

Pulire il cassetto della feccia è senza dubbio tra le cose più importanti e dovrebbe essere lavato e asciugato a fine giornata, insieme al vassoio antigoccia e al serbatoio dell'acqua. Dovreste poi pulire anche il sistema del latte e l'unità di infusione, anche se per quest'ultima occorre un po' più di tempo, dal momento che serve aprire o smontare parte della struttura. Da non sottovalutare poi la decalcificazione, che dovrebbe essere effettuata circa ogni tre mesi. Questa consente ai tubicini dell'elettrodomestico di non otturarsi e per eseguirla basterà riempire il contenitore d'acqua, aggiungendo il liquido dedicato (spesso incluso in confezione) e avviare la macchina.

Quali sono gli accessori delle macchine caffè automatiche in grani?

La parte relativa agli accessori non è importante come ci si potrebbe immaginare. Il numero di accessori riservati alle macchine caffè a grani automatiche è infatti molto basso e alcuni di essi, a volte, non vengono neanche inseriti in confezione. Ciò non significa che è inutile soffermarsi su questo aspetto, dato che la presenza di alcuni accessori, come ad esempio il lubrificante, può facilitare le operazioni di manutenzione che, ovviamente, vanno fatte come su qualsiasi altra macchina per caffè. Di seguito un elenco degli accessori che potete acquistare a parte o trovare già in confezione:

Filtri : riducono la manutenzione relativa alla decalcificazione, oltre a consentire all'acqua del contenitore di essere pura;

: riducono la manutenzione relativa alla decalcificazione, oltre a consentire all'acqua del contenitore di essere pura; Lubrificante : è un liquido che aiuta la macchina a non incepparsi;

: è un liquido che aiuta la macchina a non incepparsi; Pennello : una sorta di spazzola che aiuta a rimuovere i residui di polvere situati nei punti poco accessibili;

: una sorta di spazzola che aiuta a rimuovere i residui di polvere situati nei punti poco accessibili; Dosatore : un cucchiaio per dosare il caffè in polvere (qualora la macchina sia compatibile);

: un cucchiaio per dosare il caffè in polvere (qualora la macchina sia compatibile); Decalcificazione: liquido simile al lubrificante, utile per eliminare il calcare.

Come si usa una macchina caffè automatica in grani?

Pur essendo automatica, una macchina da caffè a grani tende ad essere più difficile da usare rispetto a una macchina da caffè tradizionale, almeno finché non si capiscano i vari programmi. La difficoltà che si potrebbe incontrare alle prime volte potrebbe essere dovuta proprio alle numerose funzioni disponibili. Questi modelli, infatti, si basano tantissimo su come vengono regolate le varie impostazioni per garantire che il caffè esca come piace a noi, motivo per cui si consiglia di iniziare settando la macina e l'intensità dell'aroma su un livello intermedio, cosicché possiate farvi un'idea di come regolare le varie opzioni per soddisfare appieno i propri gusti. Prima di arrivare a questo, però, si consiglia di eseguire un paio di cicli a vuoto con acqua calda (solo le prime volte ovviamente), in modo da pulire i componenti interni ed evitare che il tipico odore di un prodotto appena aperto possa influenzare la qualità del caffè. Fatto ciò, il prossimo passo è impostare il livello di macinatura, l'intensità dell'aroma e la lunghezza del caffè, per poi premere il pulsante dedicato che farà iniziare il processo di preparazione. Niente di complicato quindi, se non il fatto che con una macchina da caffè a grani bisogna ricordarsi di selezionare le giuste impostazioni, necessarie per avere la certezza che la macchina prepari un caffè dal gusto unico e personalizzato.

Come scegliere il caffè più adatto per la macchina da caffè a grani

Una macchina da caffè a grani automatica può costare anche tantissimo e avere tutte le funzioni e tecnologie di questo mondo, ma non bisogna dimenticare che la qualità del caffè dipende in gran parte dalla qualità di quest'ultimo, ed ecco perché è importante abbinare a un ottimo elettrodomestico un caffè di pari livello, onde evitare che i risultati non siano quelli sperati. Sul mercato ci sono tantissimi tipi di caffè prodotti da altrettanti e numerosi produttori, pertanto la scelta non è sempre facile e spesso, per risparmiare, si tende acquistare caffè di qualità scadente. Oltre alla marca, ci sono molte cose da considerare, tra cui la tostatura. Questa è importante poiché è il processo che trasforma i chicchi di caffè verde in chicchi tostati. Durante questo processo, i chicchi vengono riscaldati a temperature elevate e il loro sapore e aroma cambiano. La tostatura può essere leggera, media o scura, e ogni livello influisce sul gusto del caffè. Ad esempio, un caffè leggermente tostato ha un sapore più fresco e acido, mentre un caffè tostato scuro ha un sapore più intenso e leggermente amaro. A parte ciò, per far sì che la tostatura sia ottimale, il processo deve avvenire in maniera lenta e delicata, ciò ovviamente incide sul costo finale del prodotto e non sorprende che tendenzialmente sono proprio le confezioni di caffè più costose a regalare quel sapore unico.

Chi produce le migliori macchine caffè automatiche in grani?

I produttori che dominano questo settore di mercato sono diversi e più o meno tutti offrono almeno una soluzione per ogni fascia di prezzo, venendo in contro alle proprie esigenze. Tra i brand che si distinguono per la loro qualità e autorevolezza vanno citati sicuramente De Longhi, Philips, Saeco e Gaggia. Non a caso, nella nostra guida all'acquisto abbiamo riportato alcuni modelli realizzati da queste aziende.

Quanto investire in una macchina caffè automatica in grani?

Iniziamo col dire che questa categoria di macchine da caffè rappresenta l'opzione più costosa, il che significa che anche i modelli base comportano una spesa significativa. Se puntate al meglio del mercato, dovreste mettere in conto una spesa che potrebbe superare i 1.000 euro. In questo range, è probabile che otteniate anche una macchina da caffè intelligente, che può essere programmata a distanza tramite smartphone o tablet. Questi modelli avanzati offrono chiaramente numerose funzionalità personalizzabili. Tuttavia, la cifra da investire dovrebbe essere equilibrata in base alle vostre risorse finanziarie. Inoltre, è importante notare che anche una macchina da caffè automatica di base potrebbe offrire prestazioni superiori rispetto a un modello premium di un'altra tipologia. Un compromesso interessante, che di solito garantisce il miglior rapporto qualità-prezzo, potrebbe essere rappresentato da macchine con prezzi attorno ai 300 euro.