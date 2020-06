Lavasciuga Hotpoint-Ariston e tanti altri prezzi incredibili con gli sconti in fuga Monclick!

È tempo di una nuova ondata di sconti in fuga da Monclick! Dopo avervi segnalato la PS4 in bundle con The Last of Us Parte II ad un prezzo incredibile, lo store online ha iniziato una serie di super sconti su alcuni variegati articoli come notebook, smartphone e molti elettrodomestici. Affrettatevi però, perché queste super offerte saranno valide ancora per poche ore!

Fra i numerosi articoli in promozione su Monclick, vogliamo soffermarci sulla lavasciuga Hotpoint Ariston AQD970F 697 che adesso potrà essere acquistata a soli 399,90€ anziché 739,90€. Questa meravigliosa macchina fonde le caratteristiche della lavatrice e dell’asciugatrice, il tutto mantenendo un’efficienza energetica di classe A. Grazie al motore Inverter questa lavasciuga è in grado di variare la propria velocità di rotazione, in modo da controllare in maniera ottimale la pressione dell’acqua e per migliorare la silenziosità. La vera chicca dell’Hotpoint Ariston AQD970F 697 però sono le sue incredibili funzioni come l’opzione antipiega, dove il cestello mantiene i capi in movimenti regolari per evitare la creazione di pieghe, e lo Steam Technology, dove viene rilasciato vapore al termine del lavaggio per una pulizia intensiva. Inoltre è presente una modalità, la Steam Refresh Program, che permette di rinfrescare i vestiti con il vapore in 20 min senza lavarli, in modo da rimuovere i cattivi odori, rilassare i tessuti e facilitare la stiratura.

Oltre alla lavasciuga Hotpoint Ariston sono molte le offerte dei sconti in fuga di Monclick, quindi il nostro invito è come sempre quello di visitare la pagina dedicata sullo store in modo da vedere tutte le promozioni e trovare quella più in linea con le vostre necessità. Infine, prima di farvi partire con la ricerca dell’offerta migliore, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

