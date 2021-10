LEGO Super Mario: set scontatissimi su Amazon!

Ottime notizie per tutti coloro che avevano adocchiato da tempo i bellissimi e numerosi set di LEGO Super Mario. Amazon ha infatti deciso di mettere in forte sconto una lunga selezione di prodotti della serie, permettendo così sia a chi ne possiede già alcuni sia a chi vuole iniziare ad acquistarli di arricchire la propria collezione a un prezzo super.

Tra i set LEGO Super Mario scontatissimi su Amazon possiamo trovare ovviamente anche i due Starter Pack, ossia sia Avventure di Mario che Avventure di Luigi. Si tratta dei set essenziali per iniziare a giocare con questo particolare connubio tra il mondo di Mario e le LEGO e includono al loro interno il personaggio prescelto, uno schermo LCD per visualizzare varie reazioni istantanee al movimento e ai mattoncini d’azione lungo il percorso e una serie di oggetti per creare un percorso iniziale. Il tutto a soli 50,99 euro, sia per il set di Mario che quello di Luigi.

Ad essere in fortissimo sconto sono poi vari Expansion Set di LEGO Super Mario, come il bellissimo Veliero Volante di Bowser a soli 94,99 euro, il set Lakitu, Pallottolo Bill e Stordino a 33,99€ o il set Categnaccio a 21,24€. I set LEGO Super Mario scontatissimi in questi giorni su Amazon sono però anche molti altri: potete trovare la lista completa seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per tutti i set LEGO Super Mario scontatissimi su Amazon «

