Il Black Friday 2023, uno degli eventi più attesi dell'anno per gli amanti dello shopping online, è finalmente in arrivo. La data da segnare sul calendario è il 24 novembre, l'ultimo venerdì del mese, e promette una serie di sorprese con offerte imperdibili. Per tenervi sempre informati, vi consigliamo di controllare spesso la nostra rassegna stampa dedicata alle offerte del Black Friday 2023.

Scopri il nostro canale TikTok!

Le promozioni spazieranno tra tantissime tipologie diverse di articoli, e oggi su Tom's Hardware abbiamo una sorpresa speciale per voi: una lista dei migliori set LEGO originali da acquistare durante il Black Friday 2023. Dai franchise come Star Wars, Harry Potter e Marvel a molti altri, ci sono davvero tanti set di mattoncini LEGO che valgono davvero l'acquisto. Qui di seguito abbiamo selezionato i migliori, e continueremo ad aggiornare questa pagina fino all'arrivo del Black Friday vero e proprio.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Black Friday LEGO, le migliori offerte

LEGO Harry Potter, Stendardo della Casa Grifondoro

Vedi offerta su Amazon

LEGO Star Wars, Casco Di Darth Vader

Vedi offerta su Amazon

LEGO Marvel, Guanto dell’Infinito di Thanos

Vedi offerta su Amazon

LEGO Classic, scatola media di mattoncini

Vedi offerta su Amazon

LEGO Marvel Calendario dell’Avvento degli Avengers 2023

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!