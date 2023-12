Migliori macchine caffè americano (dicembre 2023)

Se siete grandi amanti del caffè espresso ma preferite bere anche quello americano, dovrete dotarvi di un elettrodomestico dedicato. Le classiche macchine per caffè espresso non sono infatti progettate per questo scopo, che richiede una preparazione diversa della bevanda più famosa del mondo. Così come per i modelli tradizionali, acquistare una macchina per caffè americano può risultare difficile, poiché il mercato è pieno di proposte più o meno valide che potrebbero confondere il consumatore finale. In questo articolo faremo in modo che possiate acquistare i migliori modelli, pertanto vi invitiamo a continuare la lettura.

Nonostante la Philips HD7769 non risulti più disponibile al momento della nostra ultima revisione, risalente a dicembre 2023, abbiamo scelto di non sostituirla con un'altra macchina per caffè americano. Nutriamo l'auspicio di un possibile riassortimento da parte dei principali store online. Per il resto, abbiamo arricchito questa guida all'acquisto con l'aggiunta di diversi paragrafi conclusivi in cui approfondiamo nuove tematiche relative a questi elettrodomestici.

Gli italiani, si sa, sono consumatori cronici di caffè, tuttavia sono in molti quelli che apprezzano anche il caffè americano. Questa particolare bevanda, rispetto al tradizionale espresso, non è altro che un caffè a cui però si aggiunge dell'acqua bollente, quindi il gusto può sembrare meno corposo e forte al palato. Come anticipato, per poter preparare questa bevanda è necessario acquistare una macchina per caffè americano, poiché progettata appositamente con i filtri adatti.

Di seguito, dunque, vi illustreremo quelle che sono le migliori macchine per caffè americano attualmente in commercio, cosicché possiate avere un'idea generale su quelle che possono fare davvero la differenza, non solo dal punto di vista monetario ma anche per le caratteristiche tecniche di cui sono dotate. Abbiamo stilato una selezione di prodotti, partendo da quelli economici fino ad arrivare ai top di gamma della categoria.

Vi anticipiamo che per ogni prodotto troverete un estratto delle caratteristiche tecniche, così come uno o più link dei principali store online, dove eventualmente reperire altre informazioni relative a un modello in particolare oppure completare l'acquisto. Fatta questa premessa, siamo pronti per entrare nel vivo della guida.

Come scegliere una macchina caffè americano

Nella vasta gamma di macchine da caffè disponibili, quelle destinate alla preparazione del caffè americano potrebbero risultare meno familiari rispetto ad altri tipi. Ed ecco perché è opportuno approfondire i fattori chiave che distinguono una macchina dall'altra. Nei prossimi paragrafi esploreremo quindi elementi come le prestazioni, la capacità del serbatoio, le funzionalità offerte e altro ancora. L'obiettivo è fornirvi una chiara visione d'insieme per guidarvi verso l'acquisto del modello più adatto alle vostre esigenze, completando così i consigli precedentemente illustrati.

Quanti watt deve avere una macchina caffè americano?

Quando si sceglie una macchina per caffè americano, uno dei primi fattori da considerare è la sua potenza, espressa in watt. Non esiste una risposta definitiva a questa domanda, poiché la maggior parte delle moderne macchine per caffè americano è progettata per erogare il caffè rapidamente. Tuttavia, è possibile trovare modelli ad alta potenza, che superano anche i 1.000 watt, garantendo un'erogazione ancora più veloce. Se la velocità è una priorità per voi, specialmente se bevete caffè più volte al giorno, potrebbe essere opportuno orientarsi verso macchine che si avvicinano o superano i 1.000 watt. D'altra parte, se preparate solitamente una o due tazze di caffè al giorno, potrebbe essere più importante considerare altri fattori, come la capacità del serbatoio, di cui parleremo nel paragrafo successivo.

Quanto deve essere grande il serbatoio d'acqua?

Così come per i watt, non esiste una risposta universale a questa domanda, poiché molto dipende dalle specifiche esigenze personali. È evidente, tuttavia, che un serbatoio ad alta capacità risulta preferibile, poiché garantisce un rifornimento costante di acqua, riducendo al minimo le interruzioni dovute a riempimenti frequenti. Tuttavia, è importante trovare un equilibrio tra le dimensioni del serbatoio, lo spazio disponibile e l'effettivo consumo d'acqua per evitare sprechi inutili. Vi invitiamo a valutare attentamente il numero di utenti o apparecchiature che faranno uso dell'acqua, la frequenza massima di riempimento e qualsiasi restrizione di spazio.

In sostanza, il serbatoio dovrebbe essere sufficientemente ampio da soddisfare le vostre necessità senza diventare eccessivamente ingombrante o inefficiente. A seconda delle preferenze del produttore, la capacità del serbatoio può essere espressa sia in litri che in numero di tazze. I modelli più capienti consentono di erogare circa 20 tazze di caffè. Oltre alla capienza, è bene considerare anche l'eventuale presenza di un livello di riempimento, utile per monitorare facilmente la quantità di acqua disponibile. Alcuni serbatoi potrebbero anche offrire funzionalità aggiuntive, come la possibilità di regolare la temperatura dell'acqua, ma delle funzioni parleremo in un capitolo a parte.

Che funzioni può avere una macchina caffè americano?

La sezione concernente le funzionalità riveste un ruolo di primaria importanza, specialmente per coloro che intendono destinare una considerevole somma di denaro all'acquisto di questo apparecchio per la preparazione del caffè. A determinate cifre, infatti, è opportuno garantirsi che la macchina per il caffè sia dotata delle tipiche funzioni generalmente assenti nei modelli di livello base. Tuttavia, procediamo in modo metodico. I modelli più accessibili, come precedentemente menzionato, offrono funzioni essenziali, tra cui si annoverano:

Mantenimento in caldo: questa funzione mantiene il caffè appena preparato caldo per un certo periodo dopo il processo di preparazione, garantendo che tu possa gustare una tazza di caffè calda anche se non la bevi immediatamente.

questa funzione mantiene il caffè appena preparato caldo per un certo periodo dopo il processo di preparazione, garantendo che tu possa gustare una tazza di caffè calda anche se non la bevi immediatamente. Spegnimento automatico: per prevenire incidenti o sprechi di energia, i modelli più economici spesso dispongono di una funzione di spegnimento automatico che spegne la macchina per il caffè dopo un certo periodo di tempo.

Se invece esaminiamo modelli più sofisticati e di fascia alta, è essenziale verificare la presenza delle seguenti funzioni:

Avvio ritardato: le macchine più avanzate ti consentono di impostare un orario specifico per l'avvio della preparazione del caffè. Questo è particolarmente utile per avere caffè fresco pronto quando ti svegli al mattino o quando torni a casa.

le macchine più avanzate ti consentono di impostare un orario specifico per l'avvio della preparazione del caffè. Questo è particolarmente utile per avere caffè fresco pronto quando ti svegli al mattino o quando torni a casa. Sistema di autopulizia: alcuni modelli di alta gamma sono dotati di una funzione di autopulizia, che automatizza il processo di pulizia della macchina per il caffè, garantendo che rimanga in condizioni ottimali.

alcuni modelli di alta gamma sono dotati di una funzione di autopulizia, che automatizza il processo di pulizia della macchina per il caffè, garantendo che rimanga in condizioni ottimali. Sistema antigoccia: questa funzione impedisce al caffè di gocciolare sulla piastra riscaldante quando rimuovi la caraffa, riducendo il disordine e il rischio di scottature.

questa funzione impedisce al caffè di gocciolare sulla piastra riscaldante quando rimuovi la caraffa, riducendo il disordine e il rischio di scottature. Modalità di intensità dell'aroma: le macchine avanzate possono offrire modalità di preparazione dedicate che ti consentono di regolare il tempo di preparazione o la temperatura dell'acqua, ottenendo così un aroma e un profilo di sapore più intensi.

Chi produce le migliori macchine caffè americano?

Quando si tratta di macchine per caffè americano, entrano in gioco alcuni produttori che solitamente si concentrano soltanto su altre tipologie di macchine caffè, come quelle a capsule o a cialde. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che i modelli progettati specificamente per preparare il caffè americano sono considerati più di nicchia. Tra i marchi più noti, mancano infatti De Longhi e Saeco. In alternativa, emergono Russell Hobbs, Braun e Melitta, apprezzati per le prestazioni di alto livello offerte dai loro modelli.

Quanto investire in una macchina caffè americano?

A differenza delle sofisticate macchine da caffè automatiche, che arrivano a costare anche 1.000 euro, i modelli progettati appositamente per preparare il caffè americano hanno costi notevolmente inferiori, consentendone l'acquisto con un budget di circa 30-40 euro. Questa disparità di prezzo è spiegata dal fatto che le macchine per il caffè americano non incorporano tecnologie di erogazione avanzate, le quali non sono essenziali per ottenere un caffè dal sapore delizioso. I fattori principali che potrebbero influire sul prezzo includono una capienza elevata del serbatoio e l'uso di materiali di qualità, con i modelli più raffinati che possono superare comunque la soglia dei 100 euro. La decisione su quanto investire spetta a voi, ma è importante considerare che anche con un modello economico è possibile ottenere un caffè americano di ottima qualità.

Dove conviene acquistare una macchina caffè americano?

Per prima cosa, è importante notare che le macchine per caffè sono disponibili in vari luoghi, talvolta anche nei supermercati. Tuttavia, i modelli specificamente progettati per preparare il caffè americano sono più di nicchia, rendendo la loro ricerca più difficile nei negozi fisici. Pertanto, consigliamo di esplorare l'ampio assortimento di negozi online, come ad esempio Amazon, che si dimostra il luogo più conveniente anche dal punto di vista economico, approfittando spesso di offerte allettanti.

Che tipo di caffè si usa nelle macchine americane?

Questo tipo di apparecchiature richiede l'uso di caffè macinato. Per garantire prestazioni ottimali, si consiglia l'utilizzo di chicchi macinati al momento; pertanto, è consigliabile procurarsi un macinacaffè separato o valutare l'acquisto di una macchina con macinacaffè integrato.

Come pulire una macchina da caffè americano?

La pulizia di una macchina da caffè americano è un processo simile a quello di qualsiasi altra macchina per il caffè. La cosa più importante è eseguire periodicamente una decalcificazione, diciamo ogni sei mesi. Per fare ciò, riempire il serbatoio con una miscela composta per il 75% da acqua e per il 25% da aceto. Successivamente, avviare la macchina seguendo il normale processo di preparazione del caffè per simulare l'utilizzo quotidiano. Dopo che l'intera soluzione è stata erogata nella brocca, ripetere l'operazione un paio di volte utilizzando solo acqua, eliminando così eventuali odori residui di aceto.

Per quanto riguarda il filtro, è sufficiente lavarlo dopo ogni utilizzo con acqua del rubinetto e, se necessario, utilizzare uno spazzolino per rimuovere eventuali residui di polvere. Questo garantirà una pulizia accurata e manterrà la vostra macchina da caffè americano in condizioni ottimali per un gusto del caffè sempre fresco.

Le macchine caffè americano hanno il display o un pannello di controllo?

La presenza di un display integrato o di un ampio pannello di controllo nelle macchine da caffè americano può variare a seconda del modello e del produttore. Come avrete capito leggendo la guida fin dall'inizio, molti modelli sono progettati in modo semplice e possono non avere un display integrato. Il motivo è che queste macchine di solito hanno un funzionamento abbastanza diretto, con pochi pulsanti o manopole per controllare le impostazioni di preparazione del caffè.

Tuttavia, ci sono anche macchine da caffè americano più avanzate e di fascia alta che possono essere dotate di display, fornendo informazioni dettagliate sul processo di preparazione del caffè, come la temperatura, il tempo di estrazione e altre opzioni personalizzabili.

Come è strutturata una macchina da caffè americano?

In linea di massima, le macchine da caffè di tipo americano condividono molte caratteristiche con i modelli di altre tipologie. Presentano un serbatoio per l'acqua, un elemento riscaldante e un filtro, che può essere realizzato in carta o metallo. Il filtro viene collocato all'interno di un cestello o di un supporto situato sopra la caraffa o la caffettiera, quest'ultima fungendo da contenitore per il caffè appena preparato.

In diversi modelli, la caraffa è posizionata su una piastra riscaldante al fine di mantenere il caffè caldo dopo l'estrazione. Alcuni modelli possono essere infine dotati di una pompa o di tubi progettati per far circolare l'acqua attraverso il caffè macinato, contribuendo così a garantire una distribuzione uniforme dell'acqua durante l'intero processo di estrazione.