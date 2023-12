Migliori macchine caffè (dicembre 2023)

Acquistare le macchine caffè è più complicato di quanto si possa pensare, in quanto ci sono diversi fattori da considerare per ottenere un caffè buono come quello del bar. Oltre ad analizzare le caratteristiche tecniche come potenza e capacità del serbatoio, occorre valutare il tipo di utilizzo che si andrà a fare con l'elettrodomestico, scegliendo se conviene acquistare un modello a capsule, a cialde, a polvere o automatico. In questa guida faremo in modo che tutto ciò vi sia chiaro, proponendovi in primis una serie di macchine caffè e poi un approfondimento relativo a ogni elemento da considerare per effettuare la scelta più adatta alle vostre esigenze e preferenze, in modo da assicurarvi di poter gustare un caffè di qualità direttamente a casa vostra.

Nell'aggiornamento di dicembre 2023, abbiamo sostituito la Saeco Xelsis Suprema con la Saeco Xelsis Deluxe. Queste macchine da caffè automatiche condividono essenzialmente le stesse caratteristiche, con un'unica differenza sul display. Il modello sostituito aveva infatti un display di 7,8 pollici, mentre il nuovo modello è dotato di un display da 5 pollici. La decisione di effettuare questa sostituzione è stata guidata dalla maggiore disponibilità attuale del modello con display più piccolo.

Con il passare degli anni, le macchine caffè sono diventate sempre più avanzate. I modelli di fascia alta permettono oggi di fare in maniera completamente automatica cappuccini, caffè macchiati e preparare acqua calda per un eventuale tè. Almeno sui modelli automatici, dovrete semplicemente premere un pulsante e aspettare qualche secondo per poter gustare un caffè o un cappuccino proprio come quello preparato dal vostro barista di fiducia. In altre tipologie di macchine caffè, il funzionamento è un po' diverso ma comunque semplice e veloce da mettere in pratica. Vediamo quindi quali sono i fattori più importanti da tenere d'occhio al momento dell'acquisto di questo elettrodomestico.

Come scegliere una macchina caffè

Come avrete notato dalla nostra selezione di prodotti, la prima domanda da porsi quando si acquista una macchina per il caffè è come si preferisce preparare questa bevanda. Esistono diversi modelli basati su capsule, cialde o caffè macinato. Il funzionamento e i costi variano significativamente tra le varie tipologie, così come l'ergonomia e la praticità d'uso. Esploreremo quindi le principali caratteristiche di ognuna, i relativi vantaggi e svantaggi, per aiutarvi a restringere le opzioni di ricerca e aumentare le probabilità di fare un acquisto soddisfacente.

Con caffè macinato

Note anche come macchine per il caffè a polvere, questi elettrodomestici sono i più semplici dal punto di vista tecnologico, poiché richiedono operazioni manuali per preparare il caffè. È necessario inserire il caffè in un apposito filtro e comprimere il braccio dedicato prima di erogare il caffè. Questi modelli non sono adatti a chi cerca la massima facilità d'uso, ma per coloro che apprezzano il design delle macchine da caffè dei bar, rappresentano un'ottima soluzione poiché la loro struttura è simile. I prezzi di questi modelli sono paragonabili ad altre tipologie di macchine per il caffè.

A capsule

I modelli a capsule offrono una serie di vantaggi che spiegano la loro popolarità. Innanzitutto, sono meno disordinati grazie alle capsule preconfezionate e sigillate, che evitano la fuoriuscita di caffè o sporcare l'ambiente. Inoltre, ci sono numerose marche di capsule disponibili sul mercato, permettendovi di provare diverse miscele fino a trovare quella che si adatta meglio ai vostri gusti. Queste macchine sono anche compatte nella maggior parte dei casi, adatte anche alle cucine più piccole. Tuttavia, come tutte le tipologie, hanno degli svantaggi che vanno considerati. Il più rilevante riguarda la compatibilità: di solito, i principali produttori, come Nespresso, richiedono l'uso delle loro capsule originali, che comporta costi più elevati nel medio e lungo termine rispetto ai modelli con caffè macinato, in cui si ha la libertà di acquistare il caffè preferito. Quindi, non lasciatevi ingannare dal prezzo iniziale più basso di questi modelli, perché la spesa si ripercuote in seguito.

A cialde

I modelli a cialde sono simili esteticamente a quelli con caffè macinato, grazie alla presenza di un braccio che posiziona la cialda all'interno della macchina per il caffè, per poi avviare l'erogazione premendo un pulsante. Condividono alcuni vantaggi delle altre tipologie, come la compattezza (sebbene inferiore a quelle a capsule) e il design simile alle macchine da caffè dei bar. Tuttavia, un svantaggio significativo è la sporcizia causata dalle cialde, che possono rompersi o far fuoriuscire caffè durante l'estrazione, richiedendo una pulizia più accurata e frequente dell'elettrodomestico rispetto ad altre macchine per il caffè.

Per caffè americano

I modelli di macchine per caffè americano sono ideali per chi ama gustare una tazza di caffè filtrato in stile americano. Queste macchine utilizzano un sistema di filtraggio per far passare l'acqua calda attraverso il caffè macinato, ottenendo una bevanda dal sapore leggero e delicato. Sono molto facili da usare: basta aggiungere acqua e caffè nel filtro apposito, accendere l'elettrodomestico e attendere che il caffè venga erogato. Un vantaggio è la possibilità di preparare grandi quantità di caffè in una sola volta, ideale per famiglie o situazioni in cui si desidera servire più persone contemporaneamente. Il caffè americano è meno concentrato rispetto ad altre bevande a base di caffè, come l'espresso, ed è preferito da chi desidera un gusto più delicato. Tuttavia, queste macchine potrebbero richiedere più tempo per preparare il caffè rispetto ad altri tipi di macchine, in quanto l'acqua deve passare attraverso il caffè macinato. Inoltre, non sono adatte per preparare bevande a base di caffè come il cappuccino o il latte macchiato, poiché non dispongono di un sistema di erogazione del latte a vapore.

Automatiche

I modelli completamente automatici erogano il caffè premendo un singolo pulsante. Oltre alla velocità di preparazione, offrono un modo migliore di macinare il caffè utilizzando chicchi di caffè, il che garantisce un aroma superiore grazie alle tecnologie avanzate integrate nella macchina. Questi modelli consentono anche di personalizzare la bevanda, selezionando la quantità di caffè desiderata, la temperatura dell'acqua e l'intensità dell'infusione. Inoltre, le macchine automatiche dispongono di funzioni di programmazione per impostare l'orario di preparazione del caffè in anticipo, garantendo una bevanda fresca al momento desiderato. Grazie alla loro praticità e versatilità, offrono un'esperienza di caffè personalizzata e di alta qualità, soddisfacendo le esigenze di tutti gli amanti del caffè. Tuttavia, questi modelli hanno un prezzo più elevato rispetto alle altre tipologie di macchine per il caffè, con alcuni modelli che superano anche i 1000 euro per garantire la migliore esperienza di caffè.

Che bevande permette di preparare una macchina caffè?

Dopo aver esplorato le diverse tipologie di macchine per caffè disponibili, un secondo elemento da considerare nell'acquisto di questi elettrodomestici è il tipo di bevanda che si desidera preparare. Naturalmente, tutte le macchine per caffè sono progettate per preparare l'espresso, ma alcuni modelli di livello superiore offrono funzionalità aggiuntive, come la possibilità di preparare cappuccino e latte macchiato. Queste funzioni aggiuntive possono essere un vantaggio significativo, evitando così la necessità di avere un montalatte o strumenti simili. Inoltre, alcune macchine permettono di preparare un caffè doppio, ma le funzioni più avanzate sono disponibili solo nelle macchine caffè automatiche, che permettono di sperimentare con caffè americano, caffè ristretto o persino l'estratto di acqua fredda.

Oltre alle varie opzioni di caffè, molte macchine per caffè possono anche essere utilizzate per preparare tè e tisane, basta semplicemente aggiungere acqua senza caffè. Tuttavia, è importante notare che non sempre questa è l'opzione ideale, poiché tali bevande richiedono generalmente una temperatura molto vicina ai 100° C.

Quanto influisce il serbatoio dell'acqua?

La quantità di caffè che si può preparare prima di dover riempire il serbatoio dell'acqua è una considerazione fondamentale, soprattutto se l'apparecchio viene utilizzato da diverse persone o per tutto il corso della giornata, come spesso accade negli ambienti lavorativi.

Ovviamente il serbatoio d'acqua può essere variabile da modello a modello. Le macchine a capsule e a cialde hanno solitamente i serbatoi più piccoli, con volumi che raramente superano il litro di capienza. Per chi cerca maggiore autonomia, le macchine semiautomatiche rappresentano una scelta più indicata, poiché presentano quasi sempre serbatoi di circa 1 litro. Tuttavia, se si desidera un serbatoio più capiente, occorre puntare sulle macchine automatiche, che solitamente vantano serbatoi con capacità di circa 2 litri. Per rendere la scelta più consapevole, bisogna tenere conto che una tazzina di espresso contiene approssimativamente 30 ml di caffè.

Che accortezze deve avere la struttura?

Quando si tratta del rito quotidiano di preparare il caffè, avere una macchina da caffè affidabile e sicura è essenziale. Le moderne macchine da caffè sono progettate con diverse funzioni e precauzioni per migliorare l'esperienza dell'utente, offrire comodità e garantire la sicurezza. Tra queste precauzioni, tre elementi chiave spiccano: l'altezza regolabile, il contenitore per il caffè e un ripiano riscaldatore per le tazze.

Altezza regolabile

Una delle principali precauzioni che una macchina da caffè dovrebbe avere è la possibilità di regolare l'altezza. Ciò consente agli utenti di personalizzare lo spazio tra il dispenser di caffè e il vassoio di raccolta gocce. La capacità di regolare l'altezza è importante perché permette di adattarsi a diverse dimensioni di tazza. Che si tratti di una piccola tazzina da espresso o di una grande tazza da viaggio, l'altezza regolabile assicura che il caffè venga erogato direttamente nella tazza senza schizzi o perdite. Questa funzione non solo evita disordini, ma aiuta anche a prevenire potenziali incidenti, come il caffè caldo che si rovescia sulle mani dell'utente.

Contenitore

Un contenitore per il caffè sicuro e ben progettato è un altro aspetto cruciale riguardante la struttura una macchina da caffè. Il contenitore dovrebbe avere un coperchio aderente o un meccanismo di chiusura, assicurando che i chicchi di caffè o la polvere rimangano sigillati e freschi. Questa precauzione non solo preserva il sapore e l'aroma del caffè, ma previene anche eventuali perdite accidentali quando la macchina viene spostata o inclinata.

Ripiano riscaldatore per le tazze

Molte moderne macchine da caffè sono dotate di un ripiano riscaldatore per le tazze. Questa caratteristica aiuta a mantenere la temperatura della tazza prima di versare il caffè. Una tazza calda è essenziale per mantenere il caffè a una temperatura ottimale, migliorando il sapore e il piacere complessivo della bevanda. Inoltre, un ripiano riscaldatore per le tazze impedisce bruschi cambi di temperatura quando si versa il caffè caldo in una tazza fredda, riducendo la probabilità di crepe o rottura.