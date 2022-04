Se siete appassionati di titoli di guida arcade e, soprattutto, se Mario Kart è la vostra passione, allora questa è certamente l’offerta che proprio non potete ignorare! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile con uno sconto del 30% lo splendido Martio Kart Live: Home Circuit, un titolo davvero unico, uscito in esclusiva per Nintendo Switch.

Il prezzo proposto dal portale? Appena 77,06€, contro gli originali 109,99€, con un risparmio netto di oltre 30 euro che, su di un titolo simile, non sono affatto pochi, e presto capirete il perché.

Mario Kart Live: Home Circuit non è, infatti, un videogame come gli altri, ma può essere giocato solo in combutta con una splendida automobile radiocomandata che, ovviamente, è inclusa nella confezione del gioco! Dotata di telecamera e di un software per la realtà aumentata, Home Circuit, in pratica, vi permetterà di correre “dal vivo”, utilizzando l’automobile radiocomandata, che sfreccerà su tracciati sviluppati in tempo reale tra le stanze della vostra casa!

Un gioco davvero incredibile, perfettamente funzionante, e compatibile con qualsiasi versione di Nintendo Switch! Parliamo di un vero e proprio titolo della serie Mario Kart, con gare, sfidanti agguerriti, e gusci volanti. La differenza è che il percorso sarà la vostra casa, e la visuale in prima persona non sarà quella del gioco, ma la ripresa diretta della telecamera presente sul veicolo, con la visione del percorso rimandata allo schermo di Nintendo Switch, o alla TV.

Il bello è che il set include persino alcuni accessori, ovvero 4 porte e 2 segnali di curva, che disposti in giro per la casa, aiuteranno il software a sviluppare un percorso di guida ottimale, creando percorsi sempre diversi, anche in base ai segnali o agli oggetti che disporrete sul percorso.

Insomma, parliamo di un titolo davvero unico e che, come capirete, val la pena considerare anche solo per il gusto di esporre sulle proprie mensole lo splendido kart realizzato da Nintendo! Per questo, vi suggeriamo caldamente di acquistare il gioco subito, quanto meno prima che il prezzo torni al suo valore originale. Per questo, vi rimandiamo subito alla pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate completare immediatamente il vostro acquisto.

