Migliori micro SD Nintendo Switch (novembre 2023)

Per godere al meglio della vasta quantità di titoli presenti su Nintendo Switch (Classica, Lite e Oled) è sempre consigliabile affiancare alla memoria interna della console anche una scheda d’espansione in formato Micro SD. Questo per non dover costantemente cancellare ed installare i vostri giochi preferiti dall’ibrida Nintendo. Grazie a essa potrete infatti espandere enormemente la capacità di archiviazione, e quindi il numero di giochi installabili, sulla vostra console, rendendola più capiente.

In questo aggiornamento siamo andati a sistemare e a rendere ancor più convenienti i link ai vari articoli proposti, in modo tale da permettervi di acquistare prodotti di ottima qualità senza spendere troppo.

Fortunatamente, a differenza di altri prodotti, non è necessario per una Micro SD spendere diverse decine di euro per device con tecnologia proprietaria, ma è possibile utilizzare praticamente qualsivoglia Micro SD. Quella che segue quindi, è una lista delle migliori schede Micro SD sul mercato compatibili con Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED. Il tutto insieme a una guida che vi consente di orientarvi verso il prodotto più adatto alle vostre esigenze, valutando capienza, velocità di trasferimento e altre variabili ancora.

Prima di immergerci in questo elenco, se volete potete anche dare un'occhiata alle custodie per Nintendo Switch e ai migliori giochi Switch sotto i 30 euro. Il necessario, insomma, per proteggere al massimo la vostra piattaforma di gioco e, al contempo, rifornirvi anche di qualche bel titolo a un prezzo ridotto. Bando ora alle ciance e vediamo insieme quelle che sono le migliori Micro SD per Nintendo Switch attualmente sul mercato.

Come scegliere una Micro SD per Nintendo Switch?

Non ci sono molte caratteristiche da considerare nella scelta di una Micro SD per Nintendo Switch, a seconda dell'utilizzo però è bene fare attenzione ad un paio di fattori così da preferire la scheda più performante per le proprie esigenze. Il rischio di spendere per un prodotto non adeguato alle proprie richieste, o comunque non sufficiente a soddisfarle, anche se meno preponderante rispetto ad altri prodotti è infatti sempre dietro l'angolo ed è quindi cosa buona e giusta farsi qualche domanda prima di procedere all'acquisto della migliore Micro SD per Nintendo Switch sul mercato.

Proprio per tale motivo abbiamo elencato di seguito una serie di consigli, pensati per assistervi in questa decisione e guidarvi nella scelta della migliore Micro SD per Nintendo Switch in base alle vostre esigenze.

Quanto deve essere grande una Micro SD per Nintendo Switch?

Il primo di questi fattori è la capienza. Più grande è la capienza della scheda SD più giochi sarà possibile archiviare su di essa. Nintendo Switch supporta schede Micro SD fino a 2 Tera. Attualmente però le schede con questa capienza non sono disponibili sul mercato e anche quelle da 1 Tera sono eccessive per la console ibrida di Nintendo (a meno che non vogliate tenere un parco titoli sconfinato sempre installato sulla vostra console). Se siete giocatori che prediligono gli indie vi consigliamo di prendere una Micro SD che va dai 16 ai 64 GB, capienze più che sufficienti per contenere anche i più pesanti dei giochi indie. Se invece preferite i tripla A o comunque titoli molto più pesanti, allora vi consigliamo le schede SD che vanno dai 128 GB in su.

Il consiglio è in ogni caso, vista la non enorme differenza di prezzo tra i vari tagli di Micro SD, di comprare fin da subito un prodotto con almeno 64 GB di memoria, in modo tale da non dover poi incorrere nel rischio di ritrovarvi dopo poco con il dispositivo pieno e la necessità di comprarne un altro. Come si suol dire, del resto, meglio prevenire che curare, no?

Quanto deve essere veloce una Micro SD per Nintendo Switch?

Questo valore è riferito alla velocità con cui i dati vengono trasferiti tra scheda e console. Questo vuol dire che più è alto questo valore più l'installazione dei giochi, i caricamenti e la loro esecuzione in generale viene eseguita nel migliore dei modi. Vi consigliamo quindi di scegliere schede con velocità di trasferimento che possono raggiungere i 100 MB/sec, così da avere un'esperienza di gioco ottimale.

C'è molta confusione invece per quanto riguarda le sigle e i numerosi simboli che trovate su una Micro SD. Questo è dovuto al fatto che la tecnologia corre talmente veloce da richiedere sempre un nuovo logo per indicare diversi standard. Senza scendere troppo nel dettaglio, eccovi quindi alcuni informazioni che potete trovare sulle Micro SD di questa guida.

SDXC : una Micro SDXC ha una capacità minima che può variare da 32GB a 2T e una velocità di scrittura di circa 104MB/S. Sono attualmente le più performanti per Nintendo Switch e risultano superiori alle vecchie SDHC .

: una Micro ha una capacità minima che può variare da 32GB a 2T e una velocità di scrittura di circa 104MB/S. Sono attualmente le più performanti per Nintendo Switch e risultano superiori alle vecchie . Classe di velocità : se guardate sulla vostra Micro SD potrete vedere una U con dentro un numero che va da 1 a 3. Quello contrassegna la classe di velocità delle schede. Le vecchie SDHC avevano i cerchietto che andava da 2 a 10 , le nuove SDXC hanno la U che va da 1 a 3 (la U1 è perfetta per la vostra Switch) e le schede consigliate per i video hanno invece la V che va da 6 a 90 .

: se guardate sulla vostra Micro SD potrete vedere una U con dentro un numero che va da 1 a 3. Quello contrassegna la classe di velocità delle schede. Le vecchie avevano i , le nuove hanno la (la U1 è perfetta per la vostra Switch) e le hanno invece la . UHS-I: non è altro che l'estensione della U con il numero che trovate sulla scheda. U sta per UHS ovvero Ultra High Speed. Le UHS-I arrivano in scrittura fino a 104MB/S le UHS-II fino a 312MB/S. Si tratta anche di una sigla che indica le interfacce supportate. Quella UHS-I è la migliore per la vostra Nintendo Switch.

Quali Micro SD vanno bene per Nintendo Switch?

La scelta del brand della scheda sta a voi e non abbiamo molti consigli da darvi a riguardo. Tutte funzionano, ognuna con le sue caratteristiche, ma se volete un prodotto con la garanzia che vi duri nel tempo allora forse è meglio spendere qualche euro in più e scegliere una Micro SD offerta dai brand più famosi nel campo delle schede di memoria oppure direttamente le ufficiali per Nintendo Switch. Queste inoltre sono anche personalizzate con i loghi dei giochi più famosi Nintendo quali Zelda, Animal Crossing e naturalmente Super Mario.

Il nostro consiglio è insomma quello di non buttarsi per forza di cose sul prodotto più costoso e pubblicizzato sul mercato, ma comunque di dare un'occhiata a quello che state comprando. Non basatevi insomma solo sulla scheda tecnica, ma cercate anche recensioni online del prodotto che avete adocchiato, per assicurarvi sia affidabile e duraturo nel tempo. Propendere per un marchio noto o ufficiale, come ad esempio Kingston o Samsung, vi permetterà infatti di dormire sonni più tranquilli.

Quanto costa una Micro SD per Nintendo Switch?

Ultima variabile, ma non certo per importanza, da tenere in considerazione è poi ovviamente il prezzo. L’esborso monetario è infatti come spesso accade in qualsivoglia acquisto anche per le micro SD per Nintendo Switch un qualcosa da tenere in grande considerazione, onde evitare di incorrere in acquisti sfortunati.

In questa selezione vi abbiamo offerto le schede migliori del mercato al miglior prezzo possibile. Se però non avete idea sul costo di una Micro SD eccovi alcune semplici informazioni che vi aiuteranno ad orientarvi nell'acquisto. Il prezzo medio per una buona scheda Micro SD da 32 GB si aggira intorno ai 15-20 euro, quello di una scheda da 128 GB è intorno ai 30-40 euro, mentre quello di una Micro SD da 512 GB si aggira intorno agli 80-90 euro.

Insomma, come facilmente prevedibile il prezzo sale in base alla capienza della Micro SD, oltre che ovviamente alle caratteristiche tecniche e al Brand. Prima di gettarsi nell’acquisto è quindi importante capire soprattutto se con il budget a disposizione si riesce a ottenere la capienza necessaria e, in caso contrario, aspettare una disponibilità economica maggiore. Spendere per una scheda senza abbastanza spazio a disposizione, del resto, equivarrebbe solo a buttare soldi.

Come mettere una Micro SD nella Nintendo Switch?

Per inserire la Micro SD nella Nintendo Switch Sollevate delicatamente lo stand sul retro della vostra console per visualizzare lo slot apposito. Inserite, quindi, la e assicuratevi che sia posizionata correttamente con l'etichetta rivolta verso l'alto, facendola scorrere finché non sentite uno scatto. Prima di inserire o rimuovere una scheda microSD dalla vostra console Nintendo Switch, assicuratevi sempre di spegnere la console tenendo premuto il pulsante POWER per almeno tre secondi. Successivamente, selezionate "Opzioni di spegnimento" e poi "Spegni".