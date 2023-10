Migliori accessori per agevolare lo smart working - ottobre 2023

1. Occhiali Cyxus con filtro luce blu Per proteggere gli occhi La luce blu tipica delle illuminazioni a LED degli schermi può causare problemi alla vista ed emicranie. Per evitarlo, ecco questi occhiali con apposite lenti che filtrano la luce blu, alleggerendo enormemente lo stress sugli occhi. Comodi e leggeri , confortevoli per la vista , non occorre prescrizione € 19.99 da Amazon

Primo e fondamentale problema di chi passa al PC molte ore è quello relativo alla stanchezza degli occhi. Un problema che può affliggere tutti e che può sfociare non solo nella secchezza dei bulbi oculari, ma anche in fastidiosi e persistenti emicranie. Il problema deriva dalla sovraesposizione alla cosiddetta "luce blu", ovvero una forma di radiazione elettromagnetica dello spettro del visibile che risulta particolarmente dannosa per la vista e che viene emessa dalle sorgenti luminose e che è particolarmente diffusa dalle luci a LED. Un problema non da poco per chi passa tante ore al computer o anche al tablet o davanti allo smartphone e che, col tempo, può causare danni notevoli alla vista. Prima di andare nel panico e lanciare lo schermo dalla finestra, sappiate che esiste una soluzione preventiva molto efficace e, soprattutto, economica: stiamo parlando degli occhiali con apposite lenti che fungono da filtro per la luce blu, capaci di bloccare la radiazione alleggerendo enormemente lo stress sugli occhi. Non trattandosi di lenti correttive, non occorre prescrizione di sorta e possono essere indossati da chiunque passi molte ore al PC per lavoro o per gaming. Ne esiste un gran numero, ma il nostro consiglio è di puntare su quelli prodotti dall'americana Cyxus, non solo eleganti e resistenti, ma anche decisamente efficienti nel loro eccezionale rapporto qualità/prezzo.

2. Sedia ergonomica da ufficio Songmics La sedia ergonomica per lavorare comodi Comoda e confortevole, è la scelta ideale per ridurre lo stress su braccia, collo e colonna vertebrale. Segue il profilo naturale della colonna vertebrale , favorisce una postura più corretta e comoda. € 119.9 da Amazon

una seduta che alleggerisca il carico sulla schiena e sulla zona lombare in modo adeguato, così da evitare che una scorretta postura possa giocare dei tiri mancini alla nostra salute. La soluzione di base è molto semplice: non affidarsi a una sedia qualunque raccattata per casa, ma acquistare una sedia da ufficio ergonomica e comoda, che aiuti a regolare postura e carico di lavoro di spalle, dorso e fianchi. In commercio ne esistono moltissime e, va detto, si tratta sempre di prodotti non proprio economici che, in molti casi, superano anche i 200 euro (specie se dalle sedie da ufficio si passa a Quando si lavora per tante ore seduti, è importante avere a disposizione, così da evitare che una scorretta postura possa giocare dei tiri mancini alla nostra salute. La soluzione di base è molto semplice:raccattata per casa, ma acquistare una sedia da ufficio ergonomica e comoda, che aiuti a regolare postura e carico di lavoro di spalle, dorso e fianchi. In commercio ne esistono moltissime e, va detto, si tratta sempre di prodotti non proprio economici che, in molti casi,(specie se dalle sedie da ufficio si passa a quelle da gaming : un must di comodità ed ergonomia). Scegliere può essere difficile, ma se volete un consiglio da esperti, e affidatevi direttamente alla proposta Songmics, forse tra le meno note del mercato, ma sicuramente tra le migliori disponibili. Realizzata con gommapiuma ad alta densità per disperdere la pressione sul corpo, questa sedia ufficio regolabile offre la postura e l'inclinazione ottimale, alleggerendo il peso sulla schiena e sulle spalle.

3. HUB USB Anker Per avere più porte USB Indispensabile se avete bisogno di collegare diversi dispositivi al vostro computer e non disponete di un numero sufficiente di porte USB. Pratico ed economico , trasportabile € 15.99 da Amazon

. Le porte USB, infatti, sono spesso poche e mal si adattano alle esigenze di chi, invece, ha bisogno di numerosi ingressi per connettere mouse, smartphone o qualunque altro dispositivo richieda una connessione via cavo. Un HUB USB è una soluzione comoda, efficace, economica e soprattutto portatile che potrebbe accompagnarvi non solo in casa, ma anche nelle occasioni di lavoro in mobilità. Il mercato, ancora una volta, è saturo di proposte, ma il nostro consiglio è di non crucciarsi troppo e di puntare su questo modello Anker con 4 uscite USB. L'azienda è divenuta famosa per le sue ottime powerbank e nel tempo si è specializzata nella creazione di dispositivi tech dallo straordinario rapporto qualità/prezzo. Per migliorare la connettività del vostro PC un'ottima idea è quella di disporre la propria postazione di lavoro con il giusto numero di porte USB, la qual cosa può rivelarsi utile specie se si dispone di un notebook ultrasottile tra quelli delle ultime generazioni e mal si adattano alle esigenze di chi, invece, ha bisogno di numerosi ingressi per connettere mouse, smartphone o qualunque altro dispositivo richieda una connessione via cavo.che potrebbe accompagnarvi non solo in casa, ma anche nelle occasioni di lavoro in mobilità. Il mercato, ancora una volta, è saturo di proposte, ma il nostro consiglio è di non crucciarsi troppo e di puntare su questo modello Anker con 4 uscite USB. L'azienda è divenuta famosa per le sue ottime powerbank e nel tempo si è specializzata nella creazione di dispositivi tech dallo

4. Misuratore qualità dell'aria Netatmo Per controllare la qualità dell'aria Grazie a questo dispositivo potete conoscere in ogni momento la qualità dell'aria che respirate, dandovi modo di migliorarla. Consiglia come migliorare la qualità dell'aria , controllo tramite app € 145.19 da Amazon

Lavorare in casa può creare qualche disagio, specie dal punto di vista della salute. Abbiamo schermato i nostri occhi dalla luce blu, abbiamo evitato il mal di schiena grazie alla sedia da ufficio, ma è ora arrivato il momento di pensare anche alla salute dei nostri polmoni. Non di rado capita che, nelle ore trascorse al PC, si faccia arieggiare poco la stanza in cui si lavora (o, peggio, l'intera casa) il che, specie per chi abita in appartamenti piccoli, può portare a conseguenze sgradevoli. Il nostro suggerimento? Già da tempo abbiamo scelto di munire casa e ufficio con un comodo e pratico misuratore digitale per la qualità dell'aria, un dispositivo pensato appositamente per gli interni che, grazie a diversi sensori, riesce a rilevare lo stato dell'aria che respiriamo e la sua percentuale di polveri e anidride carbonica, nonché umidità, temperatura e persino il rumore. In commercio ne esistono molti, ma quello che abbiamo preferito è il modello prodotto da Netatmo: nulla più che un tecnologico cilindro di plastica che, in coppia con il nostro smartphone, invia notifiche in tempo reale con tanti consigli utili per migliorare la qualità dell'aria che respiriamo.

5. Massaggiatore collo e spalle ricaricabile Snailax Per il benessere di collo e spalle Questa fascia autoriscaldante contribuisce ad alleviare dolore e tensione accumulati dopo aver trascorso molte ore seduti davanti al computer. Lenisce il dolore , rilassa i muscoli , migliora la circolazione sanguigna. € 69.99 da Amazon

Sono molte le insidie che si possono annidare nello smart working, specie quando non si riesce a trovare il giusto compromesso tra "l'immobilità" di casa e il bisogno del nostro corpo di tenersi in movimento: ipertensione, emicrania, problemi alla vista e persino al tunnel carpale sono problemi seri, che possono presentarsi anche senza alcun preavviso. Premesso che mai e poi mai ci sogneremmo di sostituirci al parere del vostro medico, pensiamo possa tornarvi certamente utile una fascia auto-riscaldante per il massaggio di collo e spalle: un attrezzo utile e davvero molto efficace per mantenere sana la parte dorsale del proprio corpo e per limitare al massimo i danni dello stare seduti troppo a lungo. Si tende a pensare che questi prodotti siano "cialtronerie" degne delle peggiori televendite, ma per esperienza possiamo dirvi che, acquistando un buon prodotto, si possono ottenere comunque dei buoni risultati previo - ovviamente - il mantenimento di uno stile di vita sano e le giuste precauzioni. Il mercato è pieno di alternative ma, se volete la nostra, il massaggiatore Snailax, fra i più venduti su Amazon in questa categoria, è un ottimo punto di partenza per la buona salute della vostra schiena e del vostro collo!