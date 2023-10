Migliori scrivanie ufficio e casa (ottobre 2023)

Negli ultimi anni è diventato sempre più importante possedere una scrivania da ufficio nella propria abitazione, soprattutto per tutti coloro che lavorano da remoto in smart working oppure per tutti gli studenti universitari. Le scrivanie sono un ottimo strumento non solo per contenere tutti gli oggetti utili al proprio lavoro, ma permettono anche di organizzare documenti, libri e molto altro ancora. Vi suggeriamo poi di leggere anche la nostra guida sulle migliori scrivanie da gaming, se ciò che state cercando è maggiormente indirizzato al mondo dei videogiochi.

In quest’ultimo aggiornamento abbiamo sostituito la FLEXISPOT EW8, non più disponibile, con la Dripex. Inoltre, abbiamo aggiunto la scrivania modulare ADGO Plus Malax.

Chiaramente, le migliori scrivanie devono possedere delle ottime specifiche tecniche, ma devono anche essere realizzate con materiali di qualità, perché devono garantire una grande durabilità. In questo articolo, dunque, abbiamo pensato di proporvi una rassegna delle migliori scrivanie attualmente in commercio, partendo dalle soluzioni economiche per arrivare a quelle top di gamma. Sicuramente la scelta più importante è un modello che incontri al meglio le proprie necessità, anche in base allo spazio a disposizione, senza dimenticare un ottimo rapporto qualità/prezzo! Nella guida vi spiegheremo nel dettaglio come scegliere accuratamente in base a materiali, struttura e design.

A questo punto non possiamo fare altro che consigliarvi di cominciare la lettura della nostra guida all'acquisto, dando la giusta attenzione alle caratteristiche affrontate alla fine di questo articolo prima di scegliere quale dei prodotti elencati acquistare. Per comodità, abbiamo inserito dei comodi link sotto ogni modello di cui abbiamo parlato, in modo tale da reindirizzavi direttamente sullo store per portarlo a casa.

Come scegliere la scrivania da ufficio?

Dopo aver dato uno sguardo alle migliori scrivanie da ufficio sul mercato, andiamo a analizzare le caratteristiche da considerare in un prodotto del genere, che vi elencheremo di seguito per fare maggiore chiarezza. Come avevamo anticipato le considerazioni da fare sono diverse, soprattutto perché dovrete tenere conto dello spazio che avete a disposizione, nella vostra stanza oppure nel vostro studio, e anche perché sarà necessario comprendere quali siano gli utilizzi principali. Quindi, se pensate di posarci un semplice portatile e qualche accessorio oppure se avete bisogno di numerosi dispositivi sempre a portata di mano. Di seguito le informazioni essenziali da tenere sempre presenti.

Quali materiali scegliere?

Il primo fattore è senza ombra di dubbio la qualità dei materiali. I migliori prodotti, d’altronde, sono realizzati seguendo uno standard abbastanza ferrato, che gli consente di ottenere una resistenza maggiore e dunque una durabilità più estesa nel tempo. Esistono vari materiali, ma consigliamo sempre legno per quanto concerne il piano d’appoggio, mentre il metallo per la struttura portante.

Il legno è sicuramente quello più utilizzato, ma di recente si stanno sempre più espandendo le scrivanie da ufficio in vetro. Quest'ultime vantano come pregio l'eleganze e il design minimalista, ma d'altro canto catturano più facilmente le impronte e dunque tendono ad essere più sporche del normale.

Chiaramente, consigliamo di tenere in considerazione il rapporto qualità/prezzo. Maggiore è il prezzo di vendita, maggiore sarà (con ogni probabilità ndR) la qualità della struttura portante e degli altri componenti della scrivania.

Quali sono le dimensioni ideali?

Come secondo fattore ci mettiamo le dimensioni. Rappresenta una caratteristica molto soggettiva, che varia in base alle esigenze di ognuno di noi, motivo per cui consigliamo di misurare per bene lo spazio su cui posizionerete la vostra postazione di lavoro prima di effettuare l’acquisto. Generalmente, possiamo consigliarvi delle dimensioni standard, che possono variare da 74 a 82 cm, in base alla larghezza e lunghezza di una stanza di modeste dimensioni. Oltre a ciò, è consigliabile valutare anche l'altezza, in base alla vostra oppure a quella della sedia, in modo tale da evitare possibili problematiche future.

Che tipo di struttura deve avere?

Dopo aver dato uno sguardo ai materiali e alle dimensioni, è doveroso spiegarvi un altro fattore, vale a dire la struttura. Un prodotto strutturato possiede un gran numero di cassetti e scompartimenti, per poter conservare o posizionare materiale da lavoro o componenti del proprio computer. Chiaramente dipende tutto dalla vostra configurazione: se possedete un PC Desktop è consigliabile l'acquisto di una porta-tastiera estraibile e diversi cassetti, mentre la configurazione diventerà snella se avete un portatile. Oltre a ciò, è consigliabile acquistare una scrivania con dei piedini, in quanto permette di tutelare quanto più possibile il pavimento da potenziali graffi e ammaccature della struttura portante della scrivania. Invece, qualora vi servisse un prodotto trasportabile, allora segnaliamo la presenza di modelli con delle rotelle, che ne facilitano appunto il trasporto da un punto all'altro della casa, senza necessariamente smontare la configurazione.

Altro aspetto molto importante, come abbiamo sottolineato implicitamente, è la dotazione di cassetti. Maggiore è il numero di cassetti, maggiore sarà la capacità della scrivania nel contenere oggetti. Ovviamente, se desiderate conservare documenti, consigliamo l'acquisto di un porta-documenti appropriato. Poi, ci sono alcuni modelli di scrivanie che possiedono anche, in aggiunta, un regolatore dell'altezza che vi permette appunto di regolare l'altezza. Si tratta di un prodotto ideale soprattutto per le persone molto alte.

Non meno importante, ci sono anche vari modelli con possiedono due piani di lavoro, uno per la tastiera e uno per il monitor (facilmente arginabile acquistando un braccio per monitor). Un'opzione davvero molto interessante per chi possiede più computer su cui lavorare oppure più monitor da tenere sempre attivi. In questo modo, lo spazio a vostra disposizione non solo sarà ben gestito ma sarà anche sufficiente per mantenere ogni dispositivo. Oltre a ciò, vi segnaliamo in ultima battuta la presenza di modelli con delle mensole integrate o di autentiche mini-librerie. Questi due ultimi fattori aggirabili con l'acquisto di appositi prodotti per muro.

Cosa preferire fra design e facilità di installazione?

Il design è un altro dei fattori più importanti per una scrivania da ufficio. Noi consigliamo quelli funzionali, poiché offrono anche un’installazione semplice e, soprattutto, veloce. Tendenzialmente, le scrivanie in legno sono quelle più difficili da assemblare, poiché possiedono giunti da incastrare manualmente, mentre quelle in acciaio sono semplici da installare. I prodotti realizzati in vetro, tuttavia, sono quelli più fragili e consigliamo di chiedere aiuto a qualche familiare/amico per il montaggio.

Quanto è importante il rapporto qualità/prezzo?

Come ultimo fattore ci mettiamo il rapporto qualità/prezzo poiché è assai difficile trovare un prodotto dalle ottime specifiche ad un prezzo concorrenziale. Consigliamo, in questo caso, di controllare bene le specifiche tecniche del prodotto prescelto, in quanto non conta il brand ma solo ed esclusivamente la qualità dei materiali in relazione al prezzo di vendita.

Grossomodo, esistono tre fasce di prezzo per le scrivanie da ufficio. Che vi elencheremo di seguito:

Scrivania da ufficio con un prezzo inferiore ai 50€ . Questa categoria è composta da articoli con un solo piano di lavoro e non includono alcun tipo di accessorio. Tendenzialmente sono realizzate in legno (truciolato) o metallo, e sono esposti maggiormente all'usura.

. Questa categoria è composta da articoli con un solo piano di lavoro e non includono alcun tipo di accessorio. Tendenzialmente sono realizzate in legno (truciolato) o metallo, e sono esposti maggiormente all'usura. Scrivania da ufficio con un prezzo compreso tra i 50€ e i 150€ . In questa sottocategoria, invece, troviamo prodotto con una buona qualità costruttiva e un buon numero di accessori, come scoparti e cassetti.

. In questa sottocategoria, invece, troviamo prodotto con una buona qualità costruttiva e un buon numero di accessori, come scoparti e cassetti. Scrivania da ufficio con un prezzo superiore ai 150€. La categoria di prodotti che non hanno compromessi, sia a livello di design che caratteristiche.