Migliori borse notebook (novembre 2023)

A prescindere che si tratti di un notebook entry level o da gaming, vorrete senz'altro proteggere il vostro portatile da eventuali urti e cadute durante gli spostamenti, per questo vorrete affidarvi a delle ottime borse per notebook. In questa guida all'acquisto troverete alcune delle migliori, con tessuti di alta qualità e capienza fino a notebook da 17 pollici.

Nel recente aggiornamento di fine ottobre, abbiamo migliorato la grafica di questa guida all'acquisto, focalizzandoci ancora di più sulla facilità di lettura. Questo significa che ora potete visualizzare subito le borse per notebook che raccomandiamo, prima ancora di addentrarvi nella parte testuale che contiene tutti gli approfondimenti necessari. Inoltre, abbiamo sostituito la borsa HP Essential con la HP Prelude Pro, che era stata menzionata in precedenza ma successivamente rimossa a causa della difficoltà nel reperirla.

Le borse per notebook permettono al vostro notebook di essere trasportato comodamente, oltre che aumentare la protezione in caso di urti, graffi e altri danni durante il trasporto. Si tratta quindi di accessori importanti per chiunque abbia un computer portatile, soprattutto per coloro che sono soliti viaggiare portandosi dietro questo dispositivo.

Inoltre, le borse per notebook aiutano a mantenere il portatile organizzato, grazie alla presenza di diversi scomparti, utili per inserire accessori e altri oggetti come mouse, alimentatori, penne e altro ancora. In alcuni casi, una buona borsa potrebbe persino evitare che il vostro PC venga rubato, offrendo un livello di sicurezza extra. Se a questo aggiungiamo il fatto che sul mercato ci sono modelli eleganti e funzionali allo stesso tempo, capite bene che acquistarne una non può che essere una scelta saggia, a prescindere se si è studenti o lavoratori.

Oggi, infatti, la tecnologia è diventata importante anche durante la formazione di uno studente, come si è potuto constatare negli ultimi anni. Quando si ritorna sui banchi di scuola, infatti, si dovranno fare i conti con presentazioni, approfondimenti e appunti, pertanto serve l'aiuto di un notebook e, di conseguenza, di una borsa nel quale metterlo per poterlo trasportare in sicurezza. Ed è qui che arriva l'utilità di questo articolo, con le migliori soluzioni per trasportare il portatile con la massima comodità. Per realizzare questa guida sono stati tenuti in considerazione numerosi elementi, come materiali impermeabili e resistenti agli urti, e capienza in grado di contenere anche libri, così come una serie di oggetti, grazie a tasche e all'ottimizzazione degli spazi. Quella che vi proponiamo è quindi una raccolta di borse per notebook pensata per studenti e lavoratori di tutte le età.

Passiamo quindi al prossimo capitolo, ossia quello relativo ai consigli, dove troverete anche un estratto delle caratteristiche per ogni borsa, insieme a link di vari store online, dove eventualmente approfondire altri aspetti del prodotto o completare l'acquisto.

Come scegliere una borsa per notebook

Prima di acquistare una borsa per computer bisogna tenere in considerazione una serie di fattori, alcuni per niente scontati, se si vuole fare un acquisto mirato. Scopriamo quindi quali sono gli elementi su cui fare attenzione al momento dell'acquisto.

Borse per notebook: quanto devono essere grandi?

Questa è prima domanda che bisogna chiedersi e la risposta è molto semplice. La grandezza di una borsa per computer deve essere tale da ospitare il proprio computer portatile, vale a dire il dispositivo che andrà a occupare maggior spazio all'interno della borsa. Occhio però a non esagerare acquistando una borsa dall'elevata capienza, soprattutto se avete un notebook da 14 pollici o inferiore, dato che andrete a occupare spazio inutile, compromettendo la comodità durante il trasporto.

L'ideale è acquistare una borsa corrispondente alla diagonale del vostro notebook e ciò è molto facile farlo, dal momento che nella descrizione di ogni borsa viene riportato chiaramente per quali tipi di portatili è pensata. Quasi sempre vi imbatterete in soluzioni adatte per computer portatili fino a 15 pollici, dato che sono i più popolari, ma non è difficile trovare modelli indicati per schermi più grandi o più piccoli.

Di che materiali sono fatte le borse per notebook?

Quando si parla di materiali in una borsa per computer, è bene separare quelli esterni da quelli interni, poiché devono avere tessuti diversi per far sì che la borsa sia di qualità. La parte interna dovrebbe essere imbottita, possibilmente ad alta densità, se si vuole che il PC venga protetto correttamente e dovrebbe essere accompagnata da una o più fasce elastiche, indispensabili per mantenere il dispositivo stabile durante il trasporto.

La protezione del computer passa anche per il tessuto esterno, ma in questo caso la priorità va data all'impermeabilità, un elemento che non deve mancare se non si vuole rischiare di danneggiare il computer durante le giornate piovose. A volte può bastare anche la troppa umidità per danneggiare un dispositivo elettronico, che non deve essere per forza un notebook, visto che questa tipologia di borse viene usata anche per riporre smartphone e cuffie. Oltre all'impermeabilità, è bene valutare anche la resistenza, che tornerà utile in caso di urti.

Spesso sottovalutati, zip e bottoni possono dare valore aggiunto alla borsa, anche perché sono quasi sempre i primi componenti a rompersi, motivo per suggeriamo di valutare modelli con cerniere in metallo.

Quali sono i materiali migliori?

Le borse per computer sono disponibili in un'ampia varietà di materiali. I più comuni sono pelle, neoprene e nylon, ognuno con vantaggi e svantaggi. La pelle tende ad essere la più pesante, ma anche la più resistente, nonché quella che vanta la miglior impermeabilità. Anche il neoprene ha una buona impermeabilità e ha il vantaggio di un'ammortizzazione extra, pur mantenendo invariata la forma della borsa. Il nylon tende ad essere meno affidabile quando si parla di pioggia, ma ha il vantaggio di essere molto leggero, resistente e facile da pulire. Quando valutate il materiale di una borsa per computer, considerate anche le cuciture, che aumentano la resistenza generale della borsa. Tutte queste caratteristiche si trovano quasi sempre nella descrizione del prodotto, quindi dovrebbe essere facile giudicare la qualità del prodotto che si sta analizzando.

Borse per notebook: l'importanza dell'ergonomia

Anche se si acquista una borsa adatta per le dimensioni del proprio portatile, con spazio sufficiente anche per gli accessori, l'ergonomia potrebbe risentirne, dato che parliamo pur sempre di dispositivi che, insieme, possono superare i 2 o 3 kg di peso. Ed ecco perché andrebbero considerati anche altri fattori, volti a rendere il trasporto meno faticoso. Tra gli accessori che possono aiutarvi in tal senso, la tracolla è senza dubbio il componente più rilevante, poiché vi permette di adattare la borsa alla vostra altezza. Per essere efficiente, però, la tracolla dovrebbe essere imbottita, in modo che il peso possa scaricarsi meglio sulla spalla, senza creare arrossamenti. La presenza della tracolla, inoltre, potrebbe facilitare l'accesso agli scomparti e alle tasche.

Borse per notebook: la praticità

Oltre ad avere le giuste dimensioni e materiali, una borsa per computer dovrebbe essere anche pratica da usare, visto che si tratta di un articolo che ci accompagna per buona parte della giornata. Un occhio di riguardo va quindi alle tasche, che devono essere sì numerose, ma anche spaziose e con un buon livello di protezione. A tal riguardo, le migliori sono quelle RFID, ossia quelle studiate per proteggere le vostre carte contactless dai malintenzionati, che potrebbero utilizzare la tecnologia a loro favore. Va detto però che solitamente le tasche RFID vengono integrate per lo più nei zaini da viaggio, pertanto potrebbe essere necessario valutare quest'ultimi se per voi la sicurezza è la priorità. Queste tasche hanno una sorta di chip di metallo, che funge da protezione contro eventuali campi elettrici esterni, impedendo quindi il furto dei dati. A rendere più pratica una borsa per computer è poi il passante per trolley, una fascia che vi permetterà di liberarvi completamente dal peso della tracolla, utilissima in aeroporti e stazioni.

Le borse per notebook si possono lavare?

La risposta a questa domanda la si può trovare solo sull'etichetta del prodotto, dove verranno riportate le indicazioni di lavaggio, ove previste dal produttore. Si consiglia comunque di non lavare queste borse con la lavatrice o, eventualmente, di farlo con temperature molto basse. Nel fare ciò, bisogna considerare anche la possibilità che zip e cerniere si danneggino.

La marca è importante?

Per gli accessori di questo tipo, la marca non gioca un ruolo determinante. Anzi, quasi sicuramente finirete per acquistare una borsa per computer di un brand sconosciuto, poiché sono proprio i produttori emergenti a farsi apprezzare di più in questo settore, offrendo prodotti di qualità a prezzi concorrenziali. Le marche più note del settore, come Acer e HP, potrebbero offrire garanzie o servizi di assistenza migliori, ma qui non parliamo di notebook e PC, bensì di borse per il trasporto, che ovviamente non necessitano di garanzie particolari. Insomma, la marca può essere importante solo se si vuole che la borsa sia realizzata dallo stesso produttore del vostro notebook.

Si può trasformare la tracolla in zaino?

Alcune borse per computer consentono di far scorrere la tracolla attraverso un apposito passante, trasformando letteralmente la borsa in uno zaino. È una caratteristica molto rara da trovare, pertanto se necessitate di questa esigenza consigliamo di fare ricerche approfondite in merito. Il vantaggio riguarda chiaramente la praticità, permettendovi di non scaricare per lunghe ore il peso solo su una spalla.

Quanto bisogna spendere per una borsa per notebook?

Il prezzo di una borsa per computer dipende molto dal materiale con cui è realizzata la borsa. In commercio esistono modelli anche da più di 100 euro, con un massiccio uso di pelle di alta qualità. Ovviamente non è indispensabile spendere queste cifre, dal momento che una borsa da circa 20-30 euro offre già tutto il necessario per proteggere il vostro notebook ed eventualmente i vari accessori. In alcuni casi il prezzo è influenzato anche dal design della borsa e qui vale lo stesso discorso fatto pocanzi, ossia se cercate un articolo che punti soltanto a soddisfare le principali esigenze (proteggere il contenuto da urti e pioggia), non serve superare certe cifre.

Le borse per notebook si possono portare in aereo?

Le borse per computer possono essere portate in aereo come bagaglio a mano, ma le dimensioni e il peso devono rispettare le restrizioni stabilite dalla compagnia aerea, che possono variare a seconda della compagnia. Di solito non è permesso superare i 55 x 40 x 20 cm, con un peso massimo di 10 kg ma, come detto, ogni compagnia potrebbe applicare le sue restrizioni. Si consiglia quindi di verificare le norme della vostra compagnia aerea sul loro sito web o chiedere direttamente al loro servizio clienti. Non aspettatevi favoritismi a riguardo, poiché le compagnie tendono ad essere molto rigide sulla dimensione e sul peso del bagaglio a mano, poiché questo aiuta a garantire la sicurezza e la comodità degli altri passeggeri. È importante considerare poi il contenuto della borsa per computer, che dovrebbe limitarsi ai dispositivi elettronici, come appunto i notebook, tablet e fotocamere.

Una borsa per notebook può sostituire uno zaino per la scuola?

Sebbene sia fattibile utilizzare una borsa per notebook a scuola, non può sempre sostituire completamente uno zaino scolastico tradizionale. Uno zaino scolastico è progettato per trasportare una vasta gamma di forniture scolastiche, tra cui libri di testo, quaderni, raccoglitori, cancelleria, pranzo e altro ancora. È costruito per soddisfare le diverse esigenze degli studenti durante l'intera giornata scolastica, con scomparti più ampi e un design ergonomico studiato appositamente per questo scopo.

Pertanto, è possibile considerare l'utilizzo esclusivo di una borsa per notebook solo nei casi in cui non è necessario trasportare un grande numero di libri e quaderni. In queste situazioni, una borsa per notebook può essere una scelta pratica ed elegante. Tuttavia, è importante valutare le proprie esigenze scolastiche e assicurarsi che la borsa per notebook sia sufficientemente capiente per contenere tutto il necessario senza causare disagi.