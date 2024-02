Migliori notebook gaming (febbraio 2024)

1. ASUS ROG Strix SCAR 17 (RTX 4090) Il migliore da 17 pollici La scelta giusta per giocare al meglio € 3891 da Ebay

ASUS ROG SCAR 17 è un notebook gaming che unisce potenza, stile e tecnologia avanzata. Dotato di un design elegante e lineare, il suo chassis mette in risalto il logo metallico ROG illuminato dal sistema Aura Sync, che offre agli utenti la possibilità di personalizzare l'esperienza di gioco. Al cuore della macchina troviamo un processore AMD Ryzen 9 7945HX e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090, garantendo una potenza ottimale per gestire al meglio anche i titoli più impegnativi. Il notebook è inoltre equipaggiato con 32GB di RAM e un SSD da 1TB, garantendo velocità di caricamento ottimali e ampio spazio di archiviazione. La qualità del display (17,3" QHD) è impressionante, con una frequenza di aggiornamento che raggiunge i 300Hz, mentre la tastiera RGB per-key consente una personalizzazione dettagliata, offrendo una navigazione intuitiva e confortevole durante le lunghe sessioni di gioco. In termini di connettività, il notebook gaming ASUS ROG SCAR 17 offre l'ultraveloce Intel Wi-Fi 6 con Gig+, USB 3.2 Type-C Gen 2, tre porte USB 3.2 Type-A Gen 1 per i tuoi dispositivi di gioco e una porta HDMI 2.0b, che permette di godere di contenuti su monitor 4K o TV a 60Hz. Il sistema di raffreddamento, infine, è stato progettato per garantire un'ottima dissipazione del calore anche durante le sessioni di gioco più intense, grazie all'uso di un composto di metallo liquido applicato sulla CPU e a ventole rimodellate, ciascuna dotata di 84 pale, per un'espulsione del calore efficace e silenziosa.

2. Raiontech RaionBook GM16 Il laptop configurabile Un notebook di fascia media dal buon rapporto prezzo / prestazioni e configurabile. € 1179 da Raiontech

Il RaionBook GM16 di Raiontech è un notebook che fa della configurabilità una delle sue caratteristiche principali: equipaggiato con un processore Intel Core i7-13620H da 10 core (6 Performance + 4 Efficiency), permette di scegliere tra una scheda video RTX 4050 6GB o una RTX 4060 8GB, fino a 62GB di RAM So-DIMM DDR5-5600 e fino a 8TB di storage complessivo grazie a due SSD PCIe 4.0 da 4TB l'uno. Non manca la connettività di ultima generazione, assicurata da Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Lo schermo, da 16 pollici, vanta un pannello con risoluzione 2560 x 1440 pixel e frequenza d'aggiornamento di 240Hz, perfetto per lavorare in maniera fluida e giocare ai titoli competitivi. È una soluzione di fascia media dall'ottimo rapporto qualità prezzo, che grazie alla sua configurabilità risulta estremamente flessibile e capace di adattarsi alle esigenze di ogni singolo utente.

3. ASUS ROG Zephyrus M16 (RTX 4080) Per chi vuole potenza e stile Un concentrato di potenza in uno chassis stiloso, grazie allo schermo Anime Matrix sul coperchio € 3199 da ASUS

L'ASUS ROG Zephyrus M16 racchiude tanta potenza in una scocca compatta e stilosa grazie allo schermo Anime Matrix: si tratta di una retroilluminazione LED personalizzabile posta su una parte del coperchio, che non solo aggiunge uno stile unico, ma permette anche di esprimere la propria creatività attraverso immagini, testi e animazioni personalizzate. Il notebook è equipaggiato con un processore Intel Core i9-13900H e una potente GPU NVIDIA GeForce RTX 4080, che assicura prestazioni straordinarie nelle attività creative più impegnative e nel gaming, dove è possibile sfruttare ray tracing e DLSS 3 con Frame Generation per godere della massima qualità grafica anche nei tripla A più moderni e impegnativi, come Cyberpunk 2077.





4. MSI Stealth 14 Studio RTX 4060 Il miglior compatto Compatto ed elegante, ma con potenza da vendere € 1799 da Amazon

MSI Stealth 14 è un notebook gaming compatto che coniuga eleganza e prestazioni. Ha uno schermo da 14 pollici 16:10 con risoluzione Quad HD+ e frequenza d'aggiornamento 240Hz, un processore Intel Core i7-13700H di ultima generazione e una scheda grafica RTX 4060 con 8GB di memoria, oltre a un SSD PCIe 4.0 da 1TB, 16GB di RAM DDR5-5200 e connettività Wi-Fi 6E.

5. Lenovo Legion Pro 5 RTX 4070 Il miglior 16 pollici Un ottimo laptop a tutto tondo con schermo e hardware di qualità € 2699 da Amazon

Lenovo Legion Pro 5 è un gran portatile, con schermo da 16 pollici con risoluzione Quad HD+ e frequenza d'aggiornamento di 240Hz, processore Intel Core i7-13700HX di ultima generazione, scheda grafica NVIDIA RTX 4070 laptop con 8GB di memoria GDDR6, 16GB di RAM e SSD PCIe da 1TB.

6. MSI Titan GT77HX Per chi non vuole porsi nessun limite Per chi non vuole alcun tipo di compromesso € 4499 da Amazon

Il notebook MSI Titan GT77 HX offre una straordinaria potenza di elaborazione e grafica. Al suo interno, il processore Intel Core i9-13980HX, equipaggiato con 8 Performance core e 16 Efficient core, e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4080 offrono prestazioni desktop e un'esperienza di gioco eccezionale con l'architettura Ada Lovelace della GPU che assicura un significativo salto qualitativo nelle prestazioni e nella grafica basata su intelligenza artificiale. Il notebook gaming MSI Titan GT77HX si distingue anche per le sue vaste capacità di memoria e archiviazione, con 64GB di RAM DDR5 e 2TB di SSD PCIe 4.0. Non va di certo dimenticato lo splendido display 17,3" a risoluzione 4K con refresh rate di 144Hz e retroilluminazione a MiniLED. Infine, il notebook gaming MSI Titan GT77HX è dotato di una tastiera meccanica retrolluminata Cherry MX Ultra Low Profile, progettata per un feedback tattile ottimale.

7. ASUS TUF Gaming F15 RTX 4060 Il migliore per giocare spendendo poco Un'ottima opzione per spendere poco € 1255.92 da Amazon

L'ASUS TUF F15 è un notebook gaming che punta molto alla sostanza, offrendo buone prestazioni nei giochi e un ottimo rapporto qualità/prezzo. In questa configurazione mette a disposizione uno schermo 15,6 pollici Full HD 144Hz, un processore Intel Core i7-12700H, scheda grafica NVIDIA RTX 4060, 16GB di RAM e un SSD PCIe da 512GB.