Il mese di settembre si avvicina e questo è il periodo in cui di solito si compra tutto il necessario per affrontare nel miglior modo possibile il nuovo anno scolastico, tra cui libri, matite, gomme e zaini. Quest’ultimo gioca un ruolo importante soprattutto per gli studenti di scuola superiore, i quali devono inserirci all’interno numerosi libri e quaderni a prescindere dall’indirizzo scelto. Uno zaino può durare anche diversi anni se mantenuto con cura ma prima o poi diventa doveroso cambiarlo con un nuovo modello e siccome sul mercato ci sono tantissime marche a disposizione che potrebbero mettere in difficoltà l’acquirente, abbiamo selezionato quelli che riteniamo essere i migliori zaini per la scuola superiore.

Il fattore principale nella scelta di un buon zaino per la scuola superiore non deve limitarsi solamente alla marca, ma bisogna tenere in considerazione soprattutto la capienza e la comodità, oltre ovviamente ad eventuali altre caratteristiche, come la possibilità di caricare lo smartphone tramite una porta USB incorporata o uno scompartimento dedicato al notebook. I ragazzi di solito hanno l’abitudine di acquistare lo stesso zaino di un loro amico semplicemente perchè lo trovano esteticamente carino, ma nella maggior parte delle volte questo si dimostra essere poco funzionale, quindi suggeriamo di dare un’occhiata agli articoli in calce in modo da avere la certezza di comprare un prodotto valido e moderno.

Migliori zaini per la scuola superiore

Eastpak Pinnacle

Questo zaino è dotato di un organizer interno e un’ampia tasca frontale ed è perfetto per riporre tutte le vostre cose, come un caricabatterie nella parte anteriore e notebook o libri nella parte posteriore. È realizzato con imbottiture extra sia sullo schienale che sul fondo e la capacità è di ben 38 litri. Il design degli spallacci è studiato non solo per renderli comodissimi, ma con il tempo si adattano alla forma delle vostre spalle in modo da risultare meno pesante anche quando è pieno.

» Clicca qui per acquistare Eastpak Pinnacle

Invicta Active Benin

Nella lista dei migliori zaini per la scuola superiore non può mancare un prodotto Invicta, azienda italiana leader nella realizzazione di borse e zaini. Questo modello offre una capienza di 25 litri, inferiore rispetto alla proposta precedente di Eastpak ma si riesce comunque a portare un computer fino a 13 pollici grazie al comparto interno dedicato che include tasche laterali in rete. Tra le altre cose è presente la cinghia pettorale che permette una presa ancora più comoda e sicura, oltre a rendere lo zaino adatto anche per una gita fuori porta.

» Clicca qui per acquistare Invicta Active Benin

Seven The Double Python

Un’altra azienda che ha fatto la storia producendo borse e zaini molto validi e che quindi merita di essere inserita nella lista è la Seven. Questo modello ha una capacità di 29 litri e si differenza da tutti gli altri per un motivo molto semplice: include un paio di cuffie wireless. Questo zaino è completamente reversibile, dandovi la possibilità di avere due zaini in uno, e su ogni lato è presente una grande tasca esterna per avere ancora più spazio e più stile.

» Clicca qui per acquistare Seven The Double Python

Vans Old Skool III

Gli zaini Vans di solito non hanno la caratteristica di essere super capienti ma hanno il vantaggio di essere molto compatti e offrono comunque uno spazio sufficiente per inserire diversi libri e quaderni, oltre a notebook medio-piccoli. Il modello Old Skool III presenta un ampio scomparto principale con una tasca dedicata al PC portatile, una tasca anteriore con zip e divisorio per un rapido accesso e spallacci imbottiti dal taglio dritto. La sua capacità raggiunge i 22 litri.

» Clicca qui per acquistare Vans Old Skool III

Eastpak Padded Pak’r

Questo è il modello adatto per chi non ha bisogno di portare con sè il proprio notebook ma solo libri e qualche accessorio. È realizzato in nylon resistente ed è dotato di un ampio scomparto principale e una tasca frontale con zip, impreziosita dal classico logo di una delle marche leader del settore. Gli spallacci regolabili e il retro dello zaino sono foderati con un’imbottitura protettiva, garantendo il massimo comfort.

» Clicca qui per acquistare Eastpak Padded Pak’r

Ezonteq

Lo zaino di Ezonteq è un’ottima alternativa ai primi due dal momento che vanta di una capacità di 35 litri quindi è ideale per trasportare anche notebook fino a 15 pollici. È un modello abbastanza leggero nonostante le sue dimensioni e il tessuto idrorepellente consente di tenere il tutto al riparo dalla pioggia. Inoltre è dotato di un logo luminoso utile per evitare la collisione con le vetture durante la notte e non manca la porta USB per ricaricare lo smartphone.

» Clicca qui per acquistare Ezonteq

LCNC

Se desiderate avere uno zaino dallo stile appariscente capace di attirare l’attenzione tra i passanti ma allo stesso tempo essere molto capiente e funzionale, il modello di LCNC potrebbe piacervi. Dispone di 9 tasche che consentono di trasportare davvero qualsiasi cosa e può contenere notebook, tablet, smartphone e vari accessori. Inoltre, le tasche sono antiborseggio quindi il portafoglio e i documenti sono al sicuro. Lo schienale ovviamente è imbottito e traspirante ed è realizzato in nylon resistente. Non manca anche in questo caso una porta USB che permette di ricaricare lo smartphone mentre siete in viaggio e il materiale anteriore è luminescente.

» Clicca qui per acquistare LCNC