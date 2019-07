Altoparlanti Bluetooth portatili, i migliori del 2019

Aggiornata al 24/07/2019

Abbiamo aggiornato la guida con diverse novità presentate di recente che di diritto entrano grazie a caratteristiche interessanti e particolarmente allettanti. Tra questi degno di nota il nuovissimo UE WonderBoom, colorato e impermeabile. Si aggiungono invece il Denon Envaya Pocket e l’Anker SoundCore Flare, due altoparlanti che fanno del rapporto qualità prezzo e delle ottime qualità audio il loro punto di forza. Infine, impossibile non citare il nuovo UE MegaBoom 3, che si caratterizza per un audio potente e bassi decisi, con la possibilità di poter essere controllato tramite app e collegato a un massimo di altri 150 dispositivi UE.

Come scegliere l’altoparlante Bluetooth

Gli altoparlanti Bluetooth sono sicuramente uno dei dispositivi più richiesti dagli utenti in ogni periodo dell’anno. Richiesta che aumenta vertiginosamente durante l’estate, proprio perché lo speaker Bluetooth è il compagno ideale da avere con sé quando si viaggia, mentre si è in compagnia, mentre ci si rilassa o si guarda un film. Insomma, va bene un po’ in tutte le occasioni, non solo per migliorare l’audio degli altoparlanti integrati dei nostri smartphone e notebook, ma come gadget da avere e da usare quotidianamente.

Come ogni tipologia di prodotto, ne esistono di diversi tipi: alcuni più orientati al trasporto, altri pensati per dare il massimo della qualità audio sacrificando autonomia e portabilità. Con questa guida vi proponiamo quelle che sono, secondo il nostro parere, le migliori proposte attualmente disponibili sul mercato, considerando non solo la fascia di prezzo, ma soprattutto la tipologia d’uso.

Prima di iniziare a descrivere i dispositivi però, cerchiamo di capire come si sceglie uno speaker Bluetooth, partendo dalle basi. Il Bluetooth è una tecnologia presente ormai nella maggior parte dei dispositivi: smartphone, notebook, tablet, MacBook e addirittura smart TV. Va da sé che ciò permette di collegare l’altoparlante Bluetooth a praticamente qualsiasi dispositivo, indipendentemente da marca e modello scelto: sarà sufficiente che entrambi abbiano il Bluetooth.

Caratteristiche principali degli altoparlanti Bluetooth

Per scegliere lo speaker che più si adatta alle vostre richieste, è necessario fare un’analisi delle caratteristiche: