Se il gaming su PC e la vostra passione, e siete alla spasmodica ricerca di un monitor con cui potenziare la vostra postazione da gioco, allora fermatevi subito qui, perché su Amazon c’è un’offerta che non potete proprio ignorare, e che riguarda un prodotto a dir poco splendido!

Stiamo parlando del monitor da gaming Samsung Odyssesy G5, un articolo di tutto rispetto, capace di dare una svolta importante al vostro modo di giocare, e che oggi può essere acquistato ad uno dei prezzi più bassi mai registrati! Non dovrete, dunque, attendere il Black Friday per acquistare questo ottimo monitor, giacché oggi lo pagherete solo 289,90€, contro i 409,00€ del suo prezzo originale!

Stiamo parlando di uno sconto del 29%, ovvero di quasi 120 euro, per un prodotto di notevole qualità, capace di restituire una visione di gioco pulita e coinvolgente, grazie anzitutto al suo pannello curvo WQHD, la cui densità di pixel pari a 1,7 volte quella di un classico monitor Full HD, proponendosi, dunque, con immagini ricche, nitide e dettagliate.

Anche il raggio di curvatura è ottimo, e con i suoi 100oR riesce ad offrire un fantastico colpo d’occhio, oltre che una visuale più ampia e coinvolgente il che, credeteci, fa una differenza impensabile non solo sui titoli che richiedono un buon campo visivo, come ad esempio gli FPS, ma anche prodotti di natura esplorativa, come i titoli open world, in prima come in terza persona.

Insomma, un ottimo monitor, capace, già da solo, di donare nuova linfa alla vostra postazione di gioco, avvicinandola, e non di poco, a quella che potrebbe essere la postazione ideale di un pro gamer.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto del prodotto, così che possiate accaparrarvi questo monitor ad uno dei prezzi più bassi di sempre!

