Mouse gaming: le migliori offerte del Prime Day 2020

Ci siamo, il Prime Day è finalmente cominciato, ed ora tantissime super offerte si vanno ad affiancare a quelle rilasciate prima della mezzanotte. Tra la moltitudine di promozioni valide solamente per la giornata di oggi e domani, in questa news vi segnaliamo le migliori sui mouse da gaming. In queste ore sarà possibile trovare ottime occasioni su articoli delle migliori marche come Logitech, Razer e Corsair, con sconti che arrivano anche al 50% in alcuni casi. Vi ricordiamo inoltre che per poter usufruire di tutte le offerte del Prime Day, bisogna essere iscritti ad Amazon Prime, cosa che potete fare facilmente presso questo indirizzo.

Di tutti i prodotti in questa offerta da gamer, spicca il mouse Logitech G502 HERO, che può esser acquistato a soli 44,99€ con uno sconto del 50%! Questo mouse cablato è un dispositivo super preciso grazie al suo sensore ottico in grado di fornire un tracciamento di precisione fino a 16.000 DPI, ed è anche dotato di ben 11 pulsanti programmabili in modo da personalizzare al massimo le varie esperienze di gioco. La precisione e la rapidità di utilizzo di questo mouse è dovuta al fatto che al suo interno è presente un sistema di tensionamento a molla meccanica integrata ai pulsanti sinistro e destro. Il Logitech G502 HERO è dotato poi di una rotella a scorrimento ultra veloce in doppia modalità, ed è presente anche un sistema di regolazione del peso che permette di aggiungere fino a 5 pesi da 3,5g per il bilanciamento. Nel Logitech G502 HERO poi è presente anche una tecnologia Logitech G LightSync che offre un’illuminazione RGB personalizzabile e sincronizzabile con le situazioni di gioco.

Un altro prodotto degno di nota è l’incredibile mouse Razer Viper Ultimate, adesso acquistabile a meno di 100€, contro i classici 152,17€ di listino. Con la sua tecnologia wireless ultra rapida, questo mouse pesa appena 74g ed è in grado di fornire prestazioni professionali, arrivando ad una risoluzione di 20.000 DPI, per un tracciamento estremamente preciso e veloce. Questa incredibile precisione è data dal sensore ottico Razer Focus+, in grado di fornire feedback al 99,6% di tutti i movimenti del mouse, con una latenza così bassa da non sembrare nemmeno un mouse senza fili. Il Razer Viper Ultimate viene fornito assieme ad un charging dock luminoso, con tanto di sistema LED con 16,8 milioni di colori, e riesce a caricare la batteria in soli 10 minuti per un utilizzo di almeno 5 ore, arrivando a 70 ore di autonomia totali.

Le migliori offerte del Prime Day sui mouse gaming

