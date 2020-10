Prime Day 2020: svelate le prime offerte, si parte a mezzanotte

Finalmente ci siamo! A partire dalla mezzanotte del 13 ottobre prenderanno il via le tanto attese offerte dell’Amazon Prime Day 2020! A partire da stanotte, dunque, troverete sulle pagine di Tom’s le primissime offerte che lo store sta dedicando a questa nuova e imperdibile tornata di offerte, con proposte che si susseguiranno serratamente fino alla chiusura della giornata del 14 ottobre. Avrete ben 48 ore per accaparrarvi alcuni dei migliori prodotti del mercato a prezzi folli sebbene – lo ricordiamo ancora una volta – le offerte saranno accessibili solo ed esclusivamente ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento entro la giornata (i primi 30 giorni sono gratuiti!), così da non perdervi nessuno dei prodotti in sconto che ci verranno proposti.

Ne varrà la pena? Certamente sì! Troppo a lungo rimandato, il Prime Day 2020 si prospetta come un evento imperdibile, capace di competere più che dignitosamente con quelle che saranno le offerte del Black Friday del prossimo mese. Seguendo le pagine di Tom’s, potrete quindi restare al passo con le proposte del portale che, ne siamo certi, includeranno prodotto come notebook, videogame, periferiche, smartphone e molto di più. Ad ora non è possibile sapere per certo quanti e quali saranno le offerte, ma Amazon si è appena prodigata di offrirci alcuni “spoiler” dedicati ai propri dispositivi Echo, per altro disponibili già da oggi!

E non è tutto! Amazon ha infatti già diffuso informazioni su alcuni prodotti di primissimo piano, come la TV OLED AI ThinQ OLED65BX6LA da 55″ , l’ottimo notebook gaming Acer Nitro 5 AN515-54-72FF, o il rasoio elettrico Philips S7970/19 S7000, Wet&Dry. Prodotti per ora non ancora in sconto, ma disponibili a partire da stanotte (la mezzanotte del 13 ottobre) a prezzi davvero imperdibili e su di una quantità limitata di pezzi.

Di seguito, dunque, vi offriamo un’anteprima di una piccola parte di quelle che saranno le offerte che potrete trovare a partire da domani, così che possiate eventualmente inserirle nella vostra lista dei desideri, ricevendo così notifiche relative ai loro imminenti cali di prezzo. Ovviamente, ancora una volta l’invito è quello di seguire la nostra verticale dedicata alle offerte che, proprio dalla mezzanotte, si riempirà di sconti e promozioni relativi all’Amazon Prime Day 2020. Allo stesso modo, vi suggeriamo sia di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei, oltre ad iscrivervi ad Amazon Prime, senza il quale non avrete la possibilità di accedere alle ottime proposte del portale. Al costo di appena 36 euro all’anno (o 3,99€ al mese), Amazon Prime non solo vi darà la possibilità di accedere al Prime Day, ma vi offrirà anche accesso illimitato a film e serie TV, nonché più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, e di centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, senza contare i contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming. Oltre alle ormai ben note spedizioni gratuite ed al servizio di ritiro tramite le cassette Amazon HUB. Insomma, un servizio eccellente che, proposto ad un costo ridicolo, si ripagherà della spesa in pochissimi mesi, nell’arco di poche spedizioni.

Ciò detto, prima di lasciarvi all’anteprima delle offerte del Amazon Prime Day 2020, vi ricordiamo che entro la giornata di oggi potreste ancora ricevere un buono sconto da 10€ valido per i giorni del Prime Day. Per riceverlo, non dovrete far altro che spendere 10€ su una selezione di prodotti di piccole e medie imprese. Il buono è ottenibile ancora solo per oggi, motivo per cui si suggeriamo di approfittarne per non perdere questa ottima occasione!

