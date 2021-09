Now Pass Sport a soli 5,99€ per pochi giorni!

Vi abbiamo già offerto le migliori proposte Amazon di questa mattina dove, come avrete visto nel nostro articolo dedicato, ci sono tantissime occasioni da non lasciarsi sfuggire, tra tutti quella relativa al notebook Asus ROG Strix G17. Ebbene, ora vogliamo fare un piccolo break dalla programmazione hi-tech per parlarvi dell’ottima promozione dedicata al servizio di calcio in streaming di Now TV, denominato Now Pass Sport, il quale vi permetterà di sottoscrivere l’abbonamento mensile ad un prezzo davvero ridicolo!

Sul sito ufficiale, infatti, avrete la possibilità di abbonarvi a 5,99€ per il primo mese anziché 14,99€. Si tratta dunque di una ghiotta opportunità, considerando che Now Pass Sport include tutto lo sport di Sky, vale a dire: UEFA Champions League 2021-2024 con 121 partite su 137 a stagione, la Serie A TIM 2021-24 con 3 partite su 10 ogni giornata, la Serie BKT 2021-24, il calcio europeo, i motori, il tennis internazionale e tanto altro ancora.

Now TV è pienamente compatibile con tutti i dispositivi recenti. L’applicazione è scaricabile gratuitamente su tutti gli store di smart tv, smartphone, tablet e notebook. Il servizio in questione permette di collegare il proprio account su diversi dispositivi, ma solo uno può riprodurre i programmi sportivi. Inoltre, è possibile disdire in qualsiasi momento l’abbonamento, con un semplice click!

Si tratta dunque di un’ottima offerta dedicata agli appassionati dello sport, sia del mondo del calcio che del panorama dei motori, considerando il nuovo canone mensile e tutti i contenuti inclusi. Chiaramente, per poter accedere alla promozione è necessario seguire tutti i passaggi al seguente indirizzo, e vi consigliamo di affrettarvi poiché la scadenza è fissata per il prossimo 30 settembre 2021.

Infine, prima di lasciarvi alle vostre considerazioni, vi ricordiamo che qualora siate all’ulteriore di iniziative di questo genere, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!