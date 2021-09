Offerte d’autunno Ubisoft: tanti giochi con sconti fino all’80%!

Giornate imperdibili per gli appassionati di gaming! Giusto venerdì vi avevamo offerto quelle che sono le offerte che Amazon sta dedicando ai giochi PlayStation, ed oggi torniamo a parlare di videogiochi, proponendovi gli sconti che Ubisoft ha messo in campo per le sue “Offerte d’autunno”, i cui tagli di prezzo possono far crollare il costo di tanti (ed ottimi) titoli della casa francese, fino all’80%!

E badate, perché non solo l’offerta è molto variegata, ma comprende anche gli ultimi titoli pubblicati da Ubisoft, come ad esempio l’apprezzatissimo Assassin’s Creed Valhalla il sorprendente Watch Dogs Legion, terzo capitolo della serie a base di hacking e spionaggio, ora forte di un nuovo sistema di gioco in cui praticamente ogni NPC può trasformarsi in un membro efficiente della vostra legione di ribelli!

Ambientato in una Londra futuristica, ma non così distante, Legion racconta di una città destabilizzata da una serie di disastrosi attacchi terroristici, il cui capro espiatorio sarà l’ormai ben nota DedSec, collettivo di hacker che avevamo imparato a conoscere già ai tempi del primo capitolo della serie con protagonista Aiden Pearce.

A partire da questo incipit apparentemente non troppo profondo, si dipanerà quindi la storia della cellula DedSec locale in cui non esisterà un protagonista ben definito, ma starà a noi interpretare i panni di uno qualsiasi dei cittadini della città, tutti potenziali nuovi membri dell’organizzazione grazie ad un sistema di reclutamento intelligente e davvero molto efficace. Non giocheremo, dunque, con un singolo personaggio principale, ma avremo l’opportunità di utilizzare un qualsiasi membro della popolazione, in quello che è un corollario di personaggi che varia costantemente per caratteristiche, abilità, animazioni, velocità e via discorrendo.

In Legion, insomma, non c’è un solo modo di affrontare l’azione, ma avrete molteplici modi per portare a termine la vostra rivoluzione, in quello che è un titolo che riesce (finalmente) a migliorare molte dei punti deboli dei due episodi precedenti risultando, a tutti gli effetti, il migliore del trittico!

Parliamo, dunque, di un ottimo gioco da recuperare, specie se venduto ad un prezzo basso come quello proposto oggi da Ubisoft di appena 24,00€, a fronte dei 59,99€ necessari per l’acquisto della standard edition. Una cifra ridicola, per un titolo che è comunque solo uno dei tanti che Ubisoft ha messo in sconto per le sue Offerte d’autunno, motivo per cui vi suggeriamo di consultare l’intera pagina Amazon dedicata a queste offerte, così da non perdervi nessuno dei titoli venduti a prezzo ribassato. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!