Offerte del giorno Amazon: sconti imperdibili sui titoli per PS4 e PS5!

Dopo la serata di ieri, tutta dedicata al mondo PlayStation, è comprensibile che molti di voi si siano svegliati con una gran voglia di giocare, rimettendo mano, magari, a quelle che sono alcuni dei più memorabili ed apprezzati titoli della scorsa generazione Sony.

Un pensiero più che condivisibile che, tuttavia, potrebbe scontrarsi con la necessità di recuperare alcune delle uscite di PS4. Ebbene non temete, perché per un’incredibile coincidenza, proprio oggi su Amazon sono disponibili una moltitudine di offerte dedicate ai giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5, in quella che è una selezione non solo molto vasta, ma anche decisamente variegata!

Un’occasione ottima, che vi darà la possibilità di acquistare qualcosa di nuovo sia che siate utenti PS4 che PS5, ben chiaro che per quest’ultima la scelta è, ovviamente, molto più limitata che nel primo caso. In ogni caso, grazie alle funzioni di retrocompatibilità della nuova console Sony, anche i giocatori PS5 potranno approfittarne per acquistare alcune gloriose uscite, come l’amatissimo God of War, che oggi è in sconto ad appena 9,99€! Un prezzo ridicolo, per un titolo che, ne siamo certi, in molti vorranno giocare dopo lo spettacolare trailer di ieri sera.

Rivisto totalmente nelle meccaniche rispetto al passato, God of War è un soft reboot per la serie ideata da David Jaffe ai tempi di PlayStation 2, che riprende la storia di Kratos ad anni di distanza dal finale di God of War 3. Spostatosi dalla Grecia al nord dell’Europa, Kratos non è più il rancoroso fantasma di Sparta, ma un uomo che conduce una vita semplice nei boschi assieme ad una nuova moglie, e ad un figlio, Atreus. Alla morte della donna, Kratos si troverà suo malgrado coinvolto in un viaggio assieme a suo figlio che, oltre a metterlo alla prova come uomo, lo metterà alla prova come padre.

Adrenalinico, potente e galvanizzante, God of War è un titolo che qualsiasi giocatore PlayStation deve possedere, specie in vista del suo sequel, God of War Ragnarok che, ne siamo certi, segnerà per il franchise un ennesimo successo! Per ciò che concerne le offerte di oggi, God of War non è, ovviamente, l’unico gioco PlayStation in offerta, ed anzi sono diversi i titoli che varrebbe la pena (ri)scoprire in questa selezione di offerte Amazon.

Ecco perché, oltre la nostra lista di prodotti consigliati, vi consigliamo soprattutto di consultare l’intera pagina Amazon dedicata a queste offerte, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!