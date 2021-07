Offerte del giorno Amazon: Monster Hunter Stories 2 ed altri giochi Switch in sconto!

Non ci sono dubbi: quella di oggi è stata una mattinata davvero emozionante per gli appassionati di gaming, con GameStop e Amazon che si sono subito spese nel proporre un piccolo stock delle amatissime (e ricercate) console di nuova generazione, con la prima intenta in una nuova vendita di console PS5 (per altro, si è trattata della terza vendita in una sola settimana!), e la seconda che si è invece spesa con uno stock di Xbox Series X!

Insomma, luglio si conferma sempre più come il mese dedicato al gaming, e questo al netto di qualsiasi evento o annuncio da parte del settore delle vendite online che, anzi, probabilmente si comporta in questo modo giusto per battere ancora cassa prima che i più partano per le vacanze estive. Come sia sia, ora si torna a parlare di Amazon e, come avrete capito, si torna anche a parlare di videogame, visto che il portale si sta spendendo nella proposta di diversi titoli in sconto tra cui, come da titoli, ci preme oggi segnalarvi quelli per Nintendo Switch, vista la presenza di un nome non solo uscito da poco, ma anche più che meritevole della nostra attenzione: Monster Hunter Stories 2!

Arrivato da pochissimo sul mercato per Nintendo Switch e PC, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è il sequel del primo capitolo della serie, uscito qualche anno fa su Nintendo 3DS, ed oggi rieditato in un’edizione dedicata per smartphone. Riprendendo, ma solo in parte, la storia del gioco originale e l’annessa lore (il che lo rende godibilissimo anche per chi è digiuno del primo gioco), Monster Hunter Stories 2 è un gioco di ruolo a mondo aperto ed ampiamente esplorabile, immerso nel mondo di Monster Hunter da cui non solo riprende l’ampio bestiario, per altro qui catturabile in stile Pokémon, ma anche gran parte delle meccaniche: dall’inventario alle missioni, passando per il crafting e le cacce.

Differenza sostanziale è che qui parliamo di un GDR di stampo più classico, con combattimenti a turni non privi di mordente e azioni, ed animati dalle mosse combinate che si possono incastrare con i proprio mostri. Divertente, variegato, e già in prospettiva di numerosi aggiornamenti, grazie ad una road map fittissima come da costume per il brand, Monster Hunter Stories 2 è un gioco ottimo per approcciarsi alla serie Monster Hunter, nonché per variare un po’ dallo splendido Rise, in attesa che quest’ultimo si aggiorni ancora.

Giocabile da soli o in cooperativa (dove pure brilla per divertimento), Monster Hunter Stories 2 è oggi in vendita a soli 52,00€, ovvero a prezzo scontato rispetto agli originali 59,99€ il che, considerando la sua uscita recentissima, non è affatto da sottovalutare! Qualora poi foste alla ricerca di altro, vi ricordiamo che Monster Hunter Stories 2 è comunque solo uno dei titoli Nintendo Switch in sconto oggi e che, per questo, val la pena dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le altre offerte in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

