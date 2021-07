Gamestop alla carica: PS5 disponibile anche oggi!

Aggiornamento 10:16: console esaurita!

Lo abbiamo detto pochi minuti fa: luglio è il mese delle console next gen! Dopo avervi da poco annunciato la disponibilità di Xbox Series X e S su Amazon, vi segnaliamo ora che anche PlayStation 5 ha fatto capolino in questa calda mattinata di luglio, e lo ha fatto grazie a GameStop che, anche oggi, è tornata a vendere la console nella sua tipica versione in bundle!

Una sorpresa del tutto inattesa, specie considerando che si tratta della terza vendita questa settimana da parte della catena, ben chiaro che anche a questo giro si tratterà, con tutta probabilità, di uno stock molto piccolo. Come sia sia, se eravate alla ricerca di una PlayStation 5, questa potrebbe essere una delle vostre ultime occasioni per accaparrarvene una, specie considerando che si tratta di un’acquisto con spedizione praticamente immediata e che, per acquistarne una, non dovrete nemmeno passare attraverso alcuna sala d’attesa digitale.

Come detto, dunque, potrete acquistare PlayStation 5 (è disponibile la sola versione con lettore di dischi)per mezzo della vendita in bundle offerta dalla catena che, come ormai saprete, vi richiederà non solo l’acquisto della console, ma anche quello di una serie di altri prodotti, 4 per la precisione, che spaziano dal classico pad aggiuntivo, ai giochi, con il vincolo di poter acquistare un solo prodotto per data categoria, con una restrizione un po’ meno vincolante per quanto riguarda i videogame, dove avrete la possibilità di acquistare almeno 2 titoli per il vostro bundle personalizzato. Il totale, dunque, sarà di circa 700€ euro, in quella che è e resta un’ottima occasione per acquistare una console che, come saprete, è altrimenti introvabile sul mercato.

Ciò detto, vi suggeriamo di affrettarvi ad acquistare la console consultando subito la pagina della vendita, ed inserendo subito i prodotti nel carello, anche perché già le precedenti vendite di questa settimana, del tutto identiche a quella odierna, si era esaurita in pochissimo tempo, ed oggi si corre il rischio anche maggiore (viste le quantità esigue) di non riuscire ad acquistare la console neanche a questo giro il che, visto il prolungarsi dell’ormai ben noto shortage di componenti causato dal COVID-19, potrebbe significare dover attendere anche fino al 2023 prima di un ritorno alla normalità.

In chiusura, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

