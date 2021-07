Xbox Series X: pochi pezzi disponibili su Amazon!

Aggiornamento ore 10:07: Xbox Series X esaurita, disponibile Series S.

Non c’è che dire, luglio sembra proprio il mese delle console next gen, o almeno questo è quello che si evince dalla situazione degli ultimi giorni, con PlayStation 5 che è approdata prima su Amazon, e poi su GameStop. Una situazione del tutto inattesa che, a quanto pare, oggi si ripete ancora una volta, grazie ad Amazon che, del tutto inaspettatamente, ha appena messo online un piccolo stock di Xbox Series X, in quella che è una vendita gestita direttamente dal portale, che si occuperà anche della spedizione immediata.

Non ci sono mezzi termini: si tratta di un’occasione davvero eccezionale e, per certi versi, unica, visto e considerato che proprio Xbox Series X parrebbe ancor più rara della desideratissima PlayStation 5, giacché quest’ultima è, come saprete, spesso al centro di diverse vendite settimanali, specie da parte di GameStop, che invece ha quasi del tutto ignorato la nuova ammiraglia Microsoft, se non al day one.

Ciò detto, vi ribadiamo che si tratta di uno stock dalle quantità esigue e, per questo, il miglior suggerimento possibile è quello di correre ad acquistare subito la console, specie considerando che, stando alle più recenti stime da parte dei produttori hardware, pare che lo shortage di componenti causato dal COVID-19 porterà ad un prolungamento dell’attuale situazione del mercato console (e non solo), con una vendita a singhiozzi che potrebbe perdurare fino al 2023!

Se desiderate una Xbox Series X, dunque, non c’è davvero migliore occasione, anche perché non solo parliamo di una console ricercata, rara e molto apprezzata dal punto di vista del design, ma anche e soprattutto della console più potente attualmente in circolazione, potendo vantare una potenza di calcolo di ben 12 TFLOPs, raggiungendo con facilità la risoluzione 4K con frame rate fino a 120 fps! Come se non bastasse, Xbox Series X è anche equipaggiata con un SSD sviluppato direttamente da Microsoft, che alla capienza di 1 TB aggiunge anche performance di caricamento da capogiro, permettendo alla console una reattività senza eguali!

Qualora poi non vi andasse di spendere i 499,99€ necessari per l’acquisto, vi segnaliamo che su Amazon è disponibile anche l’ottima “sorella minore” della nuova ammiraglia Microsoft, ovvero la Xbox Series S, console dotata di tutte le caratteristiche tecniche di Series X, pur essendo pensata esclusivamente per il gioco digitale. Ciò dignifica che Series S è più piccola, meno ingombrante, sprovvista di lettore per i dischi, ma ugualmente potente, e perfetta per godere appieno dell’ottimo catalogo digitale offerto dall’abbonamento al servizio Xbox Game Pass Ultimate che, ad un prezzo mensile davvero ridicolo, vi permetterà di giocare gratuitamente a centinaia di titoli sia vecchi che nuovi! Una console che, insomma, ha ben poco da invidiare alla sua sorella maggiore e che, per la giornata di oggi, è persino in sconto su Amazon, potendo essere vostra ad appena 284,99€!

Ciò detto, nell’augurarvi di poter acquistare Xbox Series X, e con la promessa di aggiornamenti continui sullo stato della vendita di console, vi ricordiamo che se siete appassionati di gaming e siete a caccia di offerte e promozioni, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e buona fortuna!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!