Offerte del giorno Amazon: notebook gaming MSI GE66 Raider ad un prezzo incredibile!

La settimana di San Valentino è tra noi e, con essa, si chiuderà anche la prima metà del mese di febbraio. Un mese davvero soddisfacente dal punto di vista del mondo delle offerte, con un ritorno in pompa magna di molti dei principali attori del settore che, dopo un gennaio particolarmente sonnacchioso, stanno ora tornando a dare bella mostra di sé grazie ad un nugolo di promozioni a prezzi davvero bassissimi.

“Buon per noi” diremmo, non solo perché acquistare risparmiando è un qualcosa di augurabile, ma anche e soprattutto per le chance che ci si stanno proponendo di acquistare chi amiamo un regalo di qualità in vista della Festa degli innamorati. E credeteci, di occasioni ce ne sono a bizzeffe!

Occasioni come quella che oggi Amazon sta proponendo sullo straordinario notebook gaming MSI GE66 Raider, un portatile arrivato sul mercato meno di un anno fa, ed ancora oggi tra i più ambiti del propri settore, potendo contare su di un connubio a dir poco eccellente di design, potenza, leggerezza e durata della batteria! Ebbene, arrivato sul mercato al prezzo non proprio accessibile di 2.399,00€, l’MSI GE66 Raider è oggi in sconto a “soli” 1.999,99€. Un prezzo certamente ancora alto, ma che corrisponde ad uno sconto di quasi 400€, su di un portatile che può vantare, tra le sue componenti, anche una scheda video Nvidia RTX 2070 Super da 8 GB di memoria!

Perfetto per chiunque cerchi una macchina in grado tanto di giocare quanto di lavorare o creare contenuti, l’MSI GE66 Raider è in grado di destreggiarsi con qualunque applicazione o software, potendo – per altro – contare su di un sistema di raffreddamento avanguardistico, e progettato da MSI, chiamato Cooler Boost 5, che riesce a tenere sotto controllo in modo adeguato la temperatura interna del notebook anche quando questo è sottoposto ad un enorme carico di lavoro. Dotato di uno schermo da 240Hz brillante e molto nitido, perfetto destreggiarsi nei titoli online di stampo competitivo, l’MSI GE66 Raider fa però del suo fiore all’occhiello la sempre straordinaria RTX 2070 Super, grazie al quale è in grado di gestire anche i titoli più esosi dal punto di vista tecnica, gestendo con relativa semplicità anche effetti come il Ray Tracing.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto davvero incredibile, per altro dotato di un design che sembra scolarsi di dosso quelli che sono i tipici stilemi del settore, puntando invece per una struttura solida ma sottile, illuminata a festa dalle luci RGB, pur mantenendo un look apprezzabile e, per certi versi, “discreto” rispetto ad altri dispositivi simili. Venduto com’è a meno di 2.000€, il notebook MSI GE66 Raider è certamente un acquisto da non perdere, specie considerando che si tratta di un notebook davvero recentissimo, e tra i migliori attualmente in circolazione!

Ovviamente, l’MSI GE66 Raider non è tuttavia l’unico articolo di valore in sconto su Amazon, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di consultare anche la pagina principale dedicata a tutte le offerte del portale, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

