Offerte del giorno Amazon: tornano gli sconti sui prodotti Huawei!

A qualche settimana dalla ottima Huawei Week che, come ricorderete, ci aveva offerto alcune ottimi prodotti del marchio cinese a prezzi davvero ottimi, Amazon oggi si sorprende di nuovo, riportando in sconto diversi dispositivi a marchio Huawei, con particolare attenzione a quello che è il settore dell’azienda dedicato ad accessori e wearable!

Un’offerta davvero eccelsa che, per quanto non ricchissima di prodotti in offerta, vi darà comunque la possibilità di approfittare di ottimi affari, come è ad esempio il caso dell’eccezionale Huawei Watch GT2 Pro, smartwatch arrivato sul mercato giusto lo scorso dicembre, ed oggi già scontato di ben 70 euro, proponendosi così a “soli” 229,90€, anziché i più tipici 299,90€.

Elogiato anche dalla nostra redazione in fase di recensione, Huawei Watch GT2 Pro è uno smartwatch che pare rasentare la perfezione, complice la sua straordinaria qualità costruttiva, che lo rende in grado di rivaleggiare persino con i prodotti della più classica orologeria di alto livello. Realizzato in titanio e vetro zaffiro, Huawei Watch GT2 Pro è un orologio lussuoso ed elegante che, tuttavia, oltre ad uno stile impeccabile si propone anche con la migliore tecnologia disponibile sul mercato dei wearable, proponendosi come una soluzione elegante, ma dall’animo sportivo.

Supportando oltre 100 modalità diverse di allenamento, tra cui persino esercizi come l’arrampicata o il surf, Huawei Watch GT2 Pro include più di 10 corsi con guida vocale, con tanti consigli atti a migliorare le nostre performance sportive, grazie ad un vero e proprio coach virtuale, riuscendo persino a riconoscere in modo abbastanza preciso, quello che che è l’esercizio che stimo svolgendo, pur senza impostare alcunché sul dispositivo. Equipaggiato con sensori quali giroscopio, accelerometro, bussola, GPS e persino un sensore di pressione atmosferica, Huawei Watch GT2 Pro è perfetto tanto per allenarsi in casa quanto per una scampagnata all’aperto, e grazie ai suoi sensori dedicati al battito cardiaco ed all’ossigeno nel sangue, riesce ad offrire sempre e comunque un quadro perfetto delle proprie performance e del relativo sforzo fisico.

Ottimo per tenere sotto controllo ogni aspetto del proprio stato di salute fisica, stress compreso, Huawei Watch GT2 Pro si propone come un compagno ideale per tutta la nostra giornata, dentro o fuori casa, grazie soprattutto ad un’ottimizzazione del software che ha permesso a Huawei un piccolo miracolo in termini di durata della batteria, con almeno 7 giorni di autonomia garantita qualora lo smartwatch venga usato regolarmente tutti i giorni, notte compresa. Un valore che, almeno stando al produttore, può arrivare persino a toccare i 14 giorni, qualora l’uso di Huawei Watch GT2 Pro non sia così assiduo.

Insomma, Huawei Watch GT2 Pro è uno smartwatch con tutti i crismi, dotato di un design da top di gamma e da una qualità costruttiva da fare invidia all’alta orologeria. Un prodotto eccezionale che, in vendita a soli 229,99€, potrebbe rappresentare la vostra occasione per entrare nel mondo dei wearable dalla porta principale, ben chiaro che esso è comunque solo una delle tante altre offerte Amazon di oggi, ed ecco perché vi invitiamo a consultare anche la pagina dedicata a tutte le offerte del portale, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

