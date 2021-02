Huawei Week: una settimana di offerte imperdibili su Amazon!

Dopo avervi proposto quelle che sono le ottime offerte della mattinata su Amazon dove, come avrete visto, c’è anche la straordinaria (in tutti i sensi) smart TV Samsung The Sero, è ora il turno di spostare la nostra attenzione altrove, pur restando ancorati tanto al portale quanto al mondo della tecnologia di alto livello.

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è appena partita la Connected Week di Huawei che, fino al 7 febbraio, vi darà la possibilità di acquistare tantissimi prodotti del famoso brand cinese a prezzi davvero impareggiabili e, per altro, ancor più intriganti qualora foste alla ricerca di un ottimo “regalo tech” da fare al vostro partner in vista dell’imminente giornata di San Valentino. Del resto, se si parla di Huawei si parla di prodotti eccellenti come il notebook Huawei MateBook X Pro 2020, tra gli ultimi laptop prodotti dal colosso cinese, oggi in sconto a soli 1.499,00€, in virtù degli originali 1.999,00€ necessari all’acquisto di questa specifica versione, ossia quella equipaggiata con processore Intel i7 10510U e GPU NVIDIA GeForce MX250.

Corpo in alluminio, dal peso di appena 1,33 Kg, MateBook X Pro 2020 è un notebook leggero e performante, perfetto per chiunque abbia la necessità di portare sempre con sé il proprio portatile, sia per lo studio che per il lavoro in mobilità. Dotato di un ampio e luminoso display touch 3K FullView con una diagonale di 13,9″ e una risoluzione di 3.000 x 2.000 pixel, MateBook X Pro 2020 è stato progettato per lavorare in coppia con altri dispositivi Huawei, specie gli smartphone, con cui può connettersi immantinente grazie al supporto di una apposita app multi-screen, pensata per migliorare la produttività al massimo!

Venduto in due diverse varianti, caratterizzate – come spesso accade – per lo più per il processore, MateBook X Pro 2020 è disponibile con Intel Core i5-10210U o un più potente Intel Core i7-10510U di decima generazione, accompagnato da 8/16 GB di RAM (LPDDR3) e un SSD PCle da 512 GB o 1 TB. Come detto, la versione qui in sconto è quella più potente, con processore i7 che, pur non rappresentando una degna alternativa per gli amanti del gaming, può risultare perfetta diversi ambiti di studio e lavoro potendo contare in una buona velocità di risposta ed un’ampia autonomia, complice l’ottima batteria da 57,4 Wh, che può garantire fino a a 13 ore di riproduzione video!

Ovviamente la MateBook X Pro 2020 non è l’unico prodotto in sconto in queste offerte Huawei e, proprio per questo, vi suggeriamo di caldamente di consultare la pagina principale dedicata alle offerte del brand, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!