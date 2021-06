Offerte di fine serie e occasioni Decathlon: sconti su monopattini elettrici e tantissimi altri prodotti!

Siamo in piena estate e per trascorrere le al meglio le vacanze e le giornate all’aria aperta Decathlon propone molte offerte di fine serie e occasioni che senza ombra di dubbio cattureranno il vostro interesse! Queste ottime promozioni riguardano abbigliamento, scarpe, attrezzatura e tanti accessori specifici per lo sport, e poiché si tratta di vere occasioni da non perdere, vi consigliamo di approfittarne quanto prima!

Sono tantissimi gli sconti, tuttavia ci preme segnalarvi l’offerta relativa al monopattino elettrico pieghevole Xiaomi Essential, disponibile al prezzo di 289,99 anziché di 349,99€, a seguito di uno sconto del 17%! Il monopattino elettrico Xiaomi Essential presenta un design slanciato ed elegante, portatile e sicuro. Vi basteranno soltanto 3 secondi per aprirlo e per richiuderlo senza alcuna difficoltà! Grazie al suo peso di 12 kg questo monopattino garantisce il giusto bilanciamento tra stabilità e facilità di trasporto. L’autonomia della batteria vi consentirà di percorrere lunghi tratti nel caso dobbiate raggiungere velocemente l’ufficio grazie al sofisticato sistema di controllo della velocità di crociera e recupero dell’energia cinetica.

Insomma, se desiderate spostarvi comodamente e col minimo sforzo in città e in maniera ecosostenibile Xiaomi Essential è la soluzione ideale che può essere vostra ad un prezzo davvero vantaggioso! Detto ciò, le offerte presenti su Decathlon sono veramente tante, al punto da soddisfare le esigenze di molti sportivi di qualsiasi età, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata in modo da scoprire l'intero catalogo e trovare l'articolo più adatto alle vostre esigenze.

