Offerte di settembre Amazon: prezzi stracciati per i prodotti a marchio Philips!

Le “Offerte di Settembre” di Amazon stanno monopolizzando le pagine di Tom’s Hardware Italia per via delle roboanti iniziative che coinvolgono diverse categorie merceologiche del portale. In questo nuovo articolo, vi segnaliamo una nuova promozione dedicata ai migliori prodotti Philips, come ad esempio rasoi elettrici, depilatori e spazzolini elettrici, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 58%, ma solo in alcuni casi.

Come da tradizione, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo di prendere in considerazione l’acquisto del rifinitore barba Philips MG7720 Groming Kit Serie 7000. Originariamente acquistabile a 84,99€, quest’oggi e fino al prossimo 7 settembre è venduto a “soli” 35,49€, a seguito di uno sconto del 58% che ne ha tagliato il prezzo consigliato dal produttore di ben 49,50€!

Stiamo parlando di un prodotto di assoluto livello perché coniuga ottime prestazioni ad una buona durabilità. Innanzitutto, vanta la tecnologia DualCut, che permette di ottenere la massima precisione perché le lame, attraverso il loro movimento, si affilano fra di loro durante la rifinitura, di conseguenza saranno “come nuove” anche dopo cinque anni di utilizzo.

All’interno della confezione ci sono diversi accessori agganciabili alla testina, ciascuno dei quali consente agli interessati di ottenere uno specifico risultato. Poi, questo prodotto possiede un esclusivo sistema di protezione della pelle, che protegge efficacemente tutte le zone del corpo, anche quelle più sensibili, consentendo dunque di radere fino a 0,5 mm.

Insomma, un rifinitore prestante e, dato il nuovo prezzo di venduta scontato del 58%, diventa un ottimo investimento. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti promozionati, vi consigliamo caldamente di consultare la pagina degli sconti, cosicché possiate visionare tutte le proposte di Amazon.

