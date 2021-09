Offerte di settembre Amazon: sconti fino al 50% sugli spazzolini elettrici Oral-B!

Se siete alla ricerca di un ottimo spazzolino elettrico e, al contempo, non avete voglia di spendere troppo, allora sappiate che questa è l’occasione che stavate aspettando! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon hanno preso il via le nuove offerte dedicate agli spazzolino Oral-B, in quella che è una rassegna promozionale che è parte integrante delle ormai celebri “Offerte di settembre di Amazon“, i cui sconti, come ormai saprete, ci accompagneranno senza sosta fino al prossimo 7 settembre!

Tantissime le proposte per la cura del vostro sorriso ma, ancora una volta, riteniamo non ci sia proposta migliore di quella che il portale sta proponendo sull’ottimo spazzolino elettrico Oral-B iO 8, che dagli originali 299,00, è ora in sconto a soli 169,99€,! Un prezzo davvero ottimo, e non solo perché parliamo di un risparmio pari al 43% del prezzo originale, ma anche e soprattutto perché parliamo di uno spazzolino elettrico di altissimo livello, parte della nuova gamma iO di Oral-B che, oltre a proporsi con le solite ed eccezionali performance del brand, vi offrirà anche diverse innovazioni dovute all’arrivo della tecnologia smart, con cui migliorare sensibilmente le performance di pulizia.

Piacevole e rinnovato nel design, grazie soprattutto ad uno schermo incorporato ed a colori, Oral-B iO 8 è uno spazzolino potente e davvero piacevole da utilizzare, complice anche la sua IA che è in grado, seppur limitatamente, di interagire con l’utente grazie ad una serie di animazioni che richiamano le più tipiche espressioni facciali.

Per quanto riguarda invece le performance, Oral-B iO 8 offre un efficiente sistema di monitoraggio 3D dei denti che, grazie alla succitata intelligenza artificiale integrata, vi offrirà un’idea chiara del modo in cui state spazzolando i vostri denti offrendovi, ovviamente in combutta con una apposita app per smartphone, anche alcuni consigli su come migliorare la pulizia. A ciò, si unisce una nuova testina rotonda e micro-vibrante, il cui design vi aiuterà a tenere pulita la vostra bocca in modo più comodo e, soprattutto, senza intaccare la salute delle vostre gengive.

Insomma, Oral-B iO 8 è uno smartphone davvero eccezionale che, in sconto del 43%, vi garantirà anni ed anni di denti puliti e sani! Un vero e proprio affare al prezzo proposto di 169,99€, ben chiaro che esso è comunque solo uno degli innumerevoli che Amazon ci sta proponendo nell’ambito dei prodotti Oral-B. Ecco perché vi suggeriamo caldamente di consultare non solo la nostra lista di prodotti consigliati, ma anche e soprattutto l’intera pagina Amazon dedicata a queste offerte, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

