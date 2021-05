Offerte Smart TV Amazon: fino al 50% di sconto per gli UEFA EURO 2020

Vi abbiamo già proposto le grandi offerte di questa mattinata di Amazon dove, come avrete visto, ci sono ben 400€ di sconto sull’eccezionale tablet 2-in-1 Microsoft Surface Pro 7! Ebbene, vogliamo fare molto di più e, sapendo che tra di voi ci sono tantissimi appassionati al mondo del calcio, abbiamo pensato di offrirvi questa ottima tornata di offerte che Amazon sembra aver inaugurato proprio in concomitanza dell’imminente torneo UEFA EURO 2020 che, come saprete, a causa dello slittamento dello scorso anno provocato dal COVID-19, avrà luogo proprio quest’anno a partire dal prossimo 11 giugno 2021!

Le offerte sono diverse, e riguardano sia smart TV di ogni formato, e con risoluzioni che arrivano fino al 4K, sia soundbar, e persino alcuni proiettori, qualora vogliate effettuare il definitivo salto di qualità per una visione ancor più coinvolgente e cinematografica. Principale protagonista è poi Hisense, produttore cinese di elettronica di consumo, già a qualche anno affermatosi nel campo delle smart TV, sia per l’eccezionale qualità, che per l’ottimo prezzo di partenza, spesso persino scontato su Amazon, come poi è il caso di questa promozione.

Ma non è finita qui, poiché non mancano anche prodotti Samsung, LG, TCL e persino Nokia per ciò che concerne la frangia dedicata alle smart TV, mentre in merito ai proiettori troverete per lo più proposte provenienti da Epson che, in quanto indiscusso leader del mercato, vi garantirà prodotti performanti, duraturi e con una incredibile qualità delle immagini!

Dunque, senza indugiare oltre, vi proponiamo quella che è la nostra selezione di prodotti, con l’invito a consultare anche quella che è la selezione completa di offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

