Offerte del giorno Amazon: 400€ di sconto su Microsoft Surface Pro 7!

Dopo la giornata di ieri caratterizzata dal ritorno delle grandi offerte dedicate ai videogiochi, inauguriamo questa mattinata di offerte con un parziale “ritorno alla normalità”, grazie alla nuova tornata di offerte tech che Amazon sta dedicando ai prodotti Surface, già parzialmente protagonisti delle promozioni di questa settimana, come vi abbiamo segnalato mercoledì in concomitanza dell’offerta dedicata all’ottimo Surface Laptop 3 da 13.5″, per altro ancora in promozione.

Ebbene, restando in casa Redmond, vi segnaliamo oggi un altro articolo a dir poco straordinario, ovvero l’eccezionale tablet 2-in-1 Microsoft Surface Pro 7, un dispositivo di fascia alta davvero eccezionale, disponibile in diverse configurazioni, e che in quella attualmente proposta (Intel Core i5, RAM 8 GB, SSD da 256 GB) è in sconto di ben 400€! Il prezzo originale, infatti, ammonterebbe a ben 1.399,00€, ma grazie alla promo Amazon potrete avere Microsoft Surface Pro 7 ad “appena” 999,00€ il che, tutto considerato, non è affatto male!

Microsoft Surface Pro 7 è infatti un tablet solido, bellissimo e performante, pensato tanto per il divertimento quanto per il lavoro, vantando performance di molto superiori a prodotti simili. Nello specifico, il modello che vi proponiamo è quello equipaggiato con un potente processore Intel Core i5 e 8GB di RAM, ma i più esigenti potranno anche optare per un più potente i7 con ben 16 GB di RAM, oltre che a diversi formati per quanto riguarda la memoria interna.

Surface Pro 7 è dunque un dispositivo a dir poco ideale per chi, ad esempio, ha esigenza di lavorare in mobilità e desidera un dispositivo leggero ma funzionale, in tal senso Surface Pro 7 coniuga dapientemente le performance di Windows al mercato dei tablet, proponendosi a tutti gli effetti come un dispositivo 2-in-1 ideale e di facile utilizzo, anche grazie alla “continuità” con il sistema operativo Windows, praticamente identico a quello per PC. Equipaggiato anche di una comoda penna Surface, Surface Pro 7 è insomma un prodotto eccezionale, a prescindere che siate gamer, professionisti, artisti o utenti occasionali con grosse pretese nell’ambito degli hardware portatili.

Insomma, con Surface Pro 7 vi porterete a casa un prodotto con tutti i crismi, per altro ad un ottimo prezzo visto lo sconto di ben 400€ di cui vi abbiamo parlato in apertura che porta questo specifico modello a meno di 1000€!

Ovviamente, Surface Pro 7 è comunque solo uno dei prodotti Amazon in sconto oggi, ed ecco perché vi suggeriamo non solo di dare un'occhiata alla nostra lista di prodotti selezionati, ma anche e soprattutto alla pagina dedicata a tutte le offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso.

