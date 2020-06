Oltre il 50% di sconto sugli orologi Fossil, Armani e Diesel per l’Amazon Fashion Week

Non si fermano le offerte della Amazon Fashion Week, ed anzi il portale di shopping più famoso del mondo continua la sua cavalcata di eccezionali sconti dedicati all’abbigliamento e non solo che, come vi abbiamo già raccontato, si protrarranno – giorno dopo giorno – fino al prossimo 28 giugno. E così, dopo aver dato un’occhiata alle prime promozioni dedicate a t-shirt, jeans, intimo e non solo, è ora il turno degli accessori, per la precisione degli orologi a marchio Fossil, Armani & Diesel, con sconti applicati fino al 50%!

Una selezione in cui si trovano diversi prodotti davvero eccezionali, come l’orologio Emporio Armani Skeleton con cinturino in pelle, con cassa da 13 mm e resistente all’acqua fino a 5 ATM. Con il suo quadrante dorato e con parte degli ingranaggi in bella mostra, l’Armani Skeleton è un orologio raffinato e dal design ricercato, il cui prezzo originale sarebbe di ben 469,00€, ma che Amazon sta scontando all’incredibile prezzo di soli 199,00€! Uno dei prezzi più bassi di sempre per questo articolo, che viene così scontato del 58%, ma solo fino al termine della tornata di offerte “fashion” del portale.

Insomma, un’offerta ottima che, come capirete, è tuttavia solo una delle varie disponibili in cui oltre alla nostra tipica selezione di prodotti, vi invitiamo comunque a consultare la pagina Amazon dedicata alle offerte, così da non perdervi nessuno degli orologi in sconto per questa eccezionale Amazon Fashion Week.

