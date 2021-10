PC gaming a tema Halloween e tantissime altre offerte su AK!

La scorsa settimana avevamo già visto come Acer e Asus, in occasione dell’imminente festa di Halloween, avessero deciso di rinnovare il loro catalogo delle offerte, proponendo sconti da paura. AK Informatica non è rimasta a guardare ed ha risposto con un’iniziativa che vede 5 PC personalizzati a tema Halloween e dalle specifiche tecniche di alto livello proposti in sconto fino al 2 novembre.

Il noto store informatico, inoltre, ne ha approfittato per scontare anche tantissimi prodotti e componenti per PC, tra cui mouse e tastiere, cuffie, webcam, microfoni e soluzioni hardware pensate per potenziare il vostro attuale computer. Come anticipato, però, la chicca di questa promozione consiste in 5 particolari PC Desktop, i cui case sono stati disegnati per rendere l’atmosfera della vostra postazione molto più a tema Halloween, oltre a permettervi di acquistare soluzioni pre-assemblate dalle prestazioni eccellenti.

Per realizzare queste configurazioni hanno collaborato XPG, Cooler Master e MSI e il risultato potremmo definirlo mostruoso. La collaborazione ha fatto sì che siano state prodotte 2 configurazioni di PC, ognuna con 5 esclusivi case che, come detto, sono stati personalizzati con colori e skin a tema della famosa ricorrenza di origine celtica. Entrambe le proposte condividono gli stessi componenti, fatta eccezione per la scheda video. Nella variante meno cara è stato deciso di inserire una RTX 3060TI, mentre in quella più costosa è presente una RTX 3070.

Per quanto riguarda gli altri componenti, troviamo il processore Intel Core i7 11700K, 16GB di RAM e SSD da 1TB, oltre che scheda madre, alimentatore e dissipatore scelti accuratamente per permettere ai componenti principali di spremere al massimo le prestazioni, fondamentali nel gaming e in tutte quelle operazioni dove serve una grande potenza di calcolo. Insomma, AK Informatica è riuscita ad assemblare nuove configurazioni AK Rig capaci di suscitare interesse e, dato il periodo dell’anno, siamo sicuri che queste verranno prese in considerazione da molte persone.

Prima di passare altrove, vi ricordiamo che il portale ha riservato ottime offerte anche sui più classici prodotti come cuffie e banchi di RAM, motivo per cui, oltre a scoprire le skin dei nuovi AK Rig, suggeriamo di controllare anche il resto della scontistica al seguente indirizzo. Detto ciò, vi conviene inoltre rimanere sintonizzati e di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

