Piscine fuori terra | Le migliori del 2021

Essere proprietari di una villa con piscina è il sogno di chiunque, ma purtroppo non tutti possono permettersela per ovvi motivi economici o di spazio. Tuttavia, esiste una valida soluzione per coloro che vogliono avere questo tipo di piacere senza spendere un capitale, ovvero le piscine fuori terra da giardino. Queste vi permettono di creare una piccola area di divertimento nella comodità di casa e l’esperienza che offre è paragonabile a quella di una vera piscina. Proprio come ogni genere di prodotto, ci sono numerosi brand e modelli sul mercato, quindi abbiamo deciso di concentrarci su un tipo di piscine ben specifico, selezionando per voi le migliori piscine fuori terra che potete acquistare in questo momento, tenendo in considerazione diverse dimensioni in modo da andare incontro alle esigenze di tutti.

Una buona piscina da esterno fuori terra deve avere dimensioni adeguate in base al numero di persone che intendono unirsi al divertimento, oltre ad essere realizzata con materiali resistenti e disporre di accessori come la scaletta per entrare e uscire comodamente. Non bisogna sottovalutare anche la presenza di eventuali supporti in entrambi i lati pensati per stabilizzare ulteriormente la struttura e renderla sicura anche nei momenti più spensierati. Di solito, tutte queste caratteristiche si trovano in prodotti costosi, ma brand come Intex e Bestway hanno dimostrato di riuscire a realizzare modelli validi ad un prezzo ragionevole.

Acquistando uno dei modelli in questo articolo, avrete la sicurezza di portarvi a casa una piscina capace di far divertire la famiglia e gli amici trascorrendo un’estate indimenticabile. Inoltre, per rendere l’acquisto il più semplice possibile, abbiamo fatto in modo che gli articoli suggeriti siano reperibili sui principali store, quindi avrete anche la massima garanzia qualora si verificasse un problema con la spedizione o di qualsiasi altro tipo.

Le migliori piscine fuori terra

Intex 28202 Metal Frame

Iniziamo la lista suggerendo una delle migliori piscine fuori terra economiche che potete acquistare, adatta per coloro che hanno poco spazio o un budget ridotto. Le dimensioni di 305 x 76 cm dovrebbero essere sufficienti per almeno 3 persone. Il design è a forma circolare, mentre la struttura tubolare è composta da pezzi indipendenti di acciaio resistente e durevole, verniciati con resina epossidica che protegge il metallo dalla ruggine. I rivestimenti sono realizzati con tre strati di PVC e poliestere extra-forte di prima qualità, offrendo grande resistenza nel tempo e lo spessore della parete del rivestimento è di 0,50 mm. Vale la pena sottolineare anche la presenza della pompa filtro, nonostante si tratti di un modello dal prezzo irrisorio (meno di 100,00€).

» Clicca qui per acquistare Intex 28202 Metal Frame

Intex 28272 Piscina Frame

Il secondo modello che riteniamo valga la pena prendere in considerazione è molto simile al precedente, con la principale differenza che quest’ultimo è a forma rettangolare. Le sue dimensioni sono 300 x 200 x 75 cm, il che la rende una piscina adatta per tre o quattro persone. Le caratteristiche sono pressoché identiche a quella menzionata sopra, quindi vanta della stessa struttura tubolare in acciaio resistente e durevole. È facile da montare, grazie alla presenza di un comodo manuale di istruzioni e l’installazione richiede circa 30 minuti con l’aiuto di un’altra persona.

» Clicca qui per acquistare Intex 28272 Piscina Frame

Intex 28318 Prisma Frame

Questo è il modello da tenere d’occhio se avete un po’ più di spazio e desiderate una piscina con dimensioni che permettono una comoda entrata di 5 persone. A differenza delle prime due, questa dispone della scaletta allo scopo di facilitarne l’entrata, anche perché l’altezza della struttura inizia a farsi importante dato che supera il metro. Se volete godervi un estate rinfrescante insieme a tutta la famiglia, questo è il modello da prendere in considerazione. Le dimensioni totali sono 488 x 244 x 107 cm e viene fornita con una serie di accessori, tra cui il filtro a cartuccia, telo di copertura e un DVD con video istruzioni per il montaggio.

» Clicca qui per acquistare Intex 28318 Prisma Frame

Bestway 56465 Power Steel

Con questo modello il divertimento inizia a raggiungere livelli importanti, dal momento che parliamo di una piscina con dimensioni che superano i 5 metri di lunghezza, quindi risulta particolarmente adatta per coloro che vogliono avere un’esperienza, anche se in piccolo, di una vera piscina. Così come i modelli Intex, le piscine fuori terra di Bestway sono state progettate per avere un’ottima resistenza e per durare a lungo, grazie all’avanzato sistema Seal & Lock che evita la frizione tra parti metalliche e la creazione di ruggine nelle connessioni. La struttura vanta di particolari supporti metallici a forma di “U” che hanno lo scopo di stabilizzare la presa a terra e nel set non manca ovviamente la pompa filtro a sabbia, oltre ad una copertura, scaletta di sicurezza, un dosatore per mantenere l’acqua della piscina pulita e una toppa per riparazione, ideale per riparare eventuali fori. Il prezzo in questo caso inizia a diventare importante dato che superiamo la soglia dei 1.000,00€, ma parliamo pur sempre di un prodotto di alto livello in grado di soddisfare molte persone.

» Clicca qui per acquistare Bestway 56465 Power Steel

Bestway 5647 Power Steel

Se lo spazio a disposizione non è un problema e volete fare bella figura con i vostri vicini (se ne avete), allora non potete non considerare questo modello da oltre 7 metri di lunghezza. Questa è una delle migliori piscine fuori terra che potete acquistare ed è perfetta per un gran numero di persone. Ovviamente non mancano all’appello accessori come la scaletta di sicurezza, pompa di filtraggio a sabbia e la copertura. È realizzata con un materiale innovativo che l’azienda chiama TriTech, composto da tre strati sovrapposti e saldati tra loro: un nucleo in maglia di poliestere racchiuso tra due sezioni di PVC laminato. Questa particolare configurazione offre il massimo in termini di solidità e resistenza, oltre a garantire un’eccezionale durata nel tempo. Insomma, si tratta del modello perfetto per organizzare party estivi e per trascorrere momenti indimenticabili.

» Clicca qui per acquistare Bestway 5647 Power Steel

Come scegliere la piscina fuori terra

Dopo avervi segnalato quali sono le migliori piscine fuori terra, riteniamo giusto elencarvi i fattori più importanti da tenere in considerazione durante l’acquisto di una piscina, onde evitare il rischio di portarsi a casa una soluzione che non si adatti alle vostre esigenze. Fortunatamente, i fattori da tenere d’occhio sono pochi, ma fondamentali per poter garantire il divertimento e la massima sicurezza.

Tipologia

Quando si parla di piscine fuori terra, è importante escludere tutte le soluzioni gonfiabili, dal momento che quest’ultime tendono ad essere molto più delicate rispetto a quelle dotate di una struttura rigida. Conviene, dunque, affidarsi ad un modello che gode di un’ottima resistenza, con appositi tubi e materiali pensati per reggere i bordi della piscina. Inoltre, la scelta di un modello con struttura rigida diventa quasi obbligatoria se siete soliti fare un uso continuativo della piscina durante i mesi più caldi.

Dimensione

Sembra scontato, ma le dimensioni giocano un ruolo decisivo nella scelta finale ed ecco perché riteniamo utile che voi sappiate quali sono le dimensioni minime che deve avere una piscina per soddisfare le vostre esigenze. Ovviamente, molto dipende dal numero di persone che decideranno di unirsi. Possiamo dire che una piscina di 3 metri è perfetta qualora il numero di partecipanti non sia superiore a 3. Se il numero di persone è maggiore, consigliamo di prendere in considerazione una piscina la cui lunghezza si avvicini quanto più possibile ai 5 metri. Infine, se il vostro obiettivo è quello di radunare un gruppo numeroso di amici, allora suggeriamo di puntare su una soluzione di almeno 7 metri.

Igiene e manutenzione

Dal momento che le piscine fuori terra necessitano di una manutenzione costante, occorre che il modello da voi scelto integri più strumenti possibili che permetteranno alla piscina di rimanere pulita senza che voi dobbiate fare numerosi interventi. A tal proposito, è preferibile che la piscina sia dotata di filtri che permettono un ricircolo continuo di acqua pulita ed, eventualmente, di una toppa per riparazioni, ideale per riparare eventuali fori. È molto importante che la piscina sia provvista di tutto ciò, soprattutto se di grandi dimensioni.

Accessori

Ultimo ma non meno importante, un’ottima piscina da esterno fuori terra deve avere una serie di accessori utili per far sì che possiate sfruttarla al meglio. Uno degli accessori che non deve mancare, soprattutto se parliamo di una piscina dalle dimensioni generose, è la scaletta, che vi permetterà di entrare e uscire senza pericoli. Da non sottovalutare anche l’eventuale presenza di un telo inferiore, utile per non sporcare la piscina qualora la posizionate su una superice terrosa.