Piscine gonfiabili da esterno | Le migliori del 2021

La piscina è una delle cose più belle da avere all’interno o all’esterno della propria abitazione e, per molte persone, si trasforma in un centro di divertimento durante i mesi estivi. Ovviamente, non tutte le abitazioni possono averne una, ma coloro che dispongono di un piccolo giardino o uno spazio libero sufficiente, possono decidere di installarne una a prezzi ragionevoli. Il mercato offre molte soluzioni a riguardo, con modelli in grado di adattarsi a seconda delle proprie esigenze. A tal proposito, vi abbiamo già segnalato quali sono le migliori piscine fuori terra, ma con questo articolo vogliamo concentrarci sulle migliori piscine gonfiabili da esterno.

Sebbene entrambe abbiano lo stesso obbiettivo, ovvero quello di farvi divertire, le piscine gonfiabili non hanno le stesse caratteristiche di quelle fuori terra. Come si intuisce già dalla parola, le prime devono essere gonfiate, mentre le seconde si basano su una struttura rigida, con tanto di supporto ai lati. Come è facile immaginare, entrambe presentano vantaggi e svantaggi ed ecco perché l’acquisto di una piscina deve essere fatto tenendo in considerazione le vostre esigenze di divertimento.

Una piscina gonfiabile da esterno è preferibile per coloro che hanno poco spazio o per coloro che ne fanno un uso sporadico, dal momento che è molto più semplice spostarla e costa molto meno rispetto ad un modello fuori terra. Di contro, però, tendono ad essere molto più delicate, essendo progettate con materiali poco resistenti e non pensati per durare diversi anni. Tuttavia, grazie alle nostre attente ricerche, avrete modo di acquistare le migliori piscine gonfiabili da esterno, avendo così la certezza di portarvi a casa una soluzione di qualità e capace di farvi divertire.

Le migliori piscine gonfiabili da esterno

Intex 58484

Il primo modello di piscina gonfiabile che vi consigliamo presenta una forma rettangolare, le cui dimensioni di 305 x 183 x 56 cm fanno sì che questo sia un modello adatto per coloro che cercano una piscina in grado di ospitare 4-5 persone senza difficoltà. Esteticamente è molto semplice e non presenta particolari accorgimenti, ma vanta 3 camere d’aria, ognuna con una valvola dedicata in modo da velocizzare la fase di gonfiaggio, oltre a garantire una buona resistenza agli urti. La capacità d’acqua supera i 1.000 litri ed è consigliata a partire dai 6 anni in su.

» Clicca qui per acquistare la Intex 58484

Intex 56475

Se avete intenzione di rilassarvi all’interno della piscina, oltre a far schizzare acqua da tutte le parti, la Intex 56475 è il modello che vi consigliamo. I suoi 4 sedili posti ai lati, abbinati ai poggiatesta, vi permetteranno di sedervi e stare comodi per tutto il tempo che volete. Inoltre, dispone di 2 portabicchieri, utili quando sentirete la necessità di rinfrescarvi. Buona la resistenza della piscina, che vanta un doppio strato, così come è buona la capacità di carico, che arriva a quasi 900 litri d’acqua.

» Clicca qui per acquistare la Intex 56475

Intex 57183

Se lo scopo della piscina è quello di far divertire i vostri bambini, allora la Intex 57183 è quella che fa per voi! A differenza degli altri modelli, infatti, questo specifico modello vanta una struttura che vi permetterà di giocare a basket all’interno della piscina, portando così il divertimento ad un livello superiore. Le dimensioni non sono importanti, dal momento che il suo uso è pensato per bambini di 6 anni di età. Sebbene sia molto compatta, gode di un triplo strato di anelli, che garantiscono un’ottima protezione dagli urti.

» Clicca qui per acquistare la Intex 57183

Intex 57190

Se il vostro giardino o terrazzo è perfetto per una piscina a forma tonda, vi suggeriamo di prendere in considerazione la Intex 57190 che, oltre a vantare una buona protezione agli urti, dispone di una poltrona e uno schienale, ottimi per le coppie che cercano il massimo relax. Le dimensioni di 229 x 218 x 76 cm fanno sì che la capacità d’acqua sia di 640 litri, una capacità adatta per 2 adulti o 4-5 bambini.

» Clicca qui per acquistare la Intex 57190

Bestway Fast Set

Se avete paura che i materiali delicati di una piscina gonfiabile possano rompersi in breve tempo, vi consigliamo di prendere in considerazione la Bestway Fast Set che, pur rientrando nella categoria delle piscine gonfiabili, dispone di una base rigida, molto più resistente rispetto ai modelli sopra citati, con la fase di gonfiaggio che avviene solo nella parte superiore. Inoltre, dato che la capacità di acqua supportata da questo specifico modello raggiunge valori importanti, viene fornita con una pompa filtro, che ha lo scopo di mantenere l’acqua sempre pulita. Da segnalare anche la presenza di una toppa per riparazioni, utile qualora si presentassero piccole forature.

» Clicca qui per acquistare la Bestway Fast Set

Bestway Family

Come ultimo modello della nostra lista dedicata alle migliori piscine gonfiabili da esterno, vi segnaliamo la Bestway Family, una piscina la cui forma a pentagono la rende molto bella esteticamente. Le dimensioni compatte vi permetteranno di posizionarla su un terrazzo di piccole dimensioni, mentre i 2 cuscini con i relativi poggiatesta vi daranno modo di rilassarvi in maniera diligente. Inoltre, anche questo modello dispone di un comodo portabicchieri, utile per recuperare il vostro drink senza rischiare di farlo cadere in piscina.

» Clicca qui per acquistare la Bestway Family

Come scegliere la piscina gonfiabile da esterno

Dopo avervi elencato quali sono le migliori piscine gonfiabili da esterno, è arrivato il momento di illustrarvi i fattori principali da tenere in considerazione durante la scelta di un modello appartenente a questa categoria di piscine. Proprio come le piscine fuori terra, bisogna prestare attenzione a poche ma importanti caratteristiche, onde evitare di ritrovarsi con una piscina talmente fragile da costringervi a buttarla dopo pochi giorni di utilizzo.

Tipologia

Dal momento che parliamo di piscine gonfiabili, la prima cosa da fare è escludere le piscine fuori terra, dato che quest’ultime sono pensate per rimanere posizionate in un punto fisso per diversi mesi, a differenza delle prime che godono di una facilità d’uso migliore, oltre ad occupare meno spazio e quindi adatte a coloro che vogliono divertirsi sul terrazzo o nel piccolo giardino di casa.

Anelli

Quando si parla di piscine gonfiabili, è importantissimo verificare quanti anelli possiede una piscina. Gli anelli non sono altro che le pareti della piscina, ovvero quelle che verranno gonfiate con l’aria. Sostanzialmente, il nostro consiglio è quello di evitare i modelli caratterizzati da un singolo anello, dal momento che hanno una resistenza molto limitata e serve davvero poco per far sì che si buchino, con tutte le conseguenze che ne deriveranno. Affidarsi, quindi, a modelli con due o tre anelli è la scelta migliore, perché tendono ad offrire una protezione maggiore agli urti, oltre alla possibilità di continuare ad usare la piscina qualora un anello si dovesse bucare. L’acqua, infatti, andrà ad uscire solo dall’anello coinvolto e non dall’intera piscina, come avviene invece con una soluzione a singolo anello.

Dimensione

Sebbene le dimensioni di una piscina gonfiabile non giochino un ruolo fondamentale come le piscine fuori terra, è bene prendere in considerazione un modello le cui dimensioni non siano esagerate, dal momento che questo tipo di piscine tendono a non avere un sistema di pulizia dell’acqua, quindi qualora optiate per un modello di grandi dimensioni potrebbe risultare complicato tenere l’acqua interna in buono stato, costringendovi ad una manutenzione continua, oltre ad aumentare il rischio di forature per il motivo riportato in precedenza.

Accessori

Essendo le piscine gonfiabili molto compatte, gli accessori coprono un ruolo quasi insignificante, ma è bene controllare se a parità di prezzo una piscina dispone di qualche sorta di accessori che potrebbero fare la differenza rispetto ad un modello che ne è sprovvisto. A tal proposito, accessori come il portabicchieri, sedili e poggiatesta integrati nella piscina possono senz’altro aumentare il valore del prodotto.