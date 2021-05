Tubi da giardino | I migliori del 2021

Con l’avvento dell’estate, è praticamente una consuetudine acquistare prodotti per il giardinaggio, che permettono appunto di curare giardini di ogni tipo. Solitamente, un utente predilige acquistare articoli pensati per migliorare la crescita di una pianta oppure prendere un sistema di coltivazione idroponica, trascurando la manutenzione degli accessori già in dotazione, come nel caso dei tubi da giardino.

Un tubo da giardino, infatti, dovrebbe durare dai 5 ai 10 anni. Tendenzialmente si predilige l’acquisto di un prodotto economico oppure da un rapporto qualità/prezzo non particolarmente elevato, che finiscono per essere sostituiti in pochissimi anni dopo l’acquisto. Per questo motivo, è sempre consigliato acquistare un prodotto che, innanzitutto, garantisca una durabilità eccelsa e al tempo stesso integri una serie di funzioni che possono migliorare (e persino velocizzare ndR) l’operazione di innaffiatura.

In questo articolo, dunque, andremo a illustrare quelli che sono i migliori tubi da giardino del mercato, partendo dalle soluzioni economiche (degne di nota ndR) a quelle premium. Il nostro punto di riferimento è Amazon, poiché garantisce non solo la spedizione veloce, ma anche una garanzia post-vendita impeccabile. Vi auguriamo una buona lettura e un buono shopping!

I migliori tubi da giardino

Gardena Comfort Flex – 18030-20

Iniziamo la guida in questione con un prodotto economico, come il tubo da giardino Gardena Comfort Flex. Presenta innanzitutto un profilo Power-Grip, che garantisce un collegamento ottimale fra raccordo e tubo. Inoltre, grazie all’innovativo sistema di ancoraggio, tubo e raccordo fanno presa l’uno nell’altro, come degli ingranaggi, per garantire una pressione sempre ottimale dell’acqua in tutte le circostanze. Il tubo è resistente alla pressione nonostante una forma apparentemente rigida, ma allo stesso tempo flessibile.

Avvolgitubo Amazon Brand – Umi

Umi, un marchio di Amazon, sviluppa prodotti creativi e al tempo stesso funzionali, caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra le sue creazioni troviamo anche l’avvolgitubo da giardino con pistola a spruzzo multifunzione con ben sette modalità, due connettori maschio (1-2″ e 3-4″) e una manopola. Al suo interno possiede un tubo che può estendersi ad una lunghezza massima di ben dieci metri e garantisce anche una ottima durevolezza nel tempo.

QacQoc Tubo da Giardino Estensibile

Il tubo da giardino espandibile QacQoc è un altro prodotto da tenere in considerazione, perché possiede un resistente lattice naturale a 3 strati ed è molto facile da riporre nell’apposito vano, contenuto in confezione. La lunghezza originale di questo tubo è di 5 metri, tuttavia può espandersi rapidamente tre volte fino a quindici metri dopo l’iniezione di acqua. Gli attacchi sono realizzati interamente in rame, il che permette di garantire una buona resistenza nel tempo. All’interno della confezione sono presenti un tubo da giardino, un ugello a spruzzo con dieci funzioni, un gancio portaoggetti, una custodia, un adattatore da 3/4 “e 1/2”, due anelli di gomma e il consueto manuale d’uso.

Avyvi Tubo da giardino espandibile 30 metri

Un altro prodotto avvolgibile, quindi anche espandibile, è il tubo da giardino prodotto da Avyvi. Si tratta di un articolo che utilizza una camera d’aria speciale sviluppata con materiali sicuri per la sicurezza delle piante. Il tessuto di cui è formato il tubo è stato realizzato con un particolare materiale resistente e durevole nel tempo. Inoltre, possiede un meccanismo end-to-end completo di clip di bloccaggio e speciali guaine per disperdere l’accumulo di pressione. All’interno della confezione sono presenti un tubo flessibile espandibile fino a trenta metri, un portagomma flessibile, una pistola ad acqua, un adattatore 1 × 1/2”, un adattatore 1 × 3/4” e una custodia per riporre il tubo.

Tubo TheFitLife 22 metri

Leggero, compatto, super leggero, portatile e pieghevole. Queste sono le caratteristiche di uno dei tubi da giardino migliori del mercato, chiamato semplicemente tubo TheFitLife. Si tratta di un prodotto flessibile tradizionale che ha una lunghezza totale di 22 metri, ed è rivestito con un tessuto esterno fatto con il più resistente poliestere. Vanta anche dei raccordi in ottone massiccio che garantiscono non solo ottime performance ma possono resistere a temperature da 5°C a 45°C. All’interno della confezione, come tutti i prodotti di questo segmento di mercato, oltre al tubo estendibile ci sono anche tutti gli accessori necessari per compiere i lavoretti di fai-da-te.

Tubo da giardino estensibile TLICLXY

Come ultimo prodotto vi proponiamo uno dei migliori tubi da giardino, e dunque un top di gamma assoluto. Si tratta di un tubo sviluppato da TLICLXY, e si caratterizza da specifiche tecniche ideale per qualsiasi giardino. Innanzitutto possiede un rivestimento in tessuto estendibile, che permette di garantire una sicurezza maggiore. Può estendersi fino ad una lunghezza massima trenta metri (solo quando è in funzione). La sua pistola, inoltre, vanta ben dieci diverse modalità di spruzzo, con piccole icone sul bordo, ciascuna adattabile alla tipologia di giardino in possesso. Essendo un prodotto premium, il suo prezzo è leggermente superiore agli altri articoli.

Come scegliere i migliori tubi da giardino

La rassegna dei migliori prodotti avrà sicuramente dettato quelle che sono le caratteristiche ricercate nei migliori tubi da giardino. Tuttavia, qualora vogliate acquistarne uno senza alcun consiglio, vi elenchiamo di seguito quelle che sono le specifiche, vale a dire:

Qualità dei materiali

Resistenza

Estendibilità

Accessori secondari

Qualità dei materiali

Partiamo fin da subito con una caratteristica imprescindibile. Infatti, un tubo da giardino dev’essere realizzato con materiali di qualità, e soprattutto deve garantire una resistenza alla ruggine poiché viene sempre sollecitato dall’acqua.

Resistenza

La resistenza è una consuetudine alla qualità dei materiali. Un tubo da giardino deve durare nel tempo.

Estendibilità

L’estendibilità è una specifica non necessaria, ma riteniamo che un tubo da giardino debba possedere tale specifica. Un tubo estendibile è più pratico e semplice da utilizzare, e al tempo stesso ingombra meno rispetto ad un tubo classico.

Accessori secondari

Gli accessori sono imprescindibili, perché consentono di risparmiare qualche soldino. Bisogna però visionare attentamente la cura di progettazione e produzione, poiché non tutti hanno la stessa qualità del prodotto principale.