[IN AGGIORNAMENTO] PlayStation 5: disponibile anche stamattina da Gamestop!

Luglio si sta dimostrando un mese perfetto per i fan PlayStation! Il merito? Fondamentalmente è tutto di Gamestop che, al netto di qualsiasi previsione, ci ha offerto quasi un’intera settimana di occasioni di acquisto, con PlayStation 5 disponibile, praticamente ogni mattina, da lunedì ad oggi, anche se nell’ormai nota configurazione in bundle!

Insomma, anche stamattina avrete l’occasione di acquistare una PlayStation 5! In quella che, quasi certamente, è una delle ultime occasioni per accaparrarsi la console prima dell’estate, specie considerando l’annuncio che Gamestop ha da poco messo nella sua home page in cui, come potete leggere, comunica ai suoi clienti che a partire da ieri le spedizioni subiranno rallentamenti a causa della chiusura estiva del suo magazzino. Insomma, l’estate forse fermerà, almeno per un po’, le vendite PlayStation 5, tuttavia – almeno per ora – possiamo bearci di questa nuova occasione d’acquisto, specie perché priva di qualsivoglia sala d’attesa digitale.

Come ormai da consuetudine, ad essere in vendita è la PlayStation 5 “classica”, ovvero quella con lettore di dischi, così come non cambia la modalità d’acquisto, ovvero quella in bundle, che vi obbligherà a mettere nel carrello non solo la console, ma anche una serie di altri prodotti, 4 per la precisione, che spaziano dal classico pad aggiuntivo, ai giochi, con il vincolo di poter acquistare un solo prodotto per data categoria, con una restrizione un po’ meno vincolante per quanto riguarda i videogame, dove avrete la possibilità di acquistare almeno 2 titoli per il vostro bundle personalizzato. Il totale, dunque, sarà di circa 700€ euro, in quella che è e resta un’ottima occasione per acquistare una console che, come saprete, è altrimenti introvabile sul mercato.

Ciò detto, vi suggeriamo di affrettarvi ad acquistare la console consultando subito la pagina della vendita, ed inserendo subito i prodotti nel carello, anche perché già le precedenti vendite di questa settimana, del tutto identiche a quella odierna, si era esaurita in pochissimo tempo, ed oggi si corre il rischio anche maggiore (viste le quantità esigue) di non riuscire ad acquistare la console neanche a questo giro il che, visto il prolungarsi dell’ormai ben noto shortage di componenti causato dal COVID-19, potrebbe significare dover attendere anche fino al 2023 prima di un ritorno alla normalità.

In chiusura, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

