La PS5 Slim Digital è oggi disponibile su GameStop a soli 399,99€ invece di 499,99€, con un risparmio del 20%! Questa versione compatta della console Sony offre prestazioni straordinarie con SSD da 1TB, supporto per gaming in 8K e refresh rate fino a 120Hz. Dotata di Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e processore AMD Ryzen Zen 2, vi garantirà un'esperienza di gioco immersiva con audio Dolby e DTS. Un'occasione imperdibile!

PS5 Slim Digital, chi dovrebbe acquistarla?

La PS5 Slim Digital è l'acquisto ideale per gli appassionati di videogiochi che desiderano entrare nella next-gen contenendo i costi. Questa console completamente digitale (priva di lettore disco) offre tutte le performance della PlayStation 5 in un design più compatto ed elegante. La potenza dell'hardware, con processore AMD Ryzen Zen 2, 16GB di RAM GDDR6 e SSD ultraveloce da 1TB, vi garantirà caricamenti istantanei e un'esperienza di gioco fluida anche nei titoli più impegnativi a risoluzioni fino a 8K.

La connettività della PlayStation 5 Slim Digital è completa e al passo coi tempi: Wi-Fi 6 per una navigazione veloce e stabile, Bluetooth 5.1 per collegare accessori in modo fluido e una porta Ethernet Gigabit per chi preferisce la connessione via cavo, ideale per il gaming competitivo. Il design è stato ottimizzato per ridurre dimensioni e peso, rendendola più compatta e maneggevole senza sacrificare la potenza. Le prestazioni restano identiche alla versione standard, garantendo un’esperienza di gioco fluida, immersiva e ad altissima definizione.

Al prezzo scontato di 399,99€ invece di 499,99€, la PS5 Slim Digital rappresenta un'opportunità eccezionale per entrare nel mondo PlayStation di nuova generazione risparmiando ben 100€. La combinazione di prestazioni elevate, design compatto e accesso all'ampio catalogo di giochi digitali PlayStation la rende un acquisto consigliato per chi cerca un'esperienza di gioco di altissimo livello.

