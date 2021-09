PlayStation 5: in arrivo altri pezzi da Gamestop, tutti i dettagli!

Non è una novità che PlayStation 5 rappresenti l’oggetto dei desideri per tutti gli appassionati del videogioco, infatti la velocità con cui si esauriscono le scorte è strabiliante, quando disponibili sulle principali catene. Ebbene, Gamestop ha ufficialmente annunciato che oggi potrete portarvi a casa PS5 Standard Edition o Digital Edition, seguendo la live streaming su Twitch del noto rivenditore.

Chiaramente, si tratta di una ghiotta occasione, non solo per acquistare una nuova console, ma anche per accedere ai titoli next-gen, che saranno in grado di mostrare tutta la bellezza della risoluzione 4K ad una frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz. I titoli compatibili con la PS5 sono in continuo aumento, ma potrete anche importare tutti i vostri titoli di PS4 grazie alla funzione di retro-compatibilità.

Per quanto concerne questa iniziativa, Gamestop non ha rivelato un orario di apertura della vendita, ma ha comunicato di seguire la sua live streaming su Twitch di questo pomeriggio. Sicuramente gli host riveleranno quando e come acquistare la tanto chiacchierata console di casa Sony. Inoltre, con ogni probabilità, sarà venduta in bundle con altri accessori/giochi/abbonamenti, dunque vi consigliamo di scegliere attentamente e velocemente i restanti componenti durante la fase d’acquisizione.

Prima di guardare la diretta, vi consigliamo caldamente di effettuare la registrazione in anticipo sul portale di Gamestop, collegare i vostri dati bancari ed effettuare il login diversi minuti prima dell’inizio della live, in questo modo le chance di acquisto saranno leggermente più elevate, poiché alcuni passaggi cruciali saranno già stati completati.

Vista l’assenza di ulteriori notizie in merito, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate salvare sul vostro browser le coordinate per accedere direttamente alla vendita di PlayStation 5 su Gamestop. Vi auguriamo dunque una buona fortuna e un buon divertimento!

