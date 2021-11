Plex Pass: abbonamento a vita a soli 89€!

Come abbiamo già visto nelle scorse settimane, il Black Friday ci vizia sotto ogni aspetto, tra cui quello cinematografico e multimediale! Avevamo già parlato di alcune pellicole, in Blu-Ray o DVD da acquistare a prezzi scontatissimi ma oggi vi proponiamo qualcosa di molto interessante: la piattaforma Plex ci delizia con la possibilità di acquistarla a vita a soli 89€ contro il prezzo solito di 119,99€, si tratta di un’ottima offerta per chi sta cercando non solo di avere una piattaforma di streaming, ma anche una galleria multimediale che organizzi i propri media e li renda disponibili su qualsiasi dispositivo a cui si ha accesso.

Plex Pass vi offre la possibilità di avere per sempre una vera e propria libreria digitale in cui conservare film, serie tv, foto e musica da avere sempre a portata di mano e, all’occorrenza, anche numerosi canali televisivi e prodotti cinematografici con cui passare il vostro tempo in totale relax. Utilizzando il codice LIFETIMEOFCOMFORT riceverete il 25% di sconto sul totale e l’offerta sarà vostra!

Ma vediamo nel dettaglio cosa ci propone Plex e come funziona la questione della licenza a vita: come abbiamo già detto, si tratta di un servizio server che potete installare sul vostro PC o su NAS casalingo che non solo si presta alla normale visione di film o serie, come Netflix o Amazon Prime, ma vi permette di personalizzare la piattaforma con i vostri contenuti preferiti. Potrete salvare la vostra personalissima collezione e, ancora di più, potrete condividere questi prodotti con altri utenti che possiedono a loro volta la piattaforma.

Oltre alla versione free, esiste la Premium al costo mensile di 4,99€ che, solo per questi giorni potrete acquistare al prezzo di 89€ per avere un abbonamento a vita! La versione Premium è pensata in modo da non farvi mancare nulla, infatti potrete scaricare i vostri contenuti su qualsiasi dispositivo per fruirne anche offline e, non meno importante, condividerli con chi vorrete, online, e senza nessuna restrizione; senza contrare gli oltre 20,000 prodotti in streaming da cui attingere in qualsiasi momento, insomma, si tratta di una piattaforma multitasking e funzionale sotto ogni aspetto che potrete acquistare a un prezzo scontatissimo, utilizzando il codice LIFETIMEOFCOMFORT!

