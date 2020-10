Prezzi da paura su tantissimi prodotti da AK informatica

Halloween è sempre più vicina e con essa arrivano anche tantissime offerte da paura! AK Informatica, uno dei punti di riferimento in Italia per l’acquisto di hardware e periferiche per computer, ha appena lanciato infatti un’iniziativa che vi farà fare il classico salto sulla sedia! Con l’HAKalloween potete infatti trovare tantissime periferiche, monitor e pc gaming in forte sconto. Vi consigliamo quindi di controllare le numerose offerte disponibili, l’occasione potrebbe essere propizia per aggiornare o comprare un nuovo PC a prezzi interessanti.

Numerosi i prodotti selezionati per questa occasione per un totale di ben 77 articoli, tutti caratterizzati da sconti che meritano la nostra attenzione e tra questi spiccano anche diverse proposte di usato, come ad esempio il monitor 4K Samsung Gaming UJ592 da 32 pollici, che viene venduto a soli 189,00€ invece di 589,00€. Come specificato nella descrizione, si tratta chiaramente di un prodotto usato durante la fiera Lucca Comics 2018, ma in ottimo stato e perfettamente funzionante e viene venduto comunque con garanzia e imballo originale.

Se invece stavate pensando di acquistare un nuovo PC da gaming, vi segnaliamo la configurazione messa a punto direttamente da AK Informatica, ovvero la AK Rig Step Into, proposta a 1.299,00€ al posto degli originali 1.609,00€. Si tratta di una configurazione personalizzata pensata per giocare alla risoluzione FullHD, dal momento che all’interno del bellissimo case è presente un processore Intel Core i5 9600K abbinato a 16GB di RAM DDR4 e da una scheda video Nvidia GTX 1660 TI, nonché da un SSD da 512GB. Vale la pena sottolineare anche la presenza del dissipatore Cooler Master G100M, con il quale potrete attingervi a fare un po’ di overclock, grazie anche al processore con moltiplicatore sbloccato, senza rischiare di friggere qualche componente a causa delle alte temperature che si vengono a creare con il dissipatore stock.

