Prezzo shock per Xiaomi Mi 9T 128GB: soli 279,99€ su eBay!

Xioami Mi 9T è sicuramente uno degli smartphone più riusciti della società produttrice cinese, infatti ancora oggi è considerato un “best-buy”. Se siete desiderosi di acquistare questo device, potete trovarlo ad un prezzo shock su eBay, in particolare la sua versione da 128 GB di memoria interna (quella più capiente). L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte, di conseguenza vi invitiamo ad affrettarvi per non perdere l’occasione.

Lo smartphone in questione è venduto da uno store terzo che vanta un tasso di soddisfazione del cliente prossimo al 100%. Di conseguenza, è disponibile la cosiddetta “Garanzia Cliente eBay”, che permette di accedere a numerosi servizi gratuiti, come il servizio clienti (tramite telefono, chat o e-mail), il rimborso e la procedura di restituzione facilitata.

Entrando nelle specifiche tecniche di questo smartphone, il Mi 9T possiede un display AMOLED da 6.39 pollici con una risoluzione in Full HD+. Sotto al cofano troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 730 accompagnato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di ROM, come specificato in precedenza. Il comparto multimediale è affidato a ben tre fotocamere posteriori, che garantiscono discreti scatti in qualsiasi situazione. Sul lato anteriore, invece, troviamo una fotocamera pop-up da 20 MP.

Questo dispositivo, per chi non lo sapesse, è venduto genericamente al prezzo di 481,99 euro, tuttavia è disponibile a soli 279,99 euro grazie ad un super sconto del 41%. Se siete interessati, inoltre, potete aggiungere con altri 55 euro un’assicurazione annuale che copre lo smartphone da eventuali danni accidentali e furto. Infine, vi consigliamo di seguirci sui nostri canali Telegram per non perdere le offerte last minute di tecnologia, hardware, smartphone e dei prodotti cinesi.

