Prime Day 2020: le offerte Samsung su smartphone e smartwatch

Il Prime Day sta proseguendo a gonfie vele, come potete notare dai nostri innumerevoli aggiornamenti e, dopo avervi proposto quelle che sono le offerte dedicate agli smartphone e smartwatch in generale, vi segnaliamo in questo articolo gli sconti dedicati principalmente ai dispositivi Samsung. Vi ricordiamo, ancora una volta, che per poter accedere a questa fantastica opportunità, è necessario essere abbonati al servizio Amazon Prime, ma non c’è motivo di preoccuparsi qualora non siate iscritti, dato che potete usufruire di 30 giorni di prova in modo completamente gratuito, potendo quindi accedere a tutte le offerte di questi giorni ed a tutti i vantaggi offerti dal servizio, come ad esempio Prime Video e Music Unlimited.

Tantissimi gli sconti proposti dal colosso dell’e-commerce relativi ai prodotti Samsung e tra questi vi segnaliamo uno degli ultimi smartphone presentati dal brand, il Samsung Galaxy M51, che viene già proposto con uno sconto interessante, dato che il prezzo passa dagli ufficiali 389,00€ a 329,90€. Essendo un prodotto che vi presentiamo per la prima volta sulle nostre pagine, vale la pena descrivere le sue caratteristiche che, vi anticipiamo, sono davvero valide. Ad un primo sguardo può sembrare identico all’ottimo Galaxy A71, ma se analizziamo tutti gli aspetti troveremo un punto che saprà fare la differenza rispetto a quest’ultimo. La batteria, infatti, ha una capacità di ben 7.000 mAh, il che lo rende uno smartphone consigliatissimo a coloro che hanno bisogno di una grande autonomia ma non solo, dato che anche le prestazioni sono degne di nota. A muovere il sistema operativo Android vi è l’apprezzatissimo Snapdragon 730 abbinato a 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione.

Inoltre, non manca il tipico schermo Super AMOLED di Samsung, che offre neri assoluti e colori vivaci in un display da 6,7 pollici. Il comparto fotografico, invece, non ha ricevuto sostanziali aggiornamenti rispetto al modello A71, dato che i sensori rimangono gli stessi, ma quest’ultimi sono molto validi, con il principale da 64MP capace di scattare foto con una qualità che non ha nulla da invidiare alle soluzioni ben più costose. Insomma, come avrete capito, il Samsung Galaxy M51 è uno smartphone adatto per qualsiasi utilizzo e che fa dell’autonomia il suo punto di forza.

Chiaramente, questo modello non è l’unico a prendere parte alle incredibili offerte del Prime Day, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre proposte, alcune delle quali potete trovare direttamente in calce. Allo stesso modo, vi suggeriamo di dare un’occhiata anche ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

